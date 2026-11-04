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Já děti ukazovat nemůžu a Štíbrová s Kotkem ano? ptá se Ornella Koktová

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  9:30
Josef Kokta, Ornella Koktová a jejich děti Lily, Svena Quentin (3. listopadu...

Josef Kokta, Ornella Koktová a jejich děti Lily, Svena Quentin (3. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Ornella Koktová (3. listopadu 2026)
Josef Kokta a Ornella Koktová (3. listopadu 2026)
Ornella Koktová a její sestra Charlotte Štiková (3. listopadu 2026)
Ornella Koktová na Instagramu (září 2026)
50 fotografií
Ornella Koktová přichází s pokračováním pořadu Ornella Life. Její fanoušci se mají na co těšit. Půjde o nekonečnou řadu, jež bude mapovat radostné i bolestné okamžiky jejího života. Každodenní rutinu i výjimečné události, o které pětičlenná rodina nemá nouzi.

V prvním díle se Ornella vrací ke svým únorovým narozeninám, kdy ponechala hosty svému osudu a utekla do nedalekého hotelu. Tam se sešlo pár jejich nejvěrnějších kamarádek na after party, kterou si takto dopředu naplánovaly.

„Není pravda, že jsem z večírku utekla hned, já jsem tam byla celou hodinu a půl, akorát Agáta přišla pozdě, takže to nemohla vědět,“ naráží Koktová na rozkol se svojí bývalou kamarádkou a byznys partnerkou, která tenkrát zůstala jako opařená, když se dozvěděla, že Ornella vypouští do světa svůj „pořad“ a navíc, že prchla z večírku bez rozloučení.

Josef Kokta a Ornella Koktová (3. listopadu 2026)

Ornella svůj postup ale vydává za záměr. Potřebovala prý vyvolat drama, které by strhlo pozornost na její nový projekt Ornella Life a taky nechtěla novinářům odpovídat na dotazy, proč se s otcem svých tří dětí rozvedla. Josef Kokta ale důvody netají. „Chtěl jsem Ornellu ochránit,“ říká. Provází ho totiž dluhy. „Přitáhl jsem si do manželství exekuce,“ odhaluje. S Ornellou šly tudíž raději formálně od sebe. Už před čtyřmi lety.

Kokta promluvil o exekucích i dětech a přiznal, jak to bylo s rozvodem s Ornellou

Každý díl Ornella Life bude mít přibližně čtyřicet minut a premiéru si odbyde vždycky v neděli. „Bude to hodně syrový, kdybych to přikrašlovala, nebylo by to autentické. Půjde o časosběr týkající se mé práce, dětí, pádů ale i příjemných a srandovních okamžiků, prostě tak, jak život plyne. Budou tam zachyceny i jedny z nejkrutějších chvil, co jsem dosud zažila. Doufám, že už jsem to nějak překonala, ale když se to dělo, tak se to i zaznamenávalo, točilo,“ říká.

Agáta Hanychová a Ornella Koktová v Show Jana Krause (24. září 2025)

Je jasné, že nemá na mysli rozchod s Agátou a následné zrušení jejich úspěšného podcastu, ale omylem vypuštěné video, na kterém Josef hrubě nadává svým malým dětem.

„To, že se někdo pracovně nebo i lidsky rozejde, se občas v životě děje. Já jsem odešla dobrovolně po zvážení celé situace a tím to pro mě skončilo. Není dál co řešit. Ale to, co udělal Pepa, narušilo chod našeho domova, rodinného života a řekla bych, že to byla i rána pro náš vztah,“ vypráví. Především však tato událost zasáhla jejich domácí rozpočet. Ornella coby influencerka přišla o významné placené spolupráce.

Příspěvky údajně točí tým lidi. „Já bych nebyla schopná vytáhnout telefon a najednou točit. Když se nějaká situace děje, jsem její součástí a nemůžu být i tou, která to dokumentuje,“ vysvětluje. Některé natáčení je předem naplánované, jiné vzniká spontánně. „U nás je pestrý skoro každý den. Člověk si myslí, že jede na klidné vlně, ale pak nastane totální zvrat, který vůbec nečekal,“ vypráví.

Co se bude zaznamenávat je dáno hranicemi, které si sama nastavila. „Kdyby Quentin začal chodit s nějakou holkou, tak to před kamerou probírat nebudu, protože je to jeho soukromá záležitost,“ říká.

Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

A obrnila se i vůči výčitkám, že na internetu „prodává“ svoje děti. „A co Nikol Štíbrová, která je má i v reklamních kampaních. Nebo Vojta Kotek, který celou svoji rodinu ukazuje v reality show na Primě. Vždycky se pousměju, protože vidím, že je tady dvojí metr. Kotek může, to je v pořádku, ale Ornella si to dovolit nesmí? Děti jsou součástí mého života a proto tam jsou. Já respektuji, že jsou tu rodiče, kteří svoje děti na sociálních sítích neukazují, ale stejně tak ať druzí respektují, že moje děti vidět jsou,“ obhajuje se.

„Britská královská rodina svoje děti taky neschovává. Všichni jsou na balkoně a mávají, když jde o nějakou významnou událost. Děti, které se do takového prostředí narodí, jsou součástí jiného světa než třeba lidi, kteří žijí na hájovně u lesa,“ dodává.

Ornella Koktová (3. listopadu 2026)

„A chci taky na některých situacích ukázat, že jsem občas i bezradná. Teď právě třeba poprvé prožívám pubertu svého dítěte. A kolikrát jsem vystavena situaci, kdy si říkám, jak dál? Jak to v klidu vyřešit? Různě se radím, přemýšlím nad tím... Myslím, že spousta rodičů se v tom může najít a vidět v tom i nějakou inspiraci,“ říká.

Nejstarší Quentin má třináct, Sven a Lily čeká příští rok nástup do školy. Jsou rok od sebe, ale půjdou do stejné třídy. „Oni se strašně milují, jsou spolu už teď ve školce,“ říká Ornella, která hodně zeštíhlela. „Po dětech jsem měla ‚oblé‘ období. Rodila jsem třikrát a chvíli mi trvalo, než jsem se srovnala. Ale hubla jsem postupně. Za tři roky jsem shodila třináct kilo, to není zase tak moc. Dříve jsem dělala i modeling, byla jsem u Milady Karasové v Czechoslovak Models,“ vzpomíná na období před dětmi, ke kterému se figurou přiblížila.

17. března 2026
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