„Ženy to milují. Když jdou poprvé, tak vždycky říkají: ‚Ne, to já opravdu nemůžu, tam je ta krev.‘ A o pár hodin později stojí na židli a řvou: Zabij ho! Dodělej ho!“ popsal Novotný, který je spoluzakladatelem organizace Oktagon MMA.
Rozdíl vnímá i u zápasnic. „Ženy jsou úplně jiné. Žena dojde dál, když je hůř. Jsou daleko víc krvelačné než chlapi. Mezi chlapy to z 99 procent není osobní. Je to zápas a i když se hádáme, tak po tom zápase se můžeme obejmout a jsme kámoši, prošli jsme si spolu peklem. Ale u žen ne. Tam to neskončí. Dokážou zajít dál i v té bitvě, nechají tam úplně všechno. Ženské zápasy milujeme,“ říká Novotný.
Podle něj je zápasení užitečné a každý by si měl zkusit, jak zareaguje na fyzický útok. „Strašně málo lidí zažilo fyzický atak. Nemyslím žádné škaredé rvaní, ale vyzkoušet si to,“ vysvětluje Novotný, který vede přednášky pro různé firmy, na nichž neváhá dát facku ani ženám. „Deset let jsme do lidí tlačili: ‚V každém z nás je bojovník.‘ Mysleli jsme to hezky, že žena samoživitelka bojuje se svou situací, každý kdo chodí do práce s ní trochu bojuje, každý z nás bojuje s něčím. A já jsme jim chtěl ukázat, jaký pocit u nás zažívají ti kluci, když jdou bojovat. Tak jsem jim dělal ‚iniciaci bojovníka‘ a to dělám fackou,“ vysvětluje Novotný.
Nedělám, co nemám rád. Když praskne žárovka, nemáme světlo, popisuje Novotný
„Vždycky se o facku přihlásí ženy. Nečekají, že ji dostanou. Říkám jim, že neuhnu, že si tu facku skutečně dáme. Počítám pomalu a ony koukají, jestli se to skutečně stane,“ popisuje.
Reakce od žen na takovou iniciaci je také jiná než u mužů. „Když je to s chlapem, tak si dáme facku a řekneme si, že to bylo dobrý. Ale žena vždycky dá druhou. Proběhne v ní ten hněv a hned dá druhou. To se stalo zatím vždycky. Vyletí emoce, protože nečekají, že se to opravdu stane a hlavně to nikdy nezažily,“ říká Novotný.