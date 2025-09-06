„Byl jsem naprosto vyčerpaný. Neměl jsem vůbec žádnou energii ani mozkovou kapacitu. Psychicky i fyzicky jsem byl zkrátka úplně mimo, šíleně hladový a šíleně protivný muž. Choval jsem se hrozně, bylo lepší se mi v té době zdaleka vyhnout,“ přiznal Orlando Bloom se smíchem pro britskou televizní stanici ITV.
Na extrémní dietě spolupracoval herec s výživovým poradcem Philipem Gogliou, který radí mnoha hollywoodským hvězdám.
„Najednou mi začal ubírat všechny potraviny, jako poslední vyškrtl ze seznamu potravin, které pravidelně jím či užívám proteinový prášek. Říkal jsem si: ‚Ne! Ten mi prosím neberte!‘ Nakonec jsem se poslední tři týdny před natáčením dostal jen k tuňákovi, okurce a vitamínům, to je krutá pravda. To bylo denně na mém talíři. Nejedl jsem vůbec nic jiného,“ popsal Bloom.
Herec nedávno oznámil, že si vyřizuje irský pas, aby mohl být občanem Evropské unie. Přiznal, že když dlouho natáčel v Praze, kde pobýval, měl po Brexitu v roce 2020 problémy s neustálým vyřizováním pracovního povolení.
|
Zůstávají přáteli kvůli dceři. Orlando Bloom a Katy Perry potvrdili rozchod
„Budu mít irský pas. Můj dědeček byl ze Severního Irska. Chci to vlastně hlavně kvůli práci. Když jsem například nějakou dobu pracoval v Praze, měl jsem kvůli tomu stále dokola spoustu papírování,“ uvedl Brit.
V novém filmu The Cut hraje vysloužilého irského boxera, který se snaží znovu dostat do formy a zabodovat.
Orlando Bloom se letos v červnu po devíti letech vztahu rozešel se svou snoubenkou Katy Perry. S americkou zpěvačkou mají čtyřletou dceru Daisy.