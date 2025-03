S Danielou je můj život zodpovědnější, říká Ondřej Gregor Brzobohatý

Ondřej Brousek k novému muzikálu, který vzniká v produkci Divadla Lucie Bílé, psal hudbu a Ondřej Gregor Brzobohatý ho otextoval. Scénář přitom napsal Antonín Procházka. A protože je považován za génia, měl ho prý hotový raz dva. Ondrové se trápili se zbytkem celý rok.

„Oba milujeme broadwayské show, tak jsem Ondrovi řekl: Ty přece cítíš, jaké by to mělo být, tak si skládej, co chceš. Ale pak jsem toho litoval. Protože ta jeho hudební forma není stabilní, není to AB AB a není to ani AB BA. Samozřejmě právě v tom je jeho hudba geniální, že je tak pestrá a mám ji moc rád, jenom jsem si neuvědomil, že jsem si na sebe ušil textařský bič. Ale zase mě bavilo se jím takhle šlehat pokaždé, když mi Ondra něco hotového poslal,“ říká Brzobohatý. Herci se už s texty písní seznámili a údajně se jim líbí.

Teď se k nim dostanou demosnímky. A ačkoliv Brzobohatý v minulosti prohlašoval, že když potřebuje něco nazpívat, prosí o pomoc svoji talentovanou ženu Danielu, chopil se toho sám. „Demáče k muzikálu si zásadně zpívám sám. I ženské party. Falzetem. A všichni se vždycky těší, až mě uslyší takhle kokrhat,“ vysvětluje. „Předávám jim to v téhle podobě, aby věděli, jakou mám představu o frázování, ale všichni mají i klavírní výtah s notami.“

Protože jeho domovskou scénou je Hudební divadlo Karlín, pro které už několik děl stvořil, přišlo mu správné požádat jeho vedení o svolení. A jelikož šlo pouze o texty písní do konkurenčního díla, povolení dostal. Muzikál navíc dával dohromady se svým letitým kamarádem Brouskem. Jsou si blízcí jako bratři a za bezmála dvacet let už společně pracovali na desítkách projektů.

„Když člověk ví, o čem má psát text, tak se tím baví. Akorát jsem hledal takové varianty rýmů, aby byly neomšelé, zábavné a originální. A jsem rád, že jsem je psal právě na hudbu Ondry Brouska, protože je zábavná,“ vyznal se Brzobohatý.

Témata písniček byla trojnásobnému ženáči důvěrně známá. Manželský sex, matka, loučení se svobodou, otužování... „Sprchuji se každé ráno studenou vodou. Ale Wim Hofova metoda (noření se do ledové vody – pozn. red.) mě nezajímá. Ten člověk je podle mě blázen, který si na tom akorát udělal kšeft,“ svěřil se.

Ani rozlučka se svobodou mu údajně nic neříká. „Já vlastně vůbec nevím, co to znamená. Jak moc by měla být ta svoboda po sňatku omezená. Každý pár to má přece nastavené jinak, tak jak sami chtějí a jak jim to vyhovuje. Nepamatuji se, že bych se před svatbou nějak extrémně loučil se svobodou. A při tom třetím manželství, které teď mám, si určitě nepřipadám nějak omezovaný,“ říká.

S manželkou se často bok po boku objevují na televizní obrazovce. V pořadu Inkognito společně s dalšími kolegy hádají profesi hosta ve studiu. „Je to jako bychom se domluvili, že půjdeme někam přes den na víno. Sedíme tam a jenom si děláme legraci. Nemáme vůbec žádný scénář. Říkáme, co nás napadne a v tom je to půvabné,“ přibližuje tvorbu oblíbeného primáckého pořadu.

A zjevně mu radost nekazí ani fakt, že si ho kolegové často nemilosrdně dobírají. „Já miluji, když si ze mě někdo dělá legraci nebo když si ji dělám ze sebe sám. Považuji to pro život za naprosto nezbytné. A tam to kolikrát jede v hodně nekorektním humoru, který je mi velmi blízký,“ vysvětluje.

Ne všechny fóry talentovaného muzikanta jsou však trefou do černého. Když mu během udílení Českého lva kolega na jevišti poblahopřál k MDŽ, poněvadž se Brzobohatý rád převléká do ženských šatů, pobavili tím pánové málokoho.

S jarem má Brzobohatý v plánu vyrazit se svojí manželkou na pár výletů po Evropě, ale především bude opět pracovat. Před sebou má další divadelní projekt, o kterém z pověrčivosti nechce dopředu mluvit. „Poezie mě vždycky přitahovala víc než próza, takže k ní mám velmi blízko. Psát verše je pro mě nádherná výzva, na kterou se vždycky těším. Ale taky se u toho hodně zapotím. Ale baví mě to neskutečně. Mám rád při práci klid, ale na druhé straně jsem schopný ‚zabalit‘ se do sebe kdekoliv a vnímat jenom to, na čem právě dělám,“ říká.

Ve třetím manželství se zdá být spokojený. „Každý vztah vás nějak ovlivní a vy vždycky přijmete něco od svého partnera, čímž se navzájem obohatíte. U mě je to třeba finanční hygiena, kterou má Daniela fantastickou i vzhledem k tomu, že je vystudovaná ekonomka, zatímco já bohém. Díky ní jsem začal žít zodpovědněji. A pak je to věnování se procházkám. Je fakt, že se při nich člověk vyklidní,“ dodává.