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Po Kubánce Češka s kubánskými kořeny. Ondřej Ruml promluvil o partnerkách

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Zpěvák Ondřej Ruml (44) byl deset let ve vztahu s Kubánkou Doris Martinez a má s ní dceru Rozárku. Po rozvodu žije už šest let s Lindou Fernandez Saez, která je sice Češka, ale má kubánské kořeny. V Show Jana Krause popsal, jak se s oběma poznal i co si myslí o Kubě.

„My jsme se potkali na přímém přenosu předávání nějakých cen a já tam zpíval takovou latino písničku a dostal jsem k tomu tři tanečnice. Tak ona tam tančila a já zpíval a koukali jsme po sobě,“ popsal Ruml, jak poznal matku své dcery.

Byli spolu deset let a vzali se. V roce 2019 se jim narodila dcera Rozárka. S kubánským temperamentem neměl zpěvák problém. „Rozdíl byl ale třeba ve vnímání času. Když jsem řekl, že v šest někam půjdeme, já byl připravený a ona nic. Tam byla maňana. Ale ono to člověka naučí se položit do toho času, do toho optimismu časového a užít si moment,“ popisuje Ruml.

Ondřej Ruml v Show Jana Krause (červen 2026)
Ondřej Ruml a jeho manželka Doris Martinezová na udílení cen Anděl (22. května 2017)
Ondřej Ruml s přítelkyní Lindou
Ondřej Ruml a jeho přítelkyně Linda na StarDance XIII (2. listopadu 2024)
52 fotografií

S exmanželkou jezdil často na Kubu. „Tam to bylo parádní, protože jsem zažil tu Kubu zvnitřku, žil jsem tam v rodině. Tam každý, kdo přijede zvenku, je boháč. Je to takhle smutné a teď je to tam úplně nejhorší,“ říká Ruml.

„Někdy mě fascinuje, když někteří kamarádi sní o soběstačném Česku a mají takové ty komunistické narativy a já si vždycky představím tu Kubu, která se taky snažila o tu soběstačnost a není tam nic,“ popsal.

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Jeho současnou přítelkyní je exotická tanečnice Linda Fernandez Saez, která učí pohyb herce na JAMU v Brně. „Je to Češka, ale má tátu Kubánce. Nevím, jak se to stane,“ říká Ruml k výběru partnerek.

Potkali se v divadle a dokonce spolu i pracovali na jedné hře studentů JAMU. Na Kubu spolu ovšem nejezdí. Dávají přednost chatě na Slapech.

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