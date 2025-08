„Vážení, kde se ve vás bere tolik zloby, pokrytectví, falešné morálky, že jste schopni kritizovat člověka, kterého osobně neznáte a jen z hltání bulváru si vytváříte subjektivní názor a pasujete se do rolí soudců, katů a těch jediných správných kritiků, co je společensky přijatelné a co ne,“ píše Gregorová s tím, že osobně je imunní vůči komentářům na internetu, které haní ji samotnou, ale když se to týká jejích dětí, tak nemůže mlčet.

„Moralizujete za jeho otce, přesně víte, jak by reagoval, ale já si vůbec nevzpomínám podle jmen na vašich profilech, že byste byli naši rodinní přátelé nebo důvěrníci,“ vzkazuje lidem, kteří Brzobohatému napsali, že se jeho otec obrací v hrobě.

„Můj milovaný muž byl chlap, skvělý otec, přímo ideální manžel, ale byl především slušný člověk, pokorný k práci, k životu. Nebyl nikdy žádný moralista, byl velmi nadčasový v názorech, měl smysl pro humor, někdy i nekorektní, a v tom duchu jsme vychovávali i naše děti,“ píše Gregorová s tím, že syna Ondřeje vedl Radek Brzobohatý k hudbě a lásce k práci, úctě ke starším a povedlo se mu vychovat z něj gentlemana, na kterého by byl pyšný.

„Že si občas nalakuje nehty? A co? Ubližuje vám tím? Zavraždil někoho, okradl, urazil?“ ptá se Gregorová a upozorňuje, že když někdo jejího syna označuje „hnusným buzerantem“, je to ubohé, protože sama má spoustu kamarádů mezi homosexuály a jsou to skvělí lidé.

„Občas si říkám, že je škoda, že není gay. Aspoň by se tak idiotsky neoženil a nemusel snášet ty nekonečné soudní tahanice, protože stokrát vyslovená lež se stává pravdou,“ dotýká se Gregorová sporu, který vede její syn se svou druhou manželkou Taťánou Kuchařovou. Ta začala po rozchodu tvrdit, že je Ondřej Brzobohatý homosexuál a neustoupila ani poté, co se kvůli soudu nechal vyšetřit odborníky, jejichž verdikt zněl jasně, že je „plodný, heterosexuální muž bez deviací.“

Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý

Hanu Gregorovou mrzí, že se její syn rozhodl s Tiffany už veřejně nevystupovat a povzbuzuje ho, aby se svého koníčku, ve kterém je podle ní dokonalý, nevzdával.

„Vzpomeň na krédo svého otce: Jen se nepos*at! Takže vrať Tiffany opět život s neposí*ej se z nenávistných komentářů frustrovaných jedinců, kteří si neudělají pořádek ve svém životě, ale strkají frňák do života jiných,“ vzkázala mu.