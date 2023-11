Minuta před přímým přenosem? Jsme v bezvědomí, líčí moderátoři Sokol a Háma

Pánové, jak by to asi dopadlo, kdybyste spolu ztroskotali na pustém ostrově?

Ondřej: Aleš je šikovný, zručný, takže by za chvíli postavil dvojdomek.

Aleš: Předtím bych si od Ondřeje nechal sestavit strategický plán. Pitnou vodu bychom destilovali z mořské vody nebo kondenzovali z dešťovky, v tom bychom se o sebe postarali.

Ondřej: Pokud ale ta otázka míří spíš za tím, za jak dlouho bychom se sežrali a kdy už by mě Aleš začal štvát...

Aleš: Já myslím, že já tebe brzo.

Ondřej: Myslíš?

Aleš: Ne, asi ne. My si totiž dokážeme vyhovět.

Předloni děkovala Lucie Bílá a my dostávali informaci, že už musí přestat. Ondra věděl, že jí se do proslovu vstupovat nesmí, ale já ne. Tak jsem se o to pokusil. Aleš Háma