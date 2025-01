„Mně se vždycky strašně líbilo na zpěvácích rockových kapel anebo u punkáčů, že měli ty kérky a černé nalakované nehty,“ vysvětlil Brzobohatý s tím, že tato móda se postupně vrací a on si ji oblíbil.

Prstenů nosí několik a málokdo pozná, který z nich je snubní. „Snubák mám na palci, protože palec je nejdůležitější prst ruky. Protože když nemáte palec, tak je vám ruka k ničemu. Nemáte úchop,“ říká Brzobohatý, který je ženatý už potřetí.

Rozvod s druhou manželkou Taťánou Kuchařovou neproběhl hladce, za což podle Brzobohatého může jeho bývalá manželka, která na něj podala církevní žalobu k anulaci jejich manželství.

Podle Brzobohatého lze i i u církevního sňatku – tak jako byl ten jeho – lze vyjednat rozvod a požádat arcibiskupství o svolení s novým sňatkem. „A to jim většinou vyjde vstříc. Nemusí se kolem toho dělat takové kraviny,“ dodává v narážce na svoji exmanželku.

S novou ženou Danielou Písařovicovou ho nově pojí i hudba, protože moderátorka podle něj i velmi dobře zpívá. „Zpívá moc pěkně. Já jsem to nevěděl, a když jsem to zjistil, tak jsem ji hned začal v tomhle zneužívat. Ona má nádherný alt,“ říká o manželce Brzobohatý. Sama si prý však nevěří.

Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý v pořadu Inkognito (12. prosince 2024)

„Zpívala v nějaké kapele, ale není tak průbojná. A nevěří si v tom. Když jsem jí řekl, že by bylo hezké, kdyby si udělala desku, tak první, na co ona myslí, je, co by si lidi řekli,“ popisuje muzikant.

Podle něj by člověk asi měl mít v sobě tolik drzosti, aby zkusil cokoliv, co chce. „A ono se ukáže. Nejste přeci ten, kdo by se zavděčil úplně všem,“ dodal Ondřej Brzobohatý.