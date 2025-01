Setkáváme se na akci věnované nové řadě reality show Survivor Česko & Slovensko. Co všechno vás na pozici moderátora čeká? Na co se těšíte a na co naopak ne?

Můžeš se podle mě těšit, nebo netěšit a s tím jde i to dobré, i to špatné. Já se těším v tom slova smyslu, že to mám rád, miluju tu hru, tu reality show a ten způsob, jakým se hraje. K tomu patří i pár věcí, které bys tam v ideálním světě neměl. Ale ideální svět neexistuje, takže to mi vlastně nevadí.

Jakým elementem pro vaši mysl je váš nový přírůstek do rodiny?

Jako v rámci Survivoru? To asi nehraje vůbec žádnou roli. To jsou dvě odlišné věci. Není to nijak přitěžující, ale polehčující.

Manželka Renata Langmannová a vaše děti budou letos opět na ostrově spolu s vámi?

Jako každý rok budeme spolu. Holky ale v předchozích letech většinou po čase odlétaly. Teď tam zůstanou nejdelší možnou dobu, co to jde. Budeme spolu dlouho a uvidíme, jak to budeme zvládat. Není to úplně jednoduché. Ono to vypadá jako fantastická dovolená, ale úplně to tak není. Jsem sám zvědavý, jakým způsobem to půjde, hlavně ten poslední měsíc.

Renata Langmannová a Ondřej Novotný. Ona je známá modelka, on dokázal pobláznit Čechy do bojových sportů. Jejich život je zábavný, rychlý a plný úspěchů. Pár týdnů před Vánocemi se jim narodila dcera Kaya.

Než se začne vysílat nová řada Survivoru, co byste poradil těm, kteří se show chystají účastnit? Jak moc je to o nastavení mysli? Co když člověk podlehne negativním emocím?

Tak evidentně jsme loni viděli, že to člověka vyřadí. Doufám, že letos už to nezažijeme. Programovat mysl se určitě dá. Souhlasím s tím, že v tomhle se dá radit, dá se na to připravit. Za mě je to strašně moc o fyzické kondici, protože jakmile odcházíte fyzicky, tak odcházíte i psychicky. Řekl bych, že je to i o tom být kreativní a nemít jen jeden plán, kterého se držíte. Ale hlavně to chce chtít hrát. Bavit se tou hrou a chtít za každou cenu v té hře něco dokázat.

Soutěžící máte každý den na očích a doslova se vám občas ztrácejí před očima. Bojíte se o ně někdy?

Ne, to ne. Nebojím se o ně. K tomu tady podle mě není důvod.

Ve chvíli, kdy jsou soutěžící už opravdu na dně a hladoví a vy přijdete z toho svého zázemí jako štáb, vy jako moderátor z blahobytu a jste všichni najedení, máte pocit, že vás vnímají jako „ty zlé, co mají jídlo“?

Určitě necítím, že by mě hráči takhle vnímali. Když jsem s nimi na natáčení, tak jsem tam pro ně. Když stojí na slunku, já stojím na slunku také a tak dál. Nedělám si žádný extra buřty. A myslím, že oni ze mě cítí, že to mám rád, že to dělám naplno a snažím se jim tu hru maximálně zpříjemnit a být tam pro ně co nejvíc to jde. Za to mě asi respektují a já respektuju je. A ten vzájemný respekt nám dovoluje přijmout ty role, které tam máme.

Survivor doposud vyhráli Vláďa, Tomáš a naposledy Mikýř. Dovedete už po předchozích zkušenostech vyfiltrovat svého favorita na vítěze? Nebo je to pro vás samotného často překvapení?

Určitě se dá brzy říct, kdo vydrží a bude i v těch pozdějších kolech. Když někdo okamžitě hodně vyčuhuje, tak se samozřejmě dá také říct, že má velkou šanci na to, aby byl vítězem. Ale čím víc ročníků máme za sebou, tím je to těžší určit předem. Hráči jsou stále lepší.