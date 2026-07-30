Orlando Bloom se se svou přítelkyní ukázal v Itálii už minulý měsíc, když se účastnili milánského týdne pánské módy. Tentokrát vyrazili na dovolenou, kterou tráví v přímořském letovisku Forte dei Marmi v Toskánsku.
Koupat se byli v plážovém klubu Alpemare, který vlastní rodina slavného nevidomého tenora Andrea Bocelliho.
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Láska, která mě proměnila. Katy Perry vychvaluje partnera Trudeaua
První zprávy o románku Orlanda Blooma a Luisy Laemmelové obletěly svět letos v únoru, když společně přijeli z hotelu na finále americké fotbalové ligy Super Bowl, kde se výborně bavili a také spolu později odcházeli, což okamžitě rozvířilo spekulace o novém vztahu. Od té doby drží vztah pod pokličkou.
Luisa Laemmelová se v modelingovém světě pohybuje už od dospívání. Spolupracovala s prestižními značkami jako Calvin Klein, L’Oréal, Vera Wang, YSL Beauty či Guerlain a její fotografie se objevily v mezinárodních módních magazínech včetně L’Officiel nebo Cosmopolitan.
Bloom se rozešel loni se zpěvačkou Katy Perry, s níž byl zasnoubený a v roce 2020 se jim narodila dcera Daisy Dove. Před vztahem s Katy Perry byl Orlando Bloom ženatý s modelkou Mirandou Kerrovou, s níž má syna Flynna (15).
Katy Perry v prosinci oznámila vztah s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem.