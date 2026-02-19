Jak zjistila redakce eXtra.cz z katastru nemovitostí, Ornella Koktová podepsala 5. ledna 2026 kupní smlouvu a po zákonné měsíční lhůtě jí nyní patří polovina dvojdomku v Praze 6 Nebušicích, který stojí na pozemcích o celkové rozloze 514 metrů čtverečních.
Za dům zaplatila podnikatelka podle webu 22 milionů a 490 tisíc korun českých s tím, že dva a půl milionu korun pochází z jejích vlastních zdrojů, zbytek pak z hypotečního úvěru.
Koktová žila v posledních letech s manželem Josefem Koktou a jejich třemi dětmi v pronajatém domě se zahradou v obci Slapy ve Středočeském kraji, kam se rodina odstěhovala v době, kdy dozníval covid-19 a mnoho lidí tehdy pracovalo převážně z domova.
Ornella loni v několika rozhovorech uvedla, že už delší dobu uvažuje o opětovném přestěhování se do Prahy, kam musí pravidelně dojíždět kvůli pracovním závazkům, mimo jiné například natáčení společného podcastu s Agátou Hanychovou.
V den svých 33. narozenin Koktová tento týden oznámila, že se po čtrnáctiletém vztahu rozvedla se svým manželem Josefem Koktou. Ten informaci o rozvodu médiím potvrdil, ale o dalších detailech se stejně jako podnikatelka nechce bavit.
Podle matky Koktové, Moniky Binias Štikové, došlo k rozvodu již zhruba před třemi lety a je podle ní pravděpodobné, že „novinku“ o rozpadu manželství sdílela její dcera až nyní jen ze zištných důvodů. Konkrétně proto, aby sledující zaplatili za sledování nového desetidílného dokumentu o životě, vztazích a soukromí, který vydala podnikatelka na svém webu Ornella Life.
Spekuluje se také o tom, že i když možná v minulosti došlo k oficiálnímu rozvodu, je možné, že exmanželé v současnosti nadále tvoří pár a rozvod byl jen oficialitou, která byla z důvodu Koktových dluhů nutná k tomu, aby Koktová mohla koupit bez problémů dům pro celou rodinu, do kterého se pak v průběhu tohoto roku budou moci opět všichni společně nastěhovat.
V případě, že by se Koktovi, kteří se brali bez předmanželské smlouvy, nerozvedli, měly by na dům později nárok i další čtyři děti Josefa Kokty z jeho předchozích vztahů a manželství – syn Petr, syn Josef, dcera Alena a syn Kristián, jehož matkou je moderátorka Gabriela Partyšová.
Josef Kokta a Ornella Štiková začali spolu chodit v roce 2011. Dohromady se dali v Karlových Varech. V tom čase byl podnikatel ženatý s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, se kterou má syna. S Ornellou se vzali v roce 2015 a mají syny Quentina (12) a Svena (6) a dceru Lilianne (5).