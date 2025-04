„Někdy začínám pomalou skladbou, jindy rychlou, ale všechno jsou to věci, které se mi samotnému líbí a o nichž jsem přesvědčený, že by si je lidi měli poslechnout. Už proto, že se v rádiích běžně nehrají,“ říká o dramaturgii pořadu Haló, tady Soukup. Haló?

A protože si stojí i za svým dílem, občas v něm pustí písničku z vlastní produkce. Všechny pak doplňuje vyprávěním o jejich autorech i interpretech. „Skoro každá písnička má nějaký příběh. A někdy i to, že ho nemá, je určitý příběh,“ vysvětluje. „Takže se k nim snažím dohledat něco zajímavého. A přitom zjišťuji, co plagiátů vzniklo a kolik žalob za nimi je. Hudba je o vášni, o lásce, nenávisti, strádání, radosti... Je tam veškerá škála emocí, včetně těch souvisejících s krádeží.“

Zajímavý příběh má jeho vlastní písnička Miss Moskva, kterou kdysi ještě neotextovanou nabídl Karlu Gottovi. Několikanásobný Zlatý slavík ho odmítl slovy: „To je přesně to, co nepotřebuji. Zní to nějak rusky.“

Soukup se bránil: „Je to tak, jak mě to napadlo.“ A písničku poslal Jiřímu Kornovi. Ten ji zařadil na svoji desku Před odchodem vypni proud, kterou mu celou otextoval Zdeněk Borovec. Gábina Osvaldová svému tehdejšímu manželovi doporučila: „Řekni panu Borovcovi, ať k tomu napíše něco rusky.“

Učinil tak a zase dostal košem. „Pan Borovec mi odpověděl: Víte co, Ondřeji, ať si milostivá paní ten text napíše sama. Já v ruštině nic psát nebudu,“ směje se Soukup. Tak vnikl první Gábinin písňový text a z Miss Moskva se stal hit. „To člověk nevymyslí. Prostě se to nějakým způsobem stane, když je to posvěcené shůry,“ říká Soukup.

Autoři muzikálu Robin Hood Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup

Tandem Soukup-Osvaldová se následně podepsal pod řadu dalších úspěšných písniček a také muzikál Johanka z Arku, který se drží na repertoáru dodnes. Měli o něj zájem i v Koreji. „Už to bylo takřka domluvené, ale nakonec to padlo, protože Korejci nemohou mít hlavní hrdinku ženu,“ krčí rameny Soukup.

Momentálně skládá hudbu k animovanému seriálu Rychlé šípy, který režíruje Michal Žabka. Přiznává, že jako kluk se s populárním Foglarovým dílem míjel. „Rychlé šípy byly v minulosti třikrát zakázané. A v roce 1968, kdy se ke mně mohly teoreticky dostat, jsem už měl jiné zájmy. Ale uniknout tomu člověk nemohl, takže jsem věděl, o co jde. A teď mě strašně baví, jsou nádherné,“ vypráví.

Ondřej Soukup a jeho děti Ondřej a Rebeka na premiéře filmu Perinbaba a dva světy (Praha, 6. prosince 2023)

Jeho děti rovněž preferují jinou zábavu, než aby se vracely k příběhům party kluků ze Stínadel. „Ondráška zajímají počítačové hry. A na seriály se dívá jenom v angličtině. Je už tak daleko, že mi opravuje anglickou výslovnost. Když něčemu nerozumím, jdu za ním. Je neskutečné, že se v podstatě z počítače a televize naučil plynně anglicky,“ říká o desetiletém synovi, který kdysi hrál vlčí mládě v muzikálu Mauglí. I ten napsal Soukup s Osvaldovou a na repertoáru ho má Divadlo Kalich dodnes. Současná manželka Ondřeje Soukupa zpěvačka Lucia Šoralová v něm hraje vlčici.

Jak malý Ondřej, tak jeho sestra Rebeca se hudbě věnují pouze pasivně. „Oba mají zvláštní vkus, vůbec neposlouchají mainstream. Rebeca třeba nesnáší Taylor Swift. Miluje Billie Eilish a alternativní hudbu,“ popisuje skladatel preference své třináctileté dcery. „U Ondráška je to horší, ten nám pouští hudbu z počítačových her. Tam je funkční, ale jinak se nedá poslouchat,“ směje se Soukup.

Od svého staršího syna Františka, spoluzakladatele kapely Nightwork, má tři vnuky. „Jsou skvělí, zlatíčka. Ti se Frantovi a Lindě fakt povedli,“ říká Soukup, ale zároveň přiznává, že coby děda se s nimi nevídá tak často, jak by měl a chtěl.