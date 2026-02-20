Před rozhovorem jsem si udělala test. Říkala jsem známým a kolegům, že jdu na rozhovor s hercem Ondřejem Veselým a většina reakcí byla: Který to je?
Opravdu? Tak jo, no.
Ovšem když jsem řekla, že jde o Jardu France z Vyprávěj, všichni okamžitě zajásali: Toho znám, ten je super! Tak přemýšlím, jestli je tak výrazná role pro herce dobrá, nebo ne.
Ten seriál je opravdu velmi úspěšný a natáčel se téměř deset let. V začátku jsem byl ještě velmi mladý a neměl za sebou moc zkušeností před kamerou. Žil jsem hlavně divadlem, a tak bylo pochopitelné, že takhle výrazná a zákeřná role mě bude doprovázet ještě dlouho.
Stalo se, že jsem dostal roli v seriálu, měl to být hodný hrdina a nakonec se zase vydal špatným směrem. A tak to už se mnou šlo pořád.