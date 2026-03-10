Peníze pro mě nikdy nebyly všechno, Ornella dostane odstupné, říká Hanychová

„Nikdo nikomu nebude vyplácet milion. To je fakt. Ale stejně tak je fakt, že Ornella neodchází bez odstupného. A to je něco, co už veřejně nezaznělo. Dnes jsme obě podepsaly dohodu. Dohodu, která je – mimochodem – výrazně mírnější, než byl původní návrh z její strany,“ napsala Agáta Hanychová na sociálních sítích.
„Přesto Ornella oznámila konec s tím, že jí nikdo nebude vyplácet ani korunu. Zapomněla ale dodat jednu zásadní věc: až do konce března jí bude chodit 50 procent veškerého zisku z podcastu. A to i přesto, že už se nebude podílet na natáčení ani jednoho jediného dílu,“ dodala.
To podle ní stojí v podepsané dohodě. „Peníze pro mě nikdy nebyly všechno. Charakter ale máme jen jeden. A já mám ráda čistý stůl. Vám, holčičkám, jsem slíbila, že vám nikdy nebudu lhát. A tenhle slib neporuším,“ napsala dcera Veroniky Žilkové s tím, že rozchod s Ornellou ji hodně bolel.
„Ne kvůli byznysu, ale kvůli způsobu, jakým k němu došlo. Nikdy by mě nenapadlo, že budu muset podobné věci řešit veřejně. Jenže když mě někdo veřejně označí za lhářku, musím se bránit. Zvlášť když dobře ví, co podepsal a jaká je realita. Od 1. dubna budu jediným vlastníkem podcastu. Do té doby se o vše dělíme rovným dílem – tak, jak stojí v dohodě. Někdy je ticho pohodlnější. Ale pravda je důležitější!“ dodala.
Zároveň své fanoušky pozvala k poslednímu díl ve složení Agáta a Ornella. Komentáře ale vypnula, nerada prý rozdmýchává války.
Ornella Koktová tento týden oznámila, že končí se společným projektem s Agátou Hanychovou. Jako jeden z důvodů uvedla zdravotní potíže. „Už delší dobu jsem se v tomto nastavení necítila svobodně a v bezpečí. Dostala jsem se do situace, kdy si musím vybrat mezi úspěšným projektem a duševním zdravím. Moje nastavení je postavené na sebeúctě, hrdosti a důstojnosti, a proto volím dobrovolný odchod,“ řekla Ornella Koktová svým sledujícím na Instagramu.
Spory mezi oběma influencerkami začaly hlavně po zveřejnění dokumentu Ornella Life, který Koktová představila v polovině února, v den svých 33. narozenin, o němž Hanychová údajně nevěděla.
Podcast Agáty Hanychové a Ornelly Koktové loni získal cenu Podcast roku 2025 v kategorii rozhovory a zábava. Patří mezi nejvýdělečnější české projekty na placené platformě HeroHero. Fanoušci platí zhruba 6 eur (asi 150 Kč) měsíčně za předplatné. Podcast má tisíce předplatitelů (v některých obdobích měl až devět tisíc lidí), podle čehož mohl být celkový příjem zhruba 750 tisíc (případně až necelý milion a půl) korun měsíčně.
Tyto peníze se však ještě dělí mezi více stran: platformu, produkci a samotné moderátorky. Po odečtení nákladů si tak podle odhadů každá z nich mohla přijít na stovky tisíc korun měsíčně.
24. září 2025