Titulní rozhovor pro magazín People začíná popisem scény z hotelového pokoje v Austrálii, kde se Oprah připojuje na ranní Zoom bez make-upu a v domácím oblečení. „Právě jsem měla croissant. A snědla jsem ho celý,“ říká. Ještě nedávno by pro ni totiž takto tučné jídlo znamenalo výčitky po celý zbytek dne.
„Pořád bych přemýšlela: Kolik kalorií měl ten croissant? Jak dlouho potrvá, než si to odcvičím? Když si dám croissant, nebudu moct večeřet. Pořád bych myslela na ten zatracený croissant!“ řekla s tím, že dnes již nic podobného nepociťuje. „Jediné, co mě napadlo, bylo, že po sobě musím uklidit ty drobky.“
V lednu vydává knihu s názvem Enough: Your Health, Your Weight and What It‘s Like to Be Free (Už dost: Vaše zdraví, váha a pocit svobody), kterou napsala společně s odbornicí na obezitu, doktorkou Aniou M. Jastreboffovou.
V ní se vrací mimo jiné i k tomu, jak dlouho byla její váha veřejným tématem. Mezi novinové titulky, které se jí nejvíce vryly do paměti, jmenuje například Oprah – Fatter Than Ever (Tlustější než kdy dřív) nebo Oprah Warned: ‚Diet or Die‘ (Varování: Buď dieta, nebo smrt).
Zlom pro ni nadešel ve chvíli, kdy si připustila, že obezita je nemoc, nikoliv osobní selhání. „Roky jsem se vyhýbala slovu obezita. Znělo to jako něco, s čím se nedá nic dělat,“ přiznává moderátorka, která 29. ledna oslaví 72. narozeniny. „Ze svého těla jsem byla permanentně zklamaná. A tím spíš vzhledem k tomu, že jsem měla přístup ke všemožným trenérům, prvotřídním kuchařům a těm nejzdravějším jídlům,“ přiznává. Diety ani cvičení jí však nezabíraly, což vedlo k pocitu, že se jí vlastní tělo snaží sabotovat.
„Snažila jsem se řadit mezi ty, kdo berou svoji nadváhu s nadhledem. Ale všechno – kultura, společnost, vlastní hlava – mi neustále připomínaly moje selhání. Neustále jsem musela myslet na svou váhu. Spousta lidí tvrdí, že i s nadváhou lze být zdravým člověkem. Můj případ to tedy nebyl. Hrozila mi cukrovka a čím dál vyšší cholesterol,“ dodává.
„Zásadní pro mě bylo až uvědomění, že přejídání nezpůsobuje obezitu. Obezita způsobuje přejídání. A to je ta nejvíc ohromující, osvobozující věc, jakou jsem za svou dospělost zažila,“ prohlásila v roce 2023, kdy moderovala odborný pořad zaměřený právě na obezitu.
Do té doby léky odmítala, protože měla pocit, že tento problém musí vyřešit sama. „Myslela jsem si, že je to o disciplíně a pevné vůli. Ale nakonec jsem se za to přestala tepat,“ říká.
Zpětně medikaci považuje za „nástroj“, který pomáhá zvládat signály mozku spojené s přejídáním. Injekce nyní užívá průběžně, přičemž léčbu zaplatila i několika svým známým, kteří by na ni jinak neměli. A přestože připouští, že pro ni i nadále půjde o celoživotní boj, pohyb již nevnímá jako nutný trest, ale jako něco, co jí dodává sílu.
Po jídle se k vlastnímu údivu cítí dobře, a kromě toho například také přestala pít alkohol. „Vždycky jsem holdovala tequile, jednou jsem dala i 17 panáků za noc. Teď už jsem nepila celé roky. Je úžasné nemít ani tu potřebu. Cítím se živější a vitálnější než kdy dřív,“ přiznává.
Dnešní Oprah říká, že se všechno stalo tak, jak se stát mělo. „Musela jsem si prostě projít tím vším, abych se dostala až sem. Teď mám radost a připadám si osvobozená, protože dřív o mém trápení věděl celý svět,“ dodala. Její nová kniha vychází 13. ledna a již nyní je dostupná v některých předprodejích.
