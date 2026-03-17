„V pátek a sobotu se stěhujeme a už tu budeme spát. A za týden touhle dobou tu už budeme všichni,“ svěřila se Ornella Koktová v pondělním živém vysílání na Instagramu. „Dva dny poté, co jsem viděla na internetu inzerát, jsme byli na prohlídce, bylo to 31. října, na Halloween, v den, kdy má Quentin svátek. Ten den si proto budu pamatovat navždy. A rovnou tehdy jsem hned řekla, že to bereme,“ popsala trojnásobná maminka.
Původní majitelka domu, která zná i Ornelliny prarodiče, již ve svém věku péči o nemovitost sama nezvládala a rozhodla se ji proto prodat. „Její muž byl architekt a projektoval celý dům. Je to tu dělané s láskou, jsou tu i různé vychytávečky a zákoutíčka a strašně dobrá energie,“ popsala Ornella s nadšením.
Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze
Dům nabízí dostatek prostoru pro pětičlennou rodinu. Má čtyři koupelny, každé dítě bude mít vlastní pokojíček s balkonem, starší syn Quentin dokonce se dvěma terasami. Dominantou je otevřený obytný prostor s kuchyní a jídelnou, který plynule navazuje na zahradu.
Ta má do budoucna projít úpravami, přičemž jedním z plánů je i vybudování velkého celoročního bazénu. Na zahradě nechybí skleník, záhonky, pítko pro ptáčky ani lavička. „Ještě ze mě bude zahradnice. A Pepa se už skleníku nemůže dočkat,“ směje se Ornella, která plánuje udělat si v jedné z menších místností vysněnou šatnu.
Interiér domu je navržen v moderním stylu s důrazem na praktičnost a dostatek světla, přesto však bude vyžadovat další úpravy, které si nová majitelka plánuje přizpůsobit podle vlastních představ.
„Budeme předělávat prostě skoro úplně všechno. Mám ráda anglický styl, takže nečekejte žádné podnikatelské baroko, ani modernu, to je na mě moc chladné. Já to tu chci mít útulné, mix moderního a klasického stylu. Žádné křišťálové lustry. Líbí se mi výrazné tapety v kombinaci s jednoduchým nábytkem. Design interiéru konzultuji s profíky,“ popsala Ornella.
Do budoucna je v plánu i případný výtah ke schodům, pokud bude mít její o 36 let starší partner problémy s pohybem. „Bylo by dobrý, aby schodiště bylo pro vozíček, nikdy nevíte, jestli bude Pepa pořád moct stát, ale je to prostě řešitelná věc. Zatím ale nechci dávat milion korun do výtahu, musí se tady nutně udělat plno jiných věcí,“ dodala.
Koupě domu v Praze 6 Nebušicích je spojena i s výrazným finančním závazkem. Větší část pořizovací ceny je hrazena hypotékou, jejíž splátky mohou dosahovat velmi vysokých částek. I přesto se Ornella rozhodla pro vlastní bydlení v Praze, které jí má usnadnit každodenní život i pracovní aktivity.
Stěhování znamená návrat do Prahy ze Slap, kde žila rodina několik let v pronajatém domě. Přestože prostředí nabízelo klid a soukromí, postupně se ukázalo jako méně praktické. Každodenní dojíždění do hlavního města, omezená dostupnost služeb i náročnější organizace rodinného života vedly k rozhodnutí přesunout se blíže do centra dění.
Ačkoliv Ornella Koktová a Josef Kokta byli oficiálně rozvedeni, nadále spolu fungují jako partneři a společně vychovávají své tři děti. Rozvod byl pouze formálním krokem souvisejícím s majetkovými a finančními otázkami.