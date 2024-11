Sklidit aplaus a ještě dostat zaplaceno? Koho by to nebavilo, říká Ondřej Rychlý

Kdybychom z toho seznamu teď něco vybrali, co by to bylo?

Určitě děti, rodina a práce, a tím, že jsem šel na volnou nohu, přišla svoboda. Díky tomu se mi otevřela spousta nádherných příležitostí. Se ženou Terezkou (herečka a zpěvačka Tereza Rychlá Krippnerová, pozn. red.) jsme se dostali do stavu, kdy sice máme hodně práce a občas je to tornádo, ale všechno, co děláme, nás baví a naplňuje.

Synovi hučím do hlavy, že strejda zachraňuje životy a nutím ho, aby se koukal na videa z operací. Ale pak mi Tobíšek stejně řekne, že chce být herec a muzikant.