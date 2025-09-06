Jen tuňák a okurka. Orlando Bloom zhubl kvůli natáčení více než dvacet kilo

,
  11:38
Orlando Bloom (48) přiznal, že příprava na jeho nejnovější filmovou roli si vyžádala obrovskou daň na jeho těle i psychice. Pro natáčení psychologického drama The Cut, v němž hraje vysloužilého boxera, zhubl více než dvacet kilogramů.
Herec Orlando Bloom letos v létě vyrazil na dovolenou po Evropě a na plážích...

Herec Orlando Bloom letos v létě vyrazil na dovolenou po Evropě a na plážích ukazoval své vypracované tělo.

Herec Orlando Bloom na prohlídce města - třetí den svatebního víkendu...
Katy Perry a Orlando Bloom na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024)
Orlando Bloom odchází z hotelu před očekávanou svatbou Jeffa Bezose a Lauren...
Orlando Bloom a jeho syn Flynn při odhalení hvězdy na hollywoodském chodníku...
„Byl jsem naprosto vyčerpaný. Neměl jsem vůbec žádnou energii ani mozkovou kapacitu. Psychicky i fyzicky jsem byl zkrátka úplně mimo, šíleně hladový a šíleně protivný muž. Choval jsem se hrozně, bylo lepší se mi v té době zdaleka vyhnout,“ přiznal Orlando Bloom se smíchem pro britskou televizní stanici ITV.

Orlando Bloom: třetí den svatby miliardáře Jeffa Bezose a Lauren Sanchezové v Benátkách (2025)

Na extrémní dietě spolupracoval herec s výživovým poradcem Philipem Gogliou, který radí mnoha hollywoodským hvězdám.

Herec Orlando Bloom letos v létě vyrazil na dovolenou po Evropě a na plážích ukazoval své vypracované tělo.
Herec Orlando Bloom na prohlídce města - třetí den svatebního víkendu miliardáře Jeffa Bezose a novinářky Lauren Sanchezové v Benátkách (28. června 2025)
Katy Perry a Orlando Bloom na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024)
Orlando Bloom odchází z hotelu před očekávanou svatbou Jeffa Bezose a Lauren Sanchezové. (27. června 2025)
„Najednou mi začal ubírat všechny potraviny, jako poslední vyškrtl ze seznamu potravin, které pravidelně jím či užívám proteinový prášek. Říkal jsem si: ‚Ne! Ten mi prosím neberte!‘ Nakonec jsem se poslední tři týdny před natáčením dostal jen k tuňákovi, okurce a vitamínům, to je krutá pravda. To bylo denně na mém talíři. Nejedl jsem vůbec nic jiného,“ popsal Bloom.

Herec nedávno oznámil, že si vyřizuje irský pas, aby mohl být občanem Evropské unie. Přiznal, že když dlouho natáčel v Praze, kde pobýval, měl po Brexitu v roce 2020 problémy s neustálým vyřizováním pracovního povolení.

Zůstávají přáteli kvůli dceři. Orlando Bloom a Katy Perry potvrdili rozchod

„Budu mít irský pas. Můj dědeček byl ze Severního Irska. Chci to vlastně hlavně kvůli práci. Když jsem například nějakou dobu pracoval v Praze, měl jsem kvůli tomu stále dokola spoustu papírování,“ uvedl Brit.

V novém filmu The Cut hraje vysloužilého irského boxera, který se snaží znovu dostat do formy a zabodovat.

Orlando Bloom se letos v červnu po devíti letech vztahu rozešel se svou snoubenkou Katy Perry. S americkou zpěvačkou mají čtyřletou dceru Daisy.

