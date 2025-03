Ve prospěch Brzobohatého přišla k soudu svědčit jeho sexuoložka Fifková

Samosoudce Martin Trepka v úvodu jednání avizoval, že bude svědky předvolané na středu vyslýchat za zavřenými dveřmi, jak v písemném podání adresovaném soudu požadoval Ondřej Brzobohatý.

„Žalobce žádá, aby dnešní plánovaný výslech svědků proběhl bez přítomnosti veřejnosti. Budou probírány citlivé otázky týkající se soukromí účastníků. Tomu je soud nakloněn a návrhu vyhoví. Důkazy budou prováděny v nepřítomnosti veřejnosti,“ uvedl soudce a následně požádal všechny diváky v prostoru pro veřejnost, aby opustili jednací síň.

Pak pozval dovnitř sexuoložku Hanu Fifkovou, jejímž pacientem – jak vyplynulo z předchozího dokazování – je právě Brzobohatý. Soudce už dříve veřejně přečetl její písemné stanovisko z června 2023, ve kterém se hudebníka zastávala.

„Ondřej Brzobohatý docházel do mé ordinace od roku 2014. Mohu potvrdit, že jeho sexuální a citová orientace je výhradně heterosexuální. Mohu též potvrdit, že netrpí žádnou sexuální deviací,“ napsala lékařka.

Advokátka Adriana Hanušová, která u soudu zastupuje žalovanou Taťánu Kuchařovou, loni na podzim zpochybňovala, že má tento písemný dokument náležitosti lékařské zprávy. Podle ní v listině chyběly například „postupy (vyšetření), které byly zvoleny, aby se stanovily uvedené závěry“. Avizovala, že budou chtít sexuoložku předvolat, k čemuž nakonec došlo.

O soužití Brzobohatého s Kuchařovou následně vypovídal kněz Štěpán Rob, který byl důvěrníkem obou manželů. „Zpovědní tajemství by nemělo bránit v podání svědectví, žalobce k němu ke zpovědi nechodil,“ upozornil u předchozího jednání právní zástupce Kuchařové Ondřej Brostík.

Navrhoval také výslech dvou důvěrnic Kuchařové, kterým se měla o problémech během manželství s hudebníkem svěřovat. Soudce zvažoval také předvolání první manželky Brzobohatého Johany Arletové, podle které měl muzikant údajně problém počít dítě už v jejich manželství.

Tato svědkyně se nakonec ze středečního jednání kvůli dovolené omluvila. „Paní Arletové se k soudu hodně nechce, ale bude muset. Soud ji znovu předvolá,“ konstatoval Trepka. Jednání odročil, pokračovat by mělo v polovině dubna.

29. ledna 2025

Brzobohatý chce omluvu i peníze

Předmětem sporu je skutečnost, že se před časem dostaly do médií citlivé a údajně nepravdivé informace z církevní žaloby, kterou by měl být po již zrealizovaném úředním rozvodu Kuchařové a Brzobohatého anulován i jejich církevní sňatek.

Bývalá miss do žaloby, kterou podala k církevnímu soudu, napsala, že její exmanžel je sexuálně nevyhraněný, není schopen počít dítě přirozenou cestou a měl po ní požadovat sexuální praktiky jako žena.

Pracovní verzi žaloby poskytla svému PR manažerovi a zároveň novináři Luboši Procházkovi, který spolupracoval mimo jiné s Bleskem. Od něj deník získal podrobnosti, s nimiž následně konfrontoval Brzobohatého. Když se muzikant po několika týdnech Blesku k obsahu církevní žaloby vyjádřil, deník vše publikoval.

Muzikant, který nepopírá, že má zálibu v převlékání do ženského oblečení, následně obvinil Kuchařovou, že o něm do žaloby napsala smyšlené intimnosti, a pak je prostřednictvím tohoto dokumentu vynesla do médií, aby ho ze msty poškodila. Bývalá miss to popírá.

Soudce v lednu prohlásil, že citlivé informace o Brzobohatém, které se do médií dostaly, ho poškodit mohly. Pokud byly navíc vylhané, jak tvrdí hudebník, je údajně újma, kterou utrpěl, ještě závažnější. Brzobohatý se žalobou na ochranu osobnosti domáhá omluvy a finanční satisfakce ve výši půl milionu korun.