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Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám

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  10:36
Dvaatřicetiletá influencerka a podnikatelka Ornella Koktová si během dovolené ve Španělsku, kam vyrazila pouze se synem Quentinem, oblékla plavky a otevřeně promluvila o sebevědomí. Přiznala, že i ona měla období, kdy se nedokázala podívat do zrcadla. Dnes ale vyzývá české ženy, aby se přestaly podceňovat a měly se rády takové, jaké jsou.

Ornella Koktová trávila v červnu se synem několik volných dnů ve španělské Malaze, odkud se fanouškům pochlubila fotografiemi v plavkách. Místo obdivu k exotickému prostředí však chtěla upozornit na něco jiného, na vztah žen k vlastnímu tělu a sebevědomí.

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám. „Podle statistik se české ženy hodně podceňují a hledají na sobě chyby a nedostatky. Mějte se rády,“ říká. (červen 2026)
Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám. „Podle statistik se české ženy hodně podceňují a hledají na sobě chyby a nedostatky. Mějte se rády,“ říká.
Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám. „Podle statistik se české ženy hodně podceňují a hledají na sobě chyby a nedostatky. Mějte se rády,“ říká.
Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám. „Podle statistik se české ženy hodně podceňují a hledají na sobě chyby a nedostatky. Mějte se rády,“ říká.
62 fotografií

„Po tom všem, co moje tělo doslova přežilo, jsem sama se sebou konečně srovnaná a dá se říct i spokojená,“ svěřila se na sociálních sítích. Přiznala, že její zamyšlení vzniklo při poslechu písně Lambada, kterou miluje už od dětství. „Je optimistická a vždy mi vykouzlí úsměv na tváři,“ napsala.

Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze

Koktová se následně obrátila přímo na své sledující. Podle influencerky na sobě Češky často hledají nedostatky. „České ženy se hodně podceňují, hledají na sobě chyby a nemají se tolik rády. Holky, taky jsem zažila období, kdy jsem se cíleně nekoukla do zrcadla, které jsem míjela kolem. Rozumím tomu,“ přiznala otevřeně.

Zároveň ale zdůraznila, že podobné pocity nemusí trvat věčně. Sama sebe označila za důkaz, že cesta k většímu sebevědomí existuje. „Jsem chodící důkaz toho, že to jde zlomit. Chce to čas, ale jde to. Mějte se rády, zvládnete to,“ vzkázala.

Její slova si vysloužila řadu pochvalných reakcí. Fanoušci oceňovali nejen její otevřenost, ale i to, že ukazuje realitu bez přehnaných filtrů a dokonalých póz. Mnozí připomněli, že právě podobná sdělení od influencerů mohou pomoci těm, které se svým vzhledem dlouhodobě trápí.

Dovolená ve Španělsku byla narozeninovým dárkem pro Ornellina syna Quentina, který v březnu oslavil třinácté narozeniny. „Na tohle člověk bude vzpomínat celý život,“ napsala na Instagram podnikatelka s tím, že mladší děti nechala tentokrát doma svému partnerovi.

Ornella Koktová je od roku 2015 manželkou o 36 let staršího podnikatele Josef Kokty. Společně vychovávají tři děti, syny Quentina a Svena a dceru Lilianne. Kokta byl v minulosti ženatý s moderátorkou Gábinou Partyšovou, s níž má syna Kristiana.

Navzdory počátečním kontroverzím patří dnes Ornella a Josef mezi nejstabilnější páry českého šoubyznysu a o svém rodinném životě pravidelně mluví i ve vlastním podcastu.

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