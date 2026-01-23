Kuchařová se má omluvit Brzobohatému a on jí, rozhodl soud. Miss má navíc platit

Podle samosoudce Martina Trepky se má Kuchařová Brzobohatému omluvit za nepravdivá tvrzení, která o něm v rámci rozvodového řízení uvedla v církevní žalobě a která se z ní dostala na veřejnost, konkrétně že je sexuálně nevyhraněný, není schopen počít dítě přirozenou cestou a že po ní požadoval sexuální praktiky „jako žena“.
„Je zřejmé, že tvrzení, která vyšla na veřejnost, jsou způsobilá zasáhnout do osobnostní sféry žalobce a způsobit mu nemajetkovou újmu. Týkají se jeho intimní sféry, do které nikomu nic není, a i kdyby byla nakrásně pravdivá, nelze toto zveřejňovat. Navíc nebylo prokázáno, že by šlo o pravdivá tvrzení. O to více difamující (pomlouvačný) zásah mají,“ uvedl Trepka.
Omluvu má Kuchařová zveřejnit na vlastní náklady v deníku Blesk. Vedle toho jí soud zakázal v pronášení těchto tvrzení o exmanželovi pokračovat. Brzobohatému také musí zaplatit 250 tisíc korun. Hudebník původně požadoval částku půl milionu korun.
Brzobohatý se má podle pátečního rozsudku naopak veřejně omluvit Kuchařové za to, že o ní v květnu 2023 v Blesku a na sociální síti nepravdivě uvedl, že církevní žalobu tomuto bulvárnímu deníku poskytla ona. Z dokazování vyplynulo, že žalobu poslala svému PR manažerovi Luboši Procházkovi a detaily z ní vynesl na veřejnost on. Podle soudu v tomto směru Kuchařová postupovala nedbale.
Soudce zamítl část jejího protinávrhu, ve kterém požadovala po Brzobohatém stejnou částku, jakou se žalobou domáhal on po ní, tedy půl milionu korun.
„Respektuji rozhodnutí soudu. Odteď se mě to už vůbec netýká. Beru si zpět svoje ticho a přeju všem krásné životy,“ uvedl po vyhlášení rozsudku Brzobohatý. Dotaz na své možné odvolání proti verdiktu nechal bez odpovědi. Možnost podat ho má i Kuchařová, která k soudu nepřišla.
Spor se táhne přes dva roky
Spor kolem úniku citlivých a podle aktuálního rozsudku i nepravdivých informací o Brzobohatém řešil soud zhruba dva roky. Tvrzení o hudebníkovi pocházela z církevní žaloby, jejímž cílem mělo být – po již uskutečněném civilním rozvodu manželů – anulování jejich církevního sňatku.
Z průběhu dokazování vyplynulo, že pracovní verzi církevní žaloby poskytla Kuchařová svému PR spolupracovníkovi a zároveň novináři Luboši Procházkovi, který psal mimo jiné pro Blesk.
Deník od něj získal podrobnosti ze žaloby, s nimiž následně konfrontoval Brzobohatého. Když se muzikant po několika týdnech k obsahu církevní žaloby pro Blesk vyjádřil, deník vše publikoval.
|
Na špinavou práci za sebe posílá jiné, řekl u soudu o Kuchařové Brzobohatý
Muzikant následně obvinil Kuchařovou, že o něm do žaloby napsala smyšlené intimnosti a následně je prostřednictvím tohoto dokumentu vynesla do médií, aby ho ze msty poškodila. Bývalá miss to popírala.
U jednoho z předchozích soudních jednání předložil hudebníkův právní zástupce lékařské dokumenty, které mají dokládat, že Brzobohatý je čistě heterosexuální orientace a že je z hlediska možnosti počít dítě zdravotně v pořádku. K třetímu spornému tvrzení Kuchařové, že po ní někdejší manžel požadoval sex „jako žena“, advokát dříve uvedl, že žalobkyně nevysvětlila, co tím konkrétně míní.
Právní zástupci Kuchařové předložené zdravotní dokumenty rozporovali, zejména písemné vyjádření sexuoložky Hany Fifkové, že jejím pacientem je Ondřej Brzobohatý a že je heterosexuál. Advokát Kuchařové proto požadoval, aby se muzikant podrobil znaleckému zkoumání.
|
23. října 2024
Právní zástupce bývalé miss také předložil soudu dokument, podle kterého Kuchařová v lednu 2022, tedy na konci manželství, vyhledala kvůli Brzobohatému psychiatrickou pomoc.
|
Kvůli manželství s Brzobohatým jsem musela k psychiatrovi, tvrdí Kuchařová
„S manželem se rozešli po osmi letech, sexuálně to klapalo, ale jeho preference se měnily. Manžel se převléká do jiné identity. Řekl jí to sám, v předchozím manželství to tajil. Několikrát to s ním absolvovala, ale nechce. Chce chlapa, manžel je Tiffany – chodí nárazově k doktorce Fifkové. Měli dohodu, že se před ní nebude převlékat, ale poté s ní měl chtít sex jako dvě ženy. Tvrdil, že Tiffany je lesba. Řekl, že si je nejistý i v orientaci. V opilosti se tím ve společnosti i chlubí. Ona to potřebuje pochopit…,“ napsal lékař, jehož tři roky starou zprávu soudce v jednací síni přečetl. Brzobohatý v minulosti opakovaně odmítl, že by měl jinou sexuální orientaci než heterosexuální.
Kuchařová k žádnému ze soudních jednání ani k vyhlášení rozsudku nepřišla. V minulosti to vysvětlovala tím, že je pro ni projednávaná záležitost citlivá a osobní. Předloni navrhla v komunikaci přes WhatsApp Brzobohatému, aby spor ukončili. Hudebník to podmínil tím, že ona stáhne církevní žalobu. Kuchařová to odmítla, a proto k mimosoudní dohodě nedošlo.
Vyjádření, které zaslal médiím po vyhlášení rozsudku novinář Luboš Procházka:
„Paní Taťána Kuchařová od jara roku 2023 cíleně stála o to, aby se informace z církevní žaloby, kterou proti svému exmanželovi Ondřeji Brzobohatému podala, dostaly do médií. Dlouhodobě na mne vyvíjela nátlak, ať už s informacemi něco dělám, ať už je konečně Ondřej konfrontován – v jakémkoliv hodně sledovaném médiu. Od začátku naší spolupráce, která původně začala jen na propagaci parfému – a nejde o nic netradičního v oblasti showbyznysových vztahů – věděla, že jsem novinář a pracuji externě pro přední české mediální společnosti. Výmluvy, že mi k použití informací a k jednání o nich nedala svolení, jsou lživé! Od chvíle, kdy na začátku procesu vybízela Ondřeje a jeho právní tým, aby stáhl žalobu na ni a oba žalovali mne, jsem se rozhodl bránit a říci, jak to celé bylo. Taťána Kuchařová se v minulých týdnech pokusila hodit celou vinu na moji osobu v jiném řízení, které vede Okresní soud pro Prahu-západ. Argumentace má a mého právního týmu je stále stejná. To ona byla tou, která s informacemi přišla a stála o jejich zveřejnění v médiích a Ondřejovo konfrontování.“
|
28. února 2024