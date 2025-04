Dcera se mnou zpívat odmítá, smutní Ondřej Ruml. Snad se to změní

Těším se, až ji povedeme poprvé do školy, ale zároveň jsem z toho rozechvělý. Mám strach, že budu dojatý,“ přiznává zpěvák. S manželkou Doris Martinez je rozvedený, o dceru se ale starají společně a ta díky mamince, kubánské tanečnici, mluví nejen česky ale i španělsky. „Vybrali jsme ji úplně obyčejnou státní školu,“ upřesňuje Ondřej Ruml, který si přivodil loni před Vánocemi úraz.

„Je to naprosto banální historka. Měl jsem krátce před koncertem, když jsem si všiml, že máme doma pod gaučem drobečky. Jak tam sedáváme s přítelkyní a dcerou u televize a pořád u toho něco jíme... Hned jsem si řekl: Holky dnes přijedou, tak ať tu máme čisto. A šel jsem si do podkroví pro vysavač. Při cestě zpátky se mi na posledním schodu podvrtla noha, ozvalo se křupnutí a výsledkem byla zlomená zánártní kůstka,“ popisuje Ruml, co se mu stalo.

„Měl jsem ale štěstí, že mě hned přijali v Thomayerově nemocnici, kde mě vyšetřoval pan doktor Karel Kostlivý. Obešlo se to bez operace, dostal jsem jenom sádru, a tu mi pak sundával Václav Kulhavý,“ usmívá se zpěvák. Naštěstí moc vystoupení rušit nemusel. „Díky tomu, že se neživím tancem ale hudbou, zpíval jsem dál, akorát s berlemi a sádrou na noze.“

I když se účastníci posledního ročníku StarDance chystají na tour napříč republikou, Ondřej mezi nimi nebude. „Asi je to tím, že jsem vypadl jako první, takže nejsem považován veřejností za zdatného tanečníka, ačkoliv opak je pravdou,“ usmívá se.

Původně měl v plánu zůstat se svou tanečnicí Andreou Třeštikovou v kontaktu a brát u ní soukromé lekce. Úraz mu to ale překazil. Přesto nerezignoval. „Občas tu zlomeninu ještě cítím, tak se snažím nohu nepřetěžovat, ale až to půjde, jsem rozhodnutý chodit k Andree na standardní tance, protože ty mě bavily nejvíc,“ prozrazuje.

K vidění je nejen na koncertních pódiích ale i v divadle Komedie v muzikálu Lazarus od Davida Bowieho. „V mládí jsem vnímal Bowieho jako excentrickou postavu, která na mě působila zvláštně. Procházel různými transformacemi, výstředně se oblékal, a to mě, kluka odkojeného trampingem a Spiritual Kvintetem, vůbec nepřitahovalo. Až když jsem byl oslovený na hlavní roli v muzikálu Lazarus, začal jsem o něj zajímat víc a přiznávám, že dneska mě fascinuje,“ vyznává se Ruml.

„Protože u něj nacházím paralely s vlastním uměleckým světem a životem. Taky dělám všehochuť, zabývám se rozličnými žánry. A nejsem si vždycky úplně jistý, kudy jít. Ale baví mě prozkoumávat různé vody uměleckého světa a nic z hudby mi není cizí. Vím, že David byl taky takový. Za mě to byl jakýsi zvláštní šansoniér, který se pohyboval na pomezí pop rocku až alternativního divadla,“ říká Ruml.

První krůčky si na divadle odbyl už před šestnácti lety v lyrikálu Kudykam autorů Petra Hapky a Michala Horáčka. „Hrál jsem nerozhodného poutníka Martina a možná, tím, že jsem takovým byl i ve skutečnosti, a zároveň ne moc zkušeným hercem, bylo mé vystoupení něčím autentické,“ vzpomíná s nostalgií na výjimečné představení, které je k vidění už jen na YouTube.

Ondřej Ruml v muzikálu Lazarus

„Oni se mnou hodně riskovali, když mě obsadili, protože v té době jsem velká jeviště neměl zmáknutá. Když hrajete ve Státní opeře, musíte vědět jak na to, aby to, co máte v roli předvést, bylo vidět. Já s tím dlouho bojoval. Nešlo mi to, trápil jsem se. Ale měl jsem štěstí, že režisér Dodo Gombár věřil, že to někde v sobě mám a že to tam dostanu,“ říká Ruml.

S povděkem vzpomíná i na Karla Dobrého, který hrál mytickou postavu Kudykama. „Karel si mě tak trochu vzal pod svá křídla. Já se ho zprvu strašně bál, protože na mě působil démonicky, ale brzy jsme se skamarádili a už jenom ten pocit, že mě bere jako parťáka, mi hodně pomáhal,“ říká Ruml, který by nové nastudování muzikálu uvítal.

Rád by si v něm totiž znovu zahrál. A klidně i postavu Kudykama, který se zničehonic zjeví v pokojíčku nerozhodného kluka a stane se mu průvodcem cestou nejistoty.

V současné době Ruml připravuje svoji novou desku. Jako producenta oslovil Igora Ochepovského. „Bude to styl, který ode mě asi málokdo očekává. Možná líznutý trošku art popem nebo érou Bowieho a Petera Gabriela. Snažím se písničkám dát malinko elektronický kabát. Určitě to ale nebude swing ani žádný eklektický žánr, snažíme se vytvořit něco, co bude jenom naše,“ říká.

Lásku k hudbě po něm zdědila i dcera „Zpívá si a vymýšlí texty i melodie. Ale musí u toho být sama. Jakmile chci zpívat s ní, tak se tomu brání. Jako by se bála, že ji budu hodnotit, což jsem nikdy nedělal a dělat nechci. Prostě z nějakého zvláštního důvodu se mnou zpívat nechce,“ prozradil Ruml v pražské Botanické zahradě, kde zahajoval ve skleníku Fata Morgana výstavu tropických motýlů.

Došlo i na povídání o kuklách a larvách. Proteiny v této podobě by Ruml prý nepozřel, ale jeho dcera dostala od strýce sáček s larvami, které jí přivezl z Afriky, a provokovala ho, ať si zobne. Jí prý chutnají.