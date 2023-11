Sokol má přítelkyni, která by mohla být má dcera, vtipkuje Decastelo

Řidič taxíku Cyril Bon, do kterého se přesvědčivě vžil Aleš Háma, veze tentokrát velmi nesourodou posádku. Freddyho Aspena z Aspenu v podání Ondřeje Sokola a Sandru Lambovou, kterou si střihla Eva Decastelo. Jedou spolu do SKI365 arény na brněnské výstaviště na kondiční trénink pro lyžaře, i když to prý vůbec nepotřebují. Workshop absolvují jen proto, aby vypadali lépe na fotkách a navíc je to cool.

Když taxík přibrzdil, k údivu rozmazlené a ne zrovna chytré kočičky Sandry, přistoupili do vozu pro ni podivně oblečení lidé. Neskrývanou radost však má řidič, jelikož jsou to olympionici, biatlonisté Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec. Taxikář se ukázal jako jejich velký fanoušek a snažil se vyseknout oběma poklonu. To snobka Sandra s úsměvem a neskromností přijímá, aniž by pochopila, že se jí to vůbec netýká.

Pár nemá ani tušení, kdo ti lidé jsou, co však ví s jistotou, že jízda už není tak pohodlná. Korunu tomu všemu nasadí opět Sandra, která se zahledí na medaili, kterou má na krku Gabriela Soukalová a obdivuje její vcelku zajímavý šperk, kterým je „jen“ bronz ze Soči. Název ozdoby jí připadá zvláštní a požádá Freddyho, aby jí koupil ten stejný, ale ve zlatě!

Ondřej Sokol, Eva Decastelo, Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová při natáčení videa pro brněnský festival Life!

Jak Eva Decastelo charakterizovala svoji postavu ještě před natáčením? Velmi stručně, výstižně a s úsměvem na rtech. „Je to strašně jednoduché, budu kráva a budu blbá. Takže na to strašně těším, to se skvěle hraje. To teoreticky nemůžu zkazit,“ prohlásila.

Pro Ondřeje Sokola to zase byl improvizační koncert. „Je fakt zábavné, když vaše partnerka má radost ze všeho, co řeknete, i když je to třeba úplná blbost, protože je pro ni důležitější Freddyho zlatá platební karta a navíc stejně vlastně ani neví, o čem mluví,“ směje ambasador festivalu.

Herecky sehraný pár z Aspenu byl tak přesvědčivý, že partner Evy Decastelo, fotograf Tomáš Třeštík, by mohl po zhlédnutí této scénky třeba žárlit. „No, můj partner si myslím žárlit nebude, protože za a) mě zná, za b) ví, že Ondřej je typově úplně jiný a za c) Ondřej je šťastně zamilovaný. Myslím si, že má partnerku, která by klidně mohla být mojí dcerou, kdybych se v mládí trochu zasnažila. Takže tam je to absolutně bez rizika. Okouzlit Ondřeje, to prostě jen tak nejde,“ dodala.

Sexy Borhyová s misskami namydlily Sokola s Hámou: