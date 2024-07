Bývalá olympionička přišla o vše. Žila v autě, teď vydělává nahotou na OnlyFans

Ze světových a evropských šampionátů na krátké dráze má třicet medailí. Je desetinásobnou mistryní Evropy, trojnásobnou mistryní světa. A také byla jednou z největších britských medailových nadějí pro olympijské hry v Pekingu.

Na olympijských hrách v Pchjongčchangu však prožila Elise Christieová noční můru každého sportovce. Na pětistovce nejprve ve čtvrtfinále vytvořila nový olympijský rekord, ve finále ji však srazila rivalka a ze souboje o medaili ji vyřadila, Britka dojela čtvrtá. Po nepovedeném semifinále na 1 500 metrů, ve kterém byla znovu diskvalifikována za srážku se soupeřkou, byla převezena do nemocnice kvůli podezření na zranění kotníku.

Přesto se ještě vrátila na kilometr, ale na něm byla hned po rozjížďce diskvalifikována kvůli nebezpečným manévrům. Mimochodem, způsobila pád hned v první zatáčce, kvůli kterému se jízda musela opakovat. Dva roky poté strávila na antidepresivech. Neměla jen psychické problémy, přiznala i sebepoškozování.

„Když jsem přestala bruslit, byla jsem na tom dost špatně. Nakonec jsem přišla i o bydlení, chvíli jsem přespávala a vlastně žila v autě a měla tři zaměstnání,“ popsala Elise Christieová.

Jedno bylo na letišti, kde dělala od tří hodin ráno do deseti dopoledne. Pak jezdila rovnou do druhé práce. Ve dnech, kdy měla volno, pak pracovala v restauraci jako servírka. „Říkala jsem si, jak se sakra mistryně světa, která vyhrávala pravidelně zlaté medaile, dopracovala až k tomu, že vůbec nic nemá a skončila na ulici,“ popisuje bývalá rychlobruslařka.

Platforma OnlyFans byla v té době teprve na vzestupu a fanoušci sportovkyni, které se přezdívá Barbie, na sociálních sítích psali, že by se k tvůrkyním obsahu měla přidat a přestat řešit finanční potíže. „To není nic pro mě, to nejsem já,“ tvrdila původně Christieová.

Nedlouho poté si však prozkoumala všechny možnosti platformy a rozhodla se stejně jako jiné ženy i muži nabízet své intimní fotky a videa. Dnes už na OnlyFans působí rok a půl.

„Hodně lidí můj profil používá k tomu, aby se seznámili se mnou a s mým životem a dozvěděli se přímo ode mě trochu víc o tom, co všechno se dělo. Ptají se mě často na sport a fitness. Mám mnoho fanoušků, kteří mě sledují už dost dlouho, pravidelně si píšeme, odpovídám na jejich otázky,“ vysvětluje.

„Jakmile pochopíte, jak to funguje, používáte to tak, jak vám to vyhovuje. Líbí se mi, že nejste nikým nuceni do věcí, které nechcete dělat a děláte opravdu jen to, co sami uznáte za vhodné. Setkala jsem se samozřejmě také s mnoha negativními názory, ale pravda je taková, že mně osobně to v jednu chvíli tak trochu zachránilo život, protože jsem neměla opravdu vůbec nic,“ dodává Christieová.

Bývalá olympionička a svobodná maminka má teď další velký sen. Do konce roku 2024 plánuje otevřít vlastní posilovnu s koutkem pro děti, aby pomohla ostatním rodičům zůstat fit a ve formě bez toho, aniž by stále dokola museli řešit, kdo jim pohlídá potomky.

ANKETA: Co vy a platforma OnlyFans a další jí podobné? celkem hlasů: 12589 Jde to úplně mimo mě, nezajímá mě to 97 %(12213 hlasů) Uvažuji o založení vlastního placeného profilu 1 %(141 hlasů) Občas se rád/a podívám, mám předplatné 1 %(94 hlasů) Mám profil a nabízím za peníze své fotky či videa 1 %(141 hlasů)

VIDEO: Olympionička Elise Chrise má profil na OnlyFans: