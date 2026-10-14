Ornella Koktová se pochlubila dopisem od Donalda Trumpa. Lidé ji nešetří

Ornella Koktová (33) se na Instagramu pochlubila, že jejím dětem Quentinovi, Svenovi a Lilianne přišel dopis z Bílého domu. Ten byl podle influencerky odpovědí na jejich vlastní psaní americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi (80).
„Dnes nám přišel dopis z Bílého domu ve Washingtonu D. C. od prezidenta Donalda Trumpa, adresovaný našim dětem,“ napsala Koktová. Děti podle ní v dopise zmínily mimo jiné skutečnost, že některé z Trumpových dětí mají české kořeny. Donald Trump má s první manželkou Ivanou Trumpovou, rozenou Zelníčkovou, tři děti: Donalda mladšího, Ivanku a Erica.
Co přesně děti americkému prezidentovi napsaly, se jejich matka rozhodla neprozradit. „Je to jejich osobní korespondence,“ vysvětlila s tím, že by jí nejstarší syn Quentin takové zveřejnění nejspíš neodpustil.
|
Koktová promluvila o fotkách dětí na sítích. Nebezpečí nevidí, zakrývání nechápe
Samotnou odpověď však Ornella ukázala. V dopise se píše, že prezident a první dáma ocenili vřelá slova dětí a jejich podporu. Zároveň jim připomínají, že jsou obklopené lidmi, kteří je mají rádi, a povzbuzují je, aby si stály za svým přesvědčením a hájily hodnoty, kterým věří.
Místo všeobecného obdivu se Ornella dočkala také kritických reakcí. Někteří uživatelé sociálních sítí jí vyčítají, že tento dopis vůbec ukázala. „Tak zrovna tím bych se moc nechlubila,“ objevilo se mimo jiné v komentářích. „Nebylo by lepší napsat prezidentovi své země? Nebo už je tento čin za vámi, ale nebyl povšimnut?,“ ptá se další. „Tak a teď už jen čekat na pozvání do Bílého domu,“ komentuje jedna z uživatelek. „Já bych ty internety zakázala,“ dodává jiná.
Influencerka si však za svým příspěvkem stojí. Na poznámky, že prezident má na podobnou korespondenci lidi a dopis sám rozhodně nepsal on ani jeho manželka, reagovala tím, že si je této skutečnosti vědoma. Podstatná pro ni podle jejích slov byla především radost dětí.
„Pro ně je to obrovské překvapení a zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. A přesně o to tady jde, především o tu upřímnou dětskou radost,“ vzkázala kritikům.
Ornella Koktová a Josef Kokta se vzali v roce 2015. Mají spolu tři děti, syny Quentina a Svena a dceru Lilianne. Josef má další čtyři děti z předchozích vztahů. Rodina několik let žila v pronajatém domě na Slapech, letos se přestěhovala zpět do Prahy, kde Ornella pořídila nový dům.
Manželé spolu nadále žijí jako rodina, úředně jsou už čtyři roky rozvedení. Josef Kokta vysvětlil, že důvodem byly jeho finanční problémy a dluhy z minulosti. Chtěl ochránit Ornellu a jejich děti před případnými následky svých závazků a zajistit, aby jeho finanční situace neohrozila rodinu. Rozvod tak byl především praktickým krokem.