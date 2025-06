„Seznámili jsme se v Karlových Varech na festivalu. Psal se rok 2006. Byla jsem poprvé v Karlových Varech na festivalu jako čerstvá Miss. Měla jsem pocit, že mě zná celý svět v tu chvíli, ale Novotný mě prý neznal,“ vzpomíná Langmannová.

„Já jsem seděl na místě, vstal jsem, šel jsem si pro drink, a když jsem se vrátil, na mém místě seděla nějaká Miss. Říkal jsem, počkej, dobrý všechno, ale to je moje místo. A ona mi říkala, že mě zná, že jsem ten řidič, co ji dnes vozil po Varech. A na to jsem zareagoval, že to tak sice asi nebude, ale že ji můžu zavézt, kam chce. První dojem se mi ale nepovedl,“ vypráví Novotný.

„Od té chvíle to trvalo dva roky, než jsme spolu začali chodit. Byla jsem ve vztahu, nebylo to tak jednoduché,“ doplnila ho Renata. „Já byl vytrvalý. Tak to v životě mám, když se pro něco rozhodnu – dokud to nezískám, jdu,“ tvrdí Novotný, kterému Langmannová porodila dvě dcery - Medu a Kayu.

Společně zažili mnoho – i výstup na Kilimandžáro, během kterého se Novotný loučil se životem. „Od prvního dne jsem měl výškovou nemoc, bolela mě hlava. Pamatuju si jen svoje podrážky. Renata to vyběhla jako laňka. Já jsem byl připravený zemřít, byl jsem s tím v míru,“ říká moderátor reality show Survivor.

„Já si to pamatuju jako dnes. Měl jsem halucinace o své mámě, která nedávno předtím zemřela, něco jsme si tam vyříkali, bylo to příjemný a pak jsem byl úplně v pohodě s tím, že to končí. A byl jsem smířený s tím, že tam zůstanu a nevadí mi to,“ popsal.

„Oni mě furt strkali dál. Nakonec jsem to nějakým způsobem vyběhl a nahoře jsem tři čtvrtě hodiny brečel. Půl hodiny takovým tím pláčem, který jsem nikdy předtím nezažil, to byl brekot, který se v tobě nashromáždí za celý život. Pak jsem si uvědomil, že už je to dobrý, chtěl jsem přestat, ale nešlo to ještě patnáct minut,“ dodal Novotný.

V životě už je rozhodnutý dělat jen věci, které ho nějakým způsobem naplňují. „Já jsem se rozhodl, že nebudu dělat věci, které nemám rád. A že to moje rozhodnutí je důležitější než jakékoliv oběti s tím spojené. Třeba nemáme několik měsíců světlo, když praskne žárovka,“ práskl na sebe moderátor.

„Máme svíčky, je to dobrý. Já už jsem si zvykla za ty roky, co jsme spolu. Já to radši vyměním sama, než abych mu říkala. Nemám na to nervy, rozumíte. Věci, kde vím, že narazím, si radši udělám sama,“ říká smířeně Renata Langmannová.