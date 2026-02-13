Jejich třetí společné dítě se zrodilo v šatně. Ondřej a Tereza Rychlí vyprávějí

Premium

Fotogalerie 14

Manželé Ondřej Rychlý a Tereza Rychlá | foto: Jana Pertáková

Alida Horváthová
  18:00
Potkat se s Terezou Rychlou a jejím mužem Ondřejem je vždycky radost. Vyzařuje z nich optimismus – a hlavně láska. Seznámili se už na Pražské konzervatoři, kde se, jak Tereza říká, vlastně jen mihla. Na první rande si však museli sedm let počkat. Dnes spolu vychovávají dvě děti a jejich světy se propojily i pracovně, a to nejen v rámci herecké profese.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nedávno jste pokřtili, dá-li se to tak říci, třetí společné dítě, a tím je vaše nová deska, která se jmenuje Měsíční album. Jak se rodila?
Terezka: První písnička, která je ale na desce jako poslední, vznikla už na našem třetím rande. Ondra se tenkrát vystěhovával z jednoho bytu a já mu přišla pomoct. A když už jsme si potřebovali odpočinout, sedli jsme si a v tom neútulném rozházeném prostoru zapálili svíčky, abychom si aspoň na chvilku udělali hezkou atmosféru. To zabralo, protože jsme si řekli: Pojďme vymyslet nějakou písničku. Zafungovalo to a vznikla píseň A tak to necháme. Nechali jsme ji dřímat devět let.
Ondra: A po těch devíti letech mě oslovil Honza Muchow, jestli bych zhudebnil text Beáty Parkanové do filmu Slovo. A výsledná píseň se mu tak líbila, že jsem si troufl zeptat se ho, jestli by mi pomohl s deskou. A Honza nás vzal pod křídla a začali jsme spolupracovat. Díky němu a spoustě dalších výborných muzikantů jsme desku Měsíční album dotlačili do konce.

Ve věznici nám poskytli opuštěné křídlo, ale procházeli jsme přes dvůr, do kterého měli odsouzení okna. Takže nás provázelo pískání, nadšené volání.

Ondřej Rychlý

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

Jejich třetí společné dítě se zrodilo v šatně. Ondřej a Tereza Rychlí vyprávějí

Premium
Manželé Ondřej Rychlý a Tereza Rychlá

Potkat se s Terezou Rychlou a jejím mužem Ondřejem je vždycky radost. Vyzařuje z nich optimismus – a hlavně láska. Seznámili se už na Pražské konzervatoři, kde se, jak Tereza říká, vlastně jen mihla....

13. února 2026

Jana Brejchová se smrtelně urazila, když jí Jan Kačer nabídl roli. Kvůli své dceři

Jana Brejchová a její dcera Tereza Brodská v roce 2003

Jméno vybrala podle písničky Waldemara Matušky o Tereze, kterou sama hrála ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Jana Brejchová však dceru po narození svěřila do péče své starší sestry. Přestože to...

13. února 2026  17:15

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

13. února 2026  12:12

Petronel a Uriáš v jednací síni. Soudce chce přehrát pohádku Anděl Páně

ÚNOR: Nový film režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2

Nebývá obvyklé, aby se v soudní síni pouštěly televizní pohádky. Soudce Městského soudu v Praze chce přehrát rovnou jednu z nejoblíbenějších – Anděla Páně z roku 2005. Je to podle něj důležité proto,...

13. února 2026  9:47

Smrt Kurta Cobaina nebyla sebevražda, ale vražda, tvrdí nově forenzní specialisté

Courtney Love, Kurt Cobain a jejich dcera Frances na MTV Awards 1993

Smrt Kurta Cobaina, který zemřel 5. dubna 1994, je znovu pod drobnohledem. Tehdy sedmadvacetiletý frontman kapely Nirvana zemřel ve svém domě v Seattlu. Úřad koronera okresu King tehdy rozhodl, že...

13. února 2026  8:19

Tereza Nvotová se bojí o svůj život. Můžou mě sbalit a odvléct, říká

Tereza Nvotová (7. února 2026)

Její film Otec posbíral tolik cen, že je Tereza Nvotová ani nedokáže zpaměti vyjmenovat. Coby režisérka zažívá obrovský úspěch a nikoliv poprvé. Jako člověk se ale cítí ohrožená. V Americe, kde žije...

13. února 2026

Ivana Chýlková ve při s kolegyní. Nas*ala jsi mě, vzkázala jí Jitka Asterová

Jitka Asterová a Ivana Chýlková (2. června 2022)

Ivana Chýlková (62) na sebe prozradila jednu závislost. Je to jazyková aplikace Duolingo, kvůli které je schopna odskočit si během večeře na několik minut na toaletu. U Honzy Dědka také přiznala,...

13. února 2026

Velký návrat „kata“. Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance

Zdeněk Chlopčík

Když Česká televize v roce 2024 vyměnila složení poroty StarDance, mnozí fanoušci vyzývali k bojkotu show. Vadilo jim, že po letech skončil oblíbený „kat“ Zdeněk Chlopčík. Ten se nyní opět představí...

12. února 2026  15:36

Zazářila v Twin Peaks a chodila s Duchovnym. Jak vypadá Sheryl Lee po 35 letech?

Sheryl Lee (1992)

Herečka Sheryl Lee (58) se narodila v západním Německu, vyrůstala však v Coloradu a v 90. letech patřila k nejvýraznějším tvářím americké televize. Diváci si ji dodnes spojují především se seriálem...

12. února 2026  13:32

S manželkou komunikujeme, nemáme problém, říká Prachař po rozchodu s Rybovou

David Prachař a Linda Rybová

Herec David Prachař (67) promluvil v pořadu Showtime na Primě o svém novém vztahu s herečkou Sarah Haváčovou (35) i o tom, jak je na tom s manželkou Lindou Rybovou (50). Slavný pár oznámil v lednu...

12. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fanoušci se skládají na rodinu zesnulého herce Van Der Beeka. Poslali miliony

James Van Der Beek, jeho manželka Kimberly Brooková a jejich pět dětí Joshua,...

Hvězda seriálu Dawsonův svět James Van Der Beek zemřel ve středu ve věku 48 let po boji s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Zanechal po sobě manželku a šest dětí. Jeho léčba znamenala velkou...

12. února 2026  10:22

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

12. února 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.