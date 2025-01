Obezita není otázka vůle, je to choroba, míní Oprah Winfreyová. Zhubla 30 kilo

Sedmdesátiletá Američanka patří mezi ty, kteří se až díky momentálně velmi populárním „zázračným“ lékům zbavili obezity, se kterou bojovali celý život. Winfreyová zpětně tvrdí, že tato zkušenost radikálně změnila její náhled na všechny, kteří nadváhou netrpí.

„Když jsem začala brát tyhle léky, došla mi jedna věc,“ říká v podcastu doktorky Anie Jastreboffové. „Celou dobu jsem si myslela, že štíhlí lidé mají zkrátka o dost pevnější vůli, že jedí zdravěji a v životě si nedají brambůrky. Až potom jsem pochopila, že tohle oni vůbec neřeší. Prostě jedí tehdy, když mají hlad, a když jsou plní, jíst přestanou,“ uvedla.

Winfreyová díky injekcím na hubnutí, původně medikaci pro diabetiky, zhubla třicet kilo a výrazně tak změnila svou vizáž. Jakožto jedna z „prostorově nejvýraznějších“ celebrit Hollywoodu bývala pravidelně terčem vtipů a narážek na svou nadváhu. Ve výsledku došla sama k závěru, že jsou oprávněné. To, že se uchýlila k užívání léků na hubnutí, se zpočátku styděla přiznat.

„Měla jsem pocit, že hubnutí by si měl každý tvrdě odpracovat a odtrpět, a když budu brát léky, tak to v podstatě celé obcházím a podvádím. Doteď mi připadá, že jsem v jistém smyslu sama sebe podfoukla,“ svěřila se. „Ale to, jak si ze mě všichni celou dobu utahovali, už mě prostě nebavilo,“ říká.

Přiznává, že pouhá síla vůle by jí ke zhubnutí rozhodně nestačila. „O lécích na hubnutí jsem věděla, ale měla jsem dojem, že si to musím v prvé řadě zasloužit,“ uvedla v rozhovoru pro magazín People. „Nakonec mi došlo, že si kila navíc celou dobu vyčítám, ale moje dispozice přitom ani sebesilnější vůle nezmění. Obezita je zkrátka choroba. Není to otázka vůle, nebo morálního pochybení, ale mentálního nastavení,“ dodala.