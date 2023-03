Bloom jednal se Zelenským o dětech, předtím se setkal i s Petrem Pavlem

Ve středu jsem se setkal s vyslancem dobré vůle UNICEF Orlandem Bloomem. Mluvili jsme spolu hlavně o dopadech války na Ukrajině na děti. Orlando, pokračuj v tom, co děláš. Je důležité nezavírat oči před válečnými zločiny páchanými na ukrajinských dětech.



----------



On Wednesday I met with the UNICEF Goodwill Ambassador Orlando Bloom. We talked about the impact of the war in Ukraine on Ukrainian children. Orlando, please keep doing the important work you are doing in highlighting the terrible war atrocities committed against Ukrainian children by the Russian occupiers.