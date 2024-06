Moc jsme se nebavili, čerpám z něj až teď, vzpomíná Ondřej Brousek na dědečka

„Nepotřebuji být extra vidět a dělat všechno. Spíš kvalitně, to se mi zdá v mojí profesi prvořadé,“ říká. Hraje v Divadle Na Vinohradech, kde měl léta angažmá jeho děda Otakar Brousek starší, přičemž na sklonku života tam dohrával jako stálý host. „Nikdy jsme se tam ale nepotkali,“ říká Ondřej Brousek. „První inscenace, kterou jsem tam zkoušel, byla Andorra někdy v květnu a on tam měl ještě jedno, dvě poslední představení v červnu. Od září už tam nehrál. Ani mě nestihl vidět na jevišti.“

Letos je to deset let, co Otakar Brousek starší zemřel. Jeho vnuk na něj však mnoho vzpomínek nemá. „Co se týče dědečkovství, tak na prvním místě je u mě Josef Mixa z máminy strany. To byl skutečný děda, který se mnou trávil spoustu času. Přihlásil mě na piano, hrál se mnou fotbal, jezdil na různé výlety... Kdežto s dědou Otíkem to bylo takové sváteční. Viděli jsme se asi čtyřikrát do roka, dali si večeři a řekli si, co je hezkého nového v hudbě. Později jsme se pak potkávali na premiérách. Jinak jsme se pravidelně nestýkali,“ vysvětluje Ondřej.

Otakar Brousek ml. s otcem a synem

„V Brouskovic rodině je to takhle nastavené. Potkáváme se málo. Kdybych s tátou nehrál v jednom divadle, tak se možná vídáme podobně,“ vypráví o Otakaru Brouskovi ml., přezdívaném v uměleckém světě Ťulda. „Táta třeba nikdy v životě nehlídal moje děti. Rodiče nejsou hlídací typy, nejsou takhle nastavení. Ale máma se snaží, co může,“ vysvětluje trojnásobný otec. S exmanželkou Adélou Gondíkovou má dceru Nelu, která studuje veterinární obor na střední škole a s herečkou Annou Remkovou Hanu a Františka.

S dědou Brouskem, který byl ceněný zejména pro svůj hlasový projev, se Ondřej o herectví moc nebavil. „Nikdy jsme to do hloubky neřešili. Vedli jsme takové povrchní rozhovory a vyměňovali si fráze, které se v rodině říkávají. Až teď s odstupem času je pro mě zajímavé poslouchat věci, které děda dělal v rádiu a občas, když měl příležitost, i ve filmu. Je v tom jistá kultura projevu, odkaz.“

Otakar Brousek st. byl známý mimo jiné schopností procítěně recitovat verše. Ondřej to má trošku jinak. „Poezie je pro mě složitější než próza. Tu už před mikrofonem jakžtakž zvládám. Dokonce jsem si zvykl i na svůj hlas, zatímco na obličej ještě ne. Ale když mám recitovat verše, jsem rád, když je u toho režisér nebo někdo zkušenější, s nímž si verše vyložíme, aby bylo jasné, co za nimi je. Je třeba vědět, co znamenají. S Lukášem Hlavicou jsme pár poezií už natočili.“ Mimo jiné namlouvá audioknihy. „To je dobrá práce. Teď jsem zrovna telefonoval s Michalem Burešem, se kterým jsem udělal krásné věci, naposledy Jeho království, od Miky Waltariho. Je to nádherná kniha a věřil jsem v ní všemu.“

Svou první velkou roli dostal v Divadle Na Fidlovačce, kde hrál Kristiána v Cyranovi z Bergeraku. Angažmá však žádné nikdy neměl a mít ani nechce. I tak má práce nad hlavu. Na Letní scéně Divadla Ungelt bude hrát ve dvou inscenacích. S Davidem Švehlíkem v Příběhu ze zoo a s Bárou Štěpánovou v Krásné vzpomínce. Příběh operní zpěvačky, která navzdory absenci talentu koncertovala v prestižní Carnegie Hall, baví jak diváky, tak oba herce. Přitom Štěpánová musí v roli Florence falešně zpívat. „Mně to nevadí poslouchat, falešné zpívání mě neruší,“ říká Brousek, který má před sebou spousty práce.

„Zrovna dneska mi volali z ostravské filharmonie a objednali si u mě houslový koncert pro Romana Patočku. S Ondrou Brzobohatým teď děláme hudbu k animované pohádce Pyšná princezna a zároveň spolu píšeme muzikál pro Divadlo Lucie Bílé. Pak jsou přede mnou hudební projekty pro vinohradské a karlínské divadlo, dva filmy a seriál s Petrem Zelenkou,“ šokuje nabitým programem.

„Je to pro mě hobby. Práce mě musí bavit, bez toho by to nešlo. Naštěstí si můžu vybírat dobré projekty, to je požehnání,“ pochvaluje si.

