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Koktová promluvila o fotkách dětí na sítích. Nebezpečí nevidí, zakrývání nechápe

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  11:15
Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám....

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám. „Podle statistik se české ženy hodně podceňují a hledají na sobě chyby a nedostatky. Mějte se rády,“ říká. (červen 2026) | foto: Instagram @ornellakoktova

Ornella Koktová a její rodina odlétá
Ornella Koktová vzala rodinu na let vrtulníkem.
Ornella Koktová vzala rodinu na let vrtulníkem.
Ornella Koktová zvolila výrazné motivy a lesklý materiál. Právě tyto prvky...
42 fotografií
Ornella Koktová (33) se ve svém pořadu Ornella Air, který nabízí pro své předplatitele, vyjádřila ke zveřejňování fotek dětí na sociálních sítích. Sama své tři děti hojně ukazuje na fotkách i videích a nevidí na tom nic špatného. Ohrazuje se proti kritice jiných rodičů, kteří mají za to, že je to pro děti nebezpečné a nechápe ani ty, kteří na fotkách dětem zakrývají obličej.

Ornella Koktová ráda dává fotky dětí na sítě a přijde jí nesmyslné, že by tím nějak ohrožovala jejich bezpečí. Predátoři si podle ní mohou vyhlédnout a nafotit kohokoli sami na veřejných místech.

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám

„Podle statistik průměrný člověk potká za svůj život nevědomky na veřejných místech 36 vrahů. Ti lidi vypadají normálně, může to být tamhle pan inženýr, tamhle pan architekt, pediatr, tramvaják… může to být kdokoliv a vy nevíte. Co se týče predátorů, tak nevíte, kdo je kdo,“ řekla Ornella Koktová svým fanouškům.

„To bychom museli zakázat veškeré návštěvy plavečáků, aquaparků, nemohli bychom jet na dovolenou, nemohli bychom jít na pláž s dětmi, vlastně nikam. A věřte mi, že na těch plavečácích je podle mě takových lidí neskutečně moc,“ míní Koktová.

„Vy si myslíte, že když sedíte u brouzdaliště s dítětem, koukáte na něj, že je hrozně v bezpečí. Dnes mají všichni telefony a furt každý všechno fotí,“ říká Koktová s tím, že predátor může být i hodně daleko a telefony umí přiblížit ten objekt, který chtějí.

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám. „Podle statistik se české ženy hodně podceňují a hledají na sobě chyby a nedostatky. Mějte se rády,“ říká. (červen 2026)
Ornella Koktová a její rodina odlétá.
Ornella Koktová vzala rodinu na let vrtulníkem.
Ornella Koktová vzala rodinu na let vrtulníkem.
42 fotografií

„Jsem přesvědčena, že tihle lidé mají plné telefony po celém létě našich dětí. Všech dětí,“ říká Koktová.

Rodiče by se tedy podle ní měli přestat šikanovat navzájem kvůli tomu, že někdo dává na sociální sítě fotky svého dítěte.

Koktová nechápe ani ty rodiče, kteří fotky dětí na internet dávají se zakrytým obličejem, jak to dělá třeba její bývalý parťačka Agáta Hanychová. „Přijde mi jako nesmysl, když je někdo přesvědčený, že tam to dítě nechce dávat, a dává ho tam s tou nálepkou. Víme, jaké má to dítě vlasy, víme, co nosí, jak je vysoké, kde se vyskytuje, kam si chodí hrát na hřiště, a to, že má nálepku přes obličej, je to poslední, co by někoho zastavilo,“ rýpla si Koktová.

Agáta Hanychová

Nesouhlasí tak s názorem nejen mnoha rodičů, ale i odborníků, kteří doporučují fotky dětí veřejně na sítě nedávat nejen kvůli predátorům, ale i ztrátě soukromí a digitální stopě. Pro sdílení fotografií dětí na sociálních sítích už v zahraničí vznikl vlastní termín „sharenting“ odvozený od slova share – sdílet a parenting – rodičovství. Mnozí rodiče si dokonce na sdílení fotografií svých dětí na sociálních sítích postavili byznys a těm se přezdívá digitální pasáci.

Některým rodičům v zahraničí se to už ale vymstilo a padly dokonce žaloby od samotných dětí, které když vyrostly, ohradily se proti sdílený svých fotek bez souhlasu a soudy jim většinou daly za pravdu.

Zveřejňujete fotky svých dětí na sociálních sítích?

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