Nedávno jste pokřtili, dá-li se to tak říci, třetí společné dítě, a tím je vaše nová deska, která se jmenuje Měsíční album. Jak se rodila?
Terezka: První písnička, která je ale na desce jako poslední, vznikla už na našem třetím rande. Ondra se tenkrát vystěhovával z jednoho bytu a já mu přišla pomoct. A když už jsme si potřebovali odpočinout, sedli jsme si a v tom neútulném rozházeném prostoru zapálili svíčky, abychom si aspoň na chvilku udělali hezkou atmosféru. To zabralo, protože jsme si řekli: Pojďme vymyslet nějakou písničku. Zafungovalo to a vznikla píseň A tak to necháme. Nechali jsme ji dřímat devět let.
Ondra: A po těch devíti letech mě oslovil Honza Muchow, jestli bych zhudebnil text Beáty Parkanové do filmu Slovo. A výsledná píseň se mu tak líbila, že jsem si troufl zeptat se ho, jestli by mi pomohl s deskou. A Honza nás vzal pod křídla a začali jsme spolupracovat. Díky němu a spoustě dalších výborných muzikantů jsme desku Měsíční album dotlačili do konce.
Ve věznici nám poskytli opuštěné křídlo, ale procházeli jsme přes dvůr, do kterého měli odsouzení okna. Takže nás provázelo pískání, nadšené volání.