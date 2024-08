Odmítáme být kompletně dospělí, říká Ondřej Havel s manželkou

Ondřej Havel o manželce a kariéře

NÁŠ UPLYNULÝ ROK

Pořádná divočina, na kterou nikdy nezapomeneme. Svatba, stěhování, dvojčata. Stěhovali jsme se měsíc před porodem.

(Bára s úsměvem: Určitě bylo mnohem lepší stěhovat se v těhotenství, kdy všechno odmakali ostatní a já jen ukazovala, co kam přijde.)

Ondřej Havel Už přes deset let hraje Jirku Hložánka v nekonečném seriálu Ulice, aktuálně zasahuje do děje coby zaláskovaný starosta. Moderuje Snídani s Novou. Je spjatý taky s pořadem Planeta YÓ. V Divadle Broadway ho můžete vidět jako Parise v muzikálu Troja a v Semaforu jako Uliho v Dobře placené procházce. Báru, s níž tvoří pár čtyři roky, si loni v létě vzal.

KOLIK TOHO NASPÍME

Vstávám do televize ve 4:20, přesto jsem na dnešek spal šest a půl hodiny. Bára si dopřála přes sedm hodin. Chápete to, že si takhle vychrupují rodiče dvojčátek? To nám nikdo neuvěří. Holky jsou moc hodné, máme velké štěstí. Počkejte, zaklepu na všechno možné kolem sebe, abych to nezakřikl.

JAKOU ZVOLÍME VÝCHOVU

To kdybychom věděli. Jsme docela otevření a snažíme se nasávat zkušenosti z okolí. Záleží, jaké budou mít holky povahy. Zatím odhadujeme, že budou dost jiné. Moc bych si přál mít s nimi kamarádský vztah. Aby byly šťastné a rády se vracely domů. Abychom prostě viděli, že jsme to nezvorali.

PROČ MILUJU BÁRU

Barča je přesně typ člověka, jakého vedle sebe potřebuju. Umí mi dodat klid. Za všech okolností mě podpoří, pomůže. Moc si vážím toho, jací jsme parťáci, jak spolu dokážeme fungovat i v horších momentech.

NAŠE VIDEA NA INSTAGRAMU

Asi vycházejí z našeho nastavení. Pořád v sobě živíme dětskost, odmítáme být kompletně dospělí. Na videích se snažíme úsměvně podávat situace, které zažíváme v podstatě každý den. Bereme je jako možnost tvořit něco společně a jako odreagování. Zatím máme skvělou odezvu.

K ČEMU MĚ BÁRA PŘIVEDLA

K wakeboardingu. Tenhle sport je naprostá bomba! Denně se snažím něco dělat. Běhám, cvičím, jezdím na kole... Na chuť jsem nepřišel snad jen bojovým sportům.

MOJE UMĚLECKÉ ZAČÁTKY

No... nerad, ale přiznám se. V šesti jsem se zúčastnil soutěže Rozjezdy pro hvězdy. Bohužel existuje záznam na internetu. Velkou roli v mém směřování sehráli rodiče, hlavně mamča, která zpívala v Bambini. Já taky chodil do sboru. Ale zároveň jsem miloval sport. Hrál jsem fotbal a někdy musel v půlce tréninku odejít na zpívání, což mi spoluhráči samozřejmě jízlivě předhazovali.

PROČ MĚ BAVÍ ULICE

Nevím, kde jinde by se mi poštěstilo potkat tolik skvělých lidí. Vážím si toho, že můžu pracovat s tak velkými jmény. Nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněl, ale zmíním třeba svého seriálového tátu Mirka Hanuše. Točit s ním je za odměnu.

Bára Havlová o dcerách a moderování

KDE JSME SE SEZNÁMILI

Asi před šesti lety v rádiu, kde jsme oba moderovali. Z kamarádského vztahu postupně vyplynul vztah partnerský.

JAKÝ JE ONDRA TÁTA

Ten nejlepší. Já vím, že to zní jako strašné klišé, ale opravdu je úžasný. Nebýt jeho přístupu, tak to není taková zatím vlastně relativně pohodová jízda. Nepřikládá ruce k dílu, protože se to sluší, protože by měl, ale protože opravdu chce.

(Ondřej: Prožívám teď nejkrásnější životní období. Nejúžasnější momenty. Nechat si je utéct by byla chyba.)

Bára Havlová Bára Havlová s manželem S Ondřejem jsou už přes tři měsíce máma a táta. V dubnu se jim narodila dvojčata, holčičky Olívie a Eliana. „Báro, víš kolikátého je?“ dělá si Ondřej z partnerky při rozhovoru legraci v narážce na novou životní roli. Smích nepřechází ani jednoho. Rádi točí vtipná videa ze života na Instagram. Před mateřskou moderovala v rádiu a soukromé akce.

CO MI POŘÁD PŘIPOMÍNÁ

Že už jsem třicátnice, zatímco on ještě dvacátník. Každou chvíli slyším: No jo, to je ta jiná generace.

(Ondřej šťouchá do Báry: Prosím, paní, jakpak se vám žije po té třicítce? Nepřibyl vám nějaký šedivý vlas? Občas si říkám, jestli nebyl úlet začít si se ženou o tolik starší.)

Počkej, lásko, ono tě to v září přejde.

JAK MĚ DVOJČATA MĚNÍ

Zjišťuju díky nim, že jsem daleko trpělivější, než jsem si myslela. Holčičky příliš nezajímá, že jejich maminka chce všechno hned. Ale mění mě i Ondra. Bývala jsem docela hádavý typ, díky němu už nejsem. Asi že nemám žádný důvod se hádat.

KDY BUDE DALŠÍ DÍTĚ

Na to ještě není čas snad ani ve srandě. Nejčastější věta, jakou teď slýcháme: Aspoň to máte odbytý. Nejprve posloucháte, kdy bude svatba, pak kdy bude dítě, pak kdy bude další dítě. Otázce na druhého potomka jsme tedy předešli. A třetí? Počkejte, podíváme se, kolik stojí takový rodinný autobus.

ČÍM JSEM CHTĚLA BÝT

Studovala jsem žurnalistiku a chtěla psát, ale nakonec jsem došla k závěru, že moderování bude lepší volba. Předpoklady jsem měla odjakživa. Dodnes neumím zavřít pusu. Mluvím pořád. Ondra je taky hodně ukecaný, ale na mě zdaleka nemá.

barahavel A takhle my si tu žijem…

KDY SE VRÁTÍM DO PRÁCE

Mám představu, že bych pomalu chtěla začít něco dělat ještě předtím, než bude holkám rok, ale realita může být jiná. V rádiu jsem vedle moderování byla i hudební manažerka a skládala playlisty, což je část práce, u které můžete být doma. O návratu za mikrofon zatím nemůže být řeč. Nechci přicházet o skvělé momenty s holčičkami.

JAKÝ MÁM SEN

A víte, že žádný? Mám super chlapa, krásné a zdravé děti. Až se ze všeho vzpamatuju, čeká na mě práce, která mě baví. Nesním. Jsem otevřená tomu, co přijde. A nesmírně šťastná za to, co prožívám. Takže mám jenom přání: Ať všechno vydrží.