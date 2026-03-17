Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

  11:01
Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun. Nemovitost v jedné z nejžádanějších částí Prahy 6 představuje nejen investici do budoucna, ale především snahu vytvořit stabilní a funkční zázemí pro celou rodinu.

„V pátek a sobotu se stěhujeme a už tu budeme spát. A za týden touhle dobou tu už budeme všichni,“ svěřila se Ornella Koktová v pondělním živém vysílání na Instagramu. „Dva dny poté, co jsem viděla na internetu inzerát, jsme byli na prohlídce, bylo to 31. října, na Halloween, v den, kdy má Quentin svátek. Ten den si proto budu pamatovat navždy. A rovnou tehdy jsem hned řekla, že to bereme,“ popsala trojnásobná maminka.

Původní majitelka domu, která zná i Ornelliny prarodiče, již ve svém věku péči o nemovitost sama nezvládala a rozhodla se ji proto prodat. „Její muž byl architekt a projektoval celý dům. Je to tu dělané s láskou, jsou tu i různé vychytávečky a zákoutíčka a strašně dobrá energie,“ popsala Ornella s nadšením.

Dům nabízí dostatek prostoru pro pětičlennou rodinu. Má čtyři koupelny, každé dítě bude mít vlastní pokojíček s balkonem, starší syn Quentin dokonce se dvěma terasami. Dominantou je otevřený obytný prostor s kuchyní a jídelnou, který plynule navazuje na zahradu.

Ta má do budoucna projít úpravami, přičemž jedním z plánů je i vybudování velkého celoročního bazénu. Na zahradě nechybí skleník, záhonky, pítko pro ptáčky ani lavička. „Ještě ze mě bude zahradnice. A Pepa se už skleníku nemůže dočkat,“ směje se Ornella, která plánuje udělat si v jedné z menších místností vysněnou šatnu.

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který pořídila pro svou rodinu za více než 22 milionů korun. (16. března 2026)
Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům. Na snímku pokoj syna Quentina s vlastním vchodem. (16. března 2026)
Nový dům Ornelly Koktové v pražských Nebušicích, Praha 6
Ornella provedla své sledující interiérem i zahradou domu.
Interiér domu je navržen v moderním stylu s důrazem na praktičnost a dostatek světla, přesto však bude vyžadovat další úpravy, které si nová majitelka plánuje přizpůsobit podle vlastních představ.

„Budeme předělávat prostě skoro úplně všechno. Mám ráda anglický styl, takže nečekejte žádné podnikatelské baroko, ani modernu, to je na mě moc chladné. Já to tu chci mít útulné, mix moderního a klasického stylu. Žádné křišťálové lustry. Líbí se mi výrazné tapety v kombinaci s jednoduchým nábytkem. Design interiéru konzultuji s profíky,“ popsala Ornella.

Do budoucna je v plánu i případný výtah ke schodům, pokud bude mít její o 36 let starší partner problémy s pohybem. „Bylo by dobrý, aby schodiště bylo pro vozíček, nikdy nevíte, jestli bude Pepa pořád moct stát, ale je to prostě řešitelná věc. Zatím ale nechci dávat milion korun do výtahu, musí se tady nutně udělat plno jiných věcí,“ dodala.

Kokta promluvil o exekucích i dětech a přiznal, jak to bylo s rozvodem s Ornellou

Koupě domu v Praze 6 Nebušicích je spojena i s výrazným finančním závazkem. Větší část pořizovací ceny je hrazena hypotékou, jejíž splátky mohou dosahovat velmi vysokých částek. I přesto se Ornella rozhodla pro vlastní bydlení v Praze, které jí má usnadnit každodenní život i pracovní aktivity.

Stěhování znamená návrat do Prahy ze Slap, kde žila rodina několik let v pronajatém domě. Přestože prostředí nabízelo klid a soukromí, postupně se ukázalo jako méně praktické. Každodenní dojíždění do hlavního města, omezená dostupnost služeb i náročnější organizace rodinného života vedly k rozhodnutí přesunout se blíže do centra dění.

Ačkoliv Ornella Koktová a Josef Kokta byli oficiálně rozvedeni, nadále spolu fungují jako partneři a společně vychovávají své tři děti. Rozvod byl pouze formálním krokem souvisejícím s majetkovými a finančními otázkami.

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Hvězda filmů Padesát odstínů šedi, Dakota Johnsonová (36) pózuje v nové kampani pro známou módní značku na sérii odvážných fotografií. Herečka je tváří značky Calvin Klein pro kolekci jaro 2026 a...

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Říkalo se jim nejhezčí dvojčata na světě. Podívejte se, jak vypadají dnes

Odhadované čisté jmění dvojčat Clementsových v současnosti činí více než 1,2...

Před devíti lety obletěla sociální sítě fotografie jednovaječných dvojčat Avy Marie a Leah Rose Clementsových. Tehdy sedmileté dívky z Kalifornie si díky výrazným modrým očím, dlouhým vlasům a...

Móda z party po Oscarech: Sexy výstřihy i rafinované modely, pánové překvapili také

Móda na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Součástí filmových Oscarů jsou i následné večírky. Na party magazínu Vanity Fair nebyla nouze o spoustu známých tváří, které se například neukázaly na červeném koberci. Zatímco některé hvězdy se na...

17. března 2026  10:03

Modelka Kočendová dala pryč psa kvůli miminku. Na sítích schytala vlnu hejtu

Natálie Kočendová

Modelka a influencerka Natálie Kočendová (26) se krátce po narození syna ocitla pod palbou ostré kritiky. Fanouškům na sociálních sítích totiž otevřeně přiznala, že se kvůli miminku musela rozloučit...

17. března 2026  8:30

Zpěvačka Ilona Csáková hubne na přístroji s elektrickými výboji

Ilona Csáková na křtu písně Michaely Štikové s názvem Slovem tě chráním

Nejen barva hlasu, ale i taneční kreace jsou jejím poznávacím znamením. Měla dvě zásadní, teď k nim přidala další. Ilona Csáková, která před lety vyměnila Prahu za Brno, kromě leštění a šlapání zelí...

17. března 2026

Patrik Hezucký strašně chybí, snažíme se vyhovět posluchačům, říká Katka Říhová

Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš při vysílání Ranní show

Katka Říhová (38) prozradila, v kolik hodin každý den vstává na pravidelné ranní vysílání na Evropě 2. V rozhovoru pro iDNES.cz moderátorka promluvila i o tom, jak zvládá skloubit práci s výchovou...

17. března 2026

Skandalistka Lauberová hledá lásku. V Naked Attraction to zkouší už podruhé

Nikola Lauberová v Naked Attraction

Kontroverzní pornoherečka Nikola Lauberová nemá s nahotou žádný problém. Předvedla to i na předávání Českých lvů, kam vyběhla z auta nahá na červený koberec, aby zapózovala fotografům. A zase odjela....

16. března 2026

Režim ho trestal za víru. Gustáv Valach raději dělal bagristu než kompromisy

Premium
Gustáv Valach s puškou a plnovousem působil jako bručoun, ale každý rychle...

Během dne jsme měli třikrát chleba a čtyřikrát výprask. Těmito slovy vzpomínali potomci na herce Gustáva Valacha. Místo hrůzy jim ale ve tvářích hrál spokojený úsměv. Ze své cesty neuhnul, i když ho...

16. března 2026

Za mé zhubnutí nemohou injekce, ale deprese a stres, říká raperka Ice Spice

Americká raperka Ice Spice v letech 2023 a 2026

Raperka Ice Spice (26) se rozhodla uvést na pravou míru, jak se jí podařilo zhubnout. Fanoušci na sociálních sítích totiž tvrdili, že za její štíhlejší postavou stojí stoprocentně populární injekce...

16. března 2026  11:03

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

16. března 2026  7:45

Mám děti a jsem svobodný. Nemůžu nebýt šťastný, říká „Vandrák“ Pavel Liška

Pavel Liška

Herec, dobrodruh a „Vandrák“ Pavel Liška miluje motorky, filmování a život celkově. Na brněnském Motosalonu promluvil o „ponorkách“ na cestách, proč nechce být závislý na televizích i jak by jednou...

16. března 2026

Trojka s Marešem, Koktova smrt, Agáta. Ornella řešila spory už před rokem

Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

Ornella Koktová v novém díle svého dokumentu Ornella Life zavede diváky do Chateau Mcely. Tam s Josefem Koktovu slavili 14. výročí vztahu. Probrala nejen spory s Agátou Hanychovou, které řešila už v...

16. března 2026

Lily Collins bude Audrey Hepburn. Film okomentoval i syn ikonické herečky

Audrey Hepburnová a Lily Collinsová

Herečka Audrey Hepburnová se za svou kariéru stala filmovou i módní ikonou. Nyní o ní vznikne životopisný snímek, který už budí různorodé reakce. Hrát ji bude Lily Collinsová.

15. března 2026  14:14

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

15. března 2026  9:41

Mohlo by Vás zajímat

