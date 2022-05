Byl jsem Havlův klíčník, do divadla chodil tajně na pivo, říká Ondřej Pavelka

Říkal jste, že jste duší kulisákem. Co to znamená?

(dlouze přemýšlí) Kulisáci chodí do divadla jako první, protože mají za úkol postavit scénu. Divadlo musejí znát od šroubku po tahy... Myslel jsem to jako metaforu. S divadlem jsem začínal právě jako kulisák v Karlových Varech. Strašně mě bavilo koukat zpoza kulis na herce. Byla to vlastně příprava na budoucí kariéru. Nevím, jestli rozumím herectví, ale troufnu si říct, že v té době jsem kulisáctví rozuměl dobře. Někteří kolegové si hlavně na začátku mé herecké kariéry posteskli, že je to se mnou těžké, protože během hraní kontroluju, jak je dekorace postavená a jestli světla dobře svítí. (směje se)

Dnes bych rozhodně nechtěl být začínajícím hercem. Potýkají se mimo jiné s mnohem větší konkurencí než kdysi my. Ondřej Pavelka herec