Ženy jsou krvelačnější než chlapi, prohlásil moderátor Ondřej Novotný

  16:00
Ondřej Novotný (48) kromě reality show Survivor je spolumajitelem organizace Oktagon MMA. V Show Jana Krause popsal, jak na takové zápasy reagují ženy a promluvil také o tom, jak na svých přednáškách dal ženě facku.

„Ženy to milují. Když jdou poprvé, tak vždycky říkají: ‚Ne, to já opravdu nemůžu, tam je ta krev.‘ A o pár hodin později stojí na židli a řvou: Zabij ho! Dodělej ho!“ popsal Novotný, který je spoluzakladatelem organizace Oktagon MMA.

Ondřej Novotný v Show Jana Krause (premiéra 3. prosince 2025)
Ondřej Novotný a Pavol Neruda
Ondřej Novotný a Palo Neruda, spolumajitelé organizace Oktagon MMA.
Ondřej Novotný přímo v den galavečeru oslavil 48. narozeniny.
Rozdíl vnímá i u zápasnic. „Ženy jsou úplně jiné. Žena dojde dál, když je hůř. Jsou daleko víc krvelačné než chlapi. Mezi chlapy to z 99 procent není osobní. Je to zápas a i když se hádáme, tak po tom zápase se můžeme obejmout a jsme kámoši, prošli jsme si spolu peklem. Ale u žen ne. Tam to neskončí. Dokážou zajít dál i v té bitvě, nechají tam úplně všechno. Ženské zápasy milujeme,“ říká Novotný.

Podle něj je zápasení užitečné a každý by si měl zkusit, jak zareaguje na fyzický útok. „Strašně málo lidí zažilo fyzický atak. Nemyslím žádné škaredé rvaní, ale vyzkoušet si to,“ vysvětluje Novotný, který vede přednášky pro různé firmy, na nichž neváhá dát facku ani ženám. „Deset let jsme do lidí tlačili: ‚V každém z nás je bojovník.‘ Mysleli jsme to hezky, že žena samoživitelka bojuje se svou situací, každý kdo chodí do práce s ní trochu bojuje, každý z nás bojuje s něčím. A já jsme jim chtěl ukázat, jaký pocit u nás zažívají ti kluci, když jdou bojovat. Tak jsem jim dělal ‚iniciaci bojovníka‘ a to dělám fackou,“ vysvětluje Novotný.

Nedělám, co nemám rád. Když praskne žárovka, nemáme světlo, popisuje Novotný

„Vždycky se o facku přihlásí ženy. Nečekají, že ji dostanou. Říkám jim, že neuhnu, že si tu facku skutečně dáme. Počítám pomalu a ony koukají, jestli se to skutečně stane,“ popisuje.

Reakce od žen na takovou iniciaci je také jiná než u mužů. „Když je to s chlapem, tak si dáme facku a řekneme si, že to bylo dobrý. Ale žena vždycky dá druhou. Proběhne v ní ten hněv a hned dá druhou. To se stalo zatím vždycky. Vyletí emoce, protože nečekají, že se to opravdu stane a hlavně to nikdy nezažily,“ říká Novotný.

