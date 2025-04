„Pokud jde o sporná tvrzení (uvedená Kuchařovou v církevní žalobě, pozn. red.), že pan žalobce je sexuálně nevyhraněný a že není schopen počít dítě přirozenou cestou, tak soud k těmto tvrzením nehodlá provádět žádné další důkazy, když dospěl k závěru, že ze všech provedených důkazů byl prokázán opak,“ uvedl na závěr pátečního jednání samosoudce Martin Trepka.

Z dokazování, u kterého mohla být přítomna veřejnost, vyplývá, že hudebník je heterosexuál s průměrnou schopností počít potomka. V tomto ohledu tedy – jak naznačil soudce, který navíc vyslechl některé svědky neveřejně – Kuchařová neuvedla do církevní žaloby pravdu.

„Pokud jde o třetí sporné tvrzení, že pan žalobce po žalované požadoval sexuální praktiky jako žena, tam má soud za to, že žalovaná doposud neunáší své důkazní břemeno. Z doposud provedených důkazů nebyla pravdivost tohoto sporného tvrzení prokázána. Svědectví jsou v podstatě z druhé ruky, z doslechu, přičemž u jednoho ze svědků je pochybnost o věrohodnosti. Soud toto tvrzení za prokázané nemá,“ vysvětlil soudce.

Kuchařové dal patnáctidenní lhůtu na doplnění důkazů. Je však otázkou, zda je bývalá miss má kde vzít, když už ve věci proběhlo rozsáhlé dokazování včetně výslechu řady svědků. Pokud Kuchařová důkazy nedodá, celý spor pravděpodobně prohraje.

Soud v pátek vyslechl zatím poslední dvě svědectví – od muzikantovy první manželky Johany Arletové a od jeho kamaráda Jakuba Malíka. Také jejich výpovědi proběhly s vyloučením veřejnosti.

Malík se podle webu Super.cz v minulosti vyjádřil o tom, že se Kuchařová k Brzobohatému nechovala vždy jen pěkně. “Bratře! Jsem zděšen z toho, co se to zase děje. Rád bych ti vyjádřil podporu celé mé rodiny a taky mi dovol, abych uvedl pár příkladů, kdy jsem se utvrdil v tom, že jsi skutečný chlap a gentleman, jak se sluší a patří. Vzpomínám na to, kdy tvá bývalá manželka ti dokázala jen tak z metru hodit vidličku do tváře! A i přes to jsi ji dokázal opilou odnést do postele a postarat se o ni,“ citoval web Malíkovu vzpomínku na jednu ze situací, a zároveň do článku napsal, že bývalá miss takové jednání popřela.

Soud míří do finále

Zatímco žalobce Ondřej Brzobohatý k soudu poctivě chodí, jeho žalovaná exmanželka se v soudní budově zatím neukázala ani jednou. Zdůvodnila to tím, že okolnosti sporu jsou pro ni velmi citlivé.

„Slyšel jsem od někoho, proč sem chodím? Nevím, jestli jsem se měl zachovat jinak. V hlavě mi jelo i to, kdybych se na to od počátku vykašlal, jestli to nebude lepší a jestli to čas nějak nezamaže. Ale nikdo z těch lidí, kteří to tvrdí, nebyli v mé kůži. Nemohou vědět, jaké to je, když se vám někdo snaží pošpinit jméno. Je to jediné, co mi po tátovi zbylo. Nedopustím, aby ho kdokoliv špinil a hanil,“ řekl novinářům Brzobohatý.

Další soudní jednání má proběhnout na konci května. Pokud Kuchařová nedodá soudem požadované důkazy, lze očekávat ukončení dokazování. Pak by mohly zaznít závěrečné návrhy stran i rozsudek.

Spor mezi hudebníkem a bývalou Miss World se vyostřil zhruba před dvěma lety poté, co se do médií dostaly zmíněné citlivé informace z církevní žaloby, kterou měl být po úředním rozvodu anulován i jejich církevní sňatek.

Pracovní verzi žaloby poskytla Kuchařová svému PR manažerovi a zároveň novináři Luboši Procházkovi, který spolupracoval mimo jiné s Bleskem. Od něj deník získal podrobnosti, s nimiž následně konfrontoval Brzobohatého. Když se muzikant po několika týdnech Blesku k obsahu církevní žaloby vyjádřil, deník vše publikoval.

Muzikant, který nepopírá, že má zálibu v převlékání do ženského oblečení, ale trvá na tom, že je heterosexuál, následně obvinil Kuchařovou, že o něm do žaloby napsala smyšlené intimnosti, a pak je prostřednictvím tohoto dokumentu vynesla do médií, aby ho ze msty poškodila. Bývalá miss podíl na úniku detailů z žaloby opakovaně popřela.

Brzobohatý se žalobou na ochranu osobnosti domáhá omluvy a finanční satisfakce ve výši půl milionu korun.