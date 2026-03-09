Ornella skončila s Agátou. Jejich podcast jim vydržel dva roky

Dva roky promlouvaly ke svým holčičkám, jak nazývaly své posluchačky a sledující. Nyní je ale podcastu Agáty Hanychové a Ornelly Koktové konec. Manželka Josefa Kokty se rozhodla odejít ze společného projektu.
Ornella Koktová s Agátou Hanychovou

Ornella Koktová s Agátou Hanychovou | foto: Pavel Dvořák/Tilen Vajt

Agáta Hanychová a Ornella Koktová zase spolu!
Agáta Hanychová a Ornella Koktová zase spolu!
Agáta Hanychová a Ornella Koktová v Show Jana Krause (24. září 2025)
Agáta Hanychová a Ornella Koktová zase spolu!
„Dnešním dnem moje cesta v podcastu končí. Už delší dobu jsem se v tomto nastavení necítila svobodně a v bezpečí. Dostala jsem se do situace, kdy si musím vybrat mezi úspěšným projektem a duševním zdravím. Moje nastavení je postavené na sebeúctě, hrdosti a důstojnosti, a proto volím dobrovolný odchod,“ řekla Ornella Koktová svým sledujícím na Instagramu.

„Dřív to bylo místo, kde byla zábava a pro mě i relax. Žádný úspěch ale nestojí za to, abyste ztratili vnitřní klid nebo tvář. Všem moc děkuju za ty více než dva roky, že jste toho byli součástí. Moc si toho vážím,“ prohlásila.

Podcast Agáty Hanychové a Ornelly Koktové loni získal cenu Podcast roku 2025 v kategorii rozhovory a zábava.

Ornella Koktová

Spory mezi oběma influencerkami začaly hlavně po zveřejnění dokumentu Ornella Life, který Koktová představila v polovině února, v den svých 33. narozenin, o němž Hanychová údajně nevěděla.

Po pár výměnách vzkazů přes média a sociální sítě se ale obě před pár dny opět sešly na natáčení společného podcastu. Podle bulváru je k natáčení dohnala smlouva, podle níž kdo z podcastu odejde nebo jednou nedorazí na natáčení, ztrácí na něj veškerá práva a nároky. Situace mezi Koktovou a Hanychovou se ale zřejmě ani pak nezlepšila a tak se Ornella rozhodla skončit.

Jsem z toho rozhozená. Myslela jsem si, že je jiná, říká Hanychová o Koktové

Podcast Agáty Hanychové a Ornelly Koktové patří mezi nejvýdělečnější české projekty na placené platformě HeroHero. Fanoušci platí zhruba 6 eur (asi 150 Kč) měsíčně za předplatné. Podcast má několik tisíc předplatitelů (v některých obdobích měl i přes 5–9 tisíc lidí), podle čehož mohl být celkový příjem zhruba 600 000 až 860 000 korun měsíčně.

Tyto peníze se však ještě dělí mezi více stran: platformu, produkci a samotné moderátorky. Po odečtení nákladů si tak podle odhadů každá z nich mohla přijít přibližně na 300 000 až 400 000 Kč měsíčně.

24. září 2025
