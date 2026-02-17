Ondřej Malý bere herectví nejen jako profesi, ale jako cestu, která ho opakovaně dostává do nečekaných, někdy úsměvných a jindy velmi intenzivních životních situací. Při natáčení filmu Úsměvy smutných mužů navštívili s kolegy protialkoholní léčebnu, aby lépe ztvárnili postavy mužů snažících se dostat z alkoholové závislosti.
Větší zážitek má ale Ondřej Malý z natáčení filmu Mrtvej brouk z roku 1998, kde hrál blázna Františka. Kvůli tomu se nechal zavřít do Bohnic. „Domluvili jsme se s paní primářkou v Bohnicích a oni mě tam vzali naprosto inkognito. věděla to jen paní primářka. Když jsem tam byl, tak jsem si říkal: Nevím, jestli je to úplně dobrý nápad, že o tom ví jen ona. Personál to vůbec nevěděl,“ říká Malý.
„Byl jsem tam dva dny a jednu noc a dostal jsem od paní primářky doporučení, jak nakládat s prášky, které jsem dostával,“ popsal. Pobyt v Bohnicích se tehdy vyplatil. „Největší ocenění po tom filmu bylo, když mě maminka jedné z hereček viděla na premiéře a řekla: To je hezké, že ho pustili na vycházku,“ vzpomíná Malý.
Nedávno natočil seriál Banáni, vycházejícího ze skutečného případu s drogami v banánových krabicích. „Ten seriál je na základě skutečných banánových krabic v supermarketech, kde našli kokain. Takže jsme to při natáčení samozřejmě zkoušeli. Ale ne s pravým materiálem, to by se strašně prodražilo a točit by se dalo tak maximálně hodinu denně. Takže jsme šňupali nevím co, ale byl v tom prášku asi mentol. Šňupali jsme dlouhý tlustý lajny. Lezlo nám to i ušima, nebylo to nic příjemného,“ popsal herec, který svým dětem herectví spíš nedoporučuje.
|
Pavla Tomicová a Ondřej Malý se podle bulváru rozvádějí, byli spolu 19 let
S bývalou manželkou Pavlou Tomicovou má dceru Anežku a vychovával s ní i jejího syna Adama. S herečkou Kristýnou Kociánovou má pak tříletého syna Jakuba. „Anežka je umělecká hodně, herectví jsem jí nerozmlouval. To jsem musel rozmlouvat synovi Adamovi. Ale nakonec taky dostal rozum a obě děti jsou naprosto v pořádku, slušný lidi,“ říká Ondřej Malý.