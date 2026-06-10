„My jsme se potkali na přímém přenosu předávání nějakých cen a já tam zpíval takovou latino písničku a dostal jsem k tomu tři tanečnice. Tak ona tam tančila a já zpíval a koukali jsme po sobě,“ popsal Ruml, jak poznal matku své dcery.
Byli spolu deset let a vzali se. V roce 2019 se jim narodila dcera Rozárka. S kubánským temperamentem neměl zpěvák problém. „Rozdíl byl ale třeba ve vnímání času. Když jsem řekl, že v šest někam půjdeme, já byl připravený a ona nic. Tam byla maňana. Ale ono to člověka naučí se položit do toho času, do toho optimismu časového a užít si moment,“ popisuje Ruml.
S exmanželkou jezdil často na Kubu. „Tam to bylo parádní, protože jsem zažil tu Kubu zvnitřku, žil jsem tam v rodině. Tam každý, kdo přijede zvenku, je boháč. Je to takhle smutné a teď je to tam úplně nejhorší,“ říká Ruml.
„Někdy mě fascinuje, když někteří kamarádi sní o soběstačném Česku a mají takové ty komunistické narativy a já si vždycky představím tu Kubu, která se taky snažila o tu soběstačnost a není tam nic,“ popsal.
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Jeho současnou přítelkyní je exotická tanečnice Linda Fernandez Saez, která učí pohyb herce na JAMU v Brně. „Je to Češka, ale má tátu Kubánce. Nevím, jak se to stane,“ říká Ruml k výběru partnerek.
Potkali se v divadle a dokonce spolu i pracovali na jedné hře studentů JAMU. Na Kubu spolu ovšem nejezdí. Dávají přednost chatě na Slapech.