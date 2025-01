Kvůli manželství s Brzobohatým jsem musela k psychiatrovi, tvrdí Kuchařová

Předmětem sporu je skutečnost, že se před časem dostaly do médií citlivé a údajně nepravdivé informace z církevní žaloby, kterou by měl být po již uskutečněném úředním rozvodu někdejší Miss World Taťány Kuchařové a hudebníka Ondřeje Brzobohatého anulován i jejich sňatek před Bohem.

Kuchařová do žaloby, kterou podala k církevnímu soudu, napsala, že Brzobohatý je sexuálně nevyhraněný, není schopen počít dítě přirozenou cestou a měl po ní požadovat sexuální praktiky jako žena.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se vzali 30. června 2016.

Pracovní verzi žaloby poskytla svému PR manažerovi a zároveň novináři Luboši Procházkovi, který spolupracoval mimo jiné s Bleskem. Od něj deník získal podrobnosti ze žaloby, s nimiž následně konfrontoval Brzobohatého. Když se muzikant po několika týdnech Blesku k obsahu církevní žaloby vyjádřil, deník vše publikoval.

Muzikant následně obvinil Kuchařovou, že o něm do žaloby napsala smyšlené intimnosti, a pak je prostřednictvím tohoto dokumentu vynesla do médií, aby ho ze msty poškodila. Bývalá miss to popírá.

Samosoudce Martin Trepka ve středu prohlásil, že citlivé informace o Brzobohatém, které se do médií dostaly, ho poškodit mohly. Pokud byly navíc vylhané, jak tvrdí Brzobohatý, je údajně újma, kterou utrpěl, ještě závažnější.

23. října 2024

„Soud zveřejnění těch tvrzení jako takových považuje za způsobilé zasáhnout do osobnostních práv pana žalobce, ať jsou ta tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá. Kdyby to měla být pravda, tak to, že to bylo zveřejněno, soud považuje za zásah do osobnostních práv. To, že by ta tvrzení měla být nepravdivá, bude prokazováno ze dvou důvodů – jednak proto, že žalobce se domáhá omluvy za to, že ta tvrzení jsou nepravdivá, a pokud by nepravdivá byla, tak to navíc podle názoru soudu zásah do osobnostních práv ještě umocňuje,“ vysvětlil soudce.

Brzobohatý chce od Kuchařové nejen omluvu, ale i finanční odškodnění, které podle justiční databáze vyčíslil na půl milionu korun.

„Šílené!“ Hudebník od soudu nečekaně odešel

U minulého jednání předložil jeho právní zástupce lékařské dokumenty, které mají dokládat, že muzikant je čistě heterosexuálního zaměření a pokud jde o možnost počít dítě, je zdravotně v pořádku.

K třetímu spornému tvrzení Kuchařové, že po ní někdejší manžel požadoval sex jako žena, advokát uvedl, že žalobkyně nikdy nevysvětlila, co tím konkrétně míní.

Právní zástupci Kuchařové tyto předložené zdravotní dokumenty rozporují. Zejména písemné vyjádření sexuoložky Hany Fifkové, že její pacient Ondřej Brzobohatý je heterosexuál. Advokát Kuchařové proto požaduje, aby se muzikant musel podrobit znaleckému zkoumání.

27. listopadu 2024

Právní zástupce bývalé miss také předložil soudu dokument, podle kterého v lednu 2022, tedy na konci manželství, vyhledala kvůli Brzobohatému psychiatrickou pomoc.

„S manželem se rozešli po osmi letech, sexuálně to klapalo, ale jeho preference se měnily. Manžel se převléká do jiné identity. Řekl jí to sám, v předchozím manželství to tajil. Několikrát to s ním absolvovala, ale nechce. Chce chlapa, manžel je Tiffany – chodí nárazově k doktorce Fifkové... měli dohodu, že se před ní nebude převlékat, ale pak s ní měl chtít sex jako dvě ženy. Tvrdil, že Tiffany je lesba... řekl, že je nejistý i v orientaci. V opilosti se tím ve společnosti i chlubí. Ona to potřebuje pochopit...,“ napsal lékař, jehož tři roky starou zprávu soudce v jednací síni přečetl. Brzobohatý v minulosti opakovaně odmítl, že má jinou sexuální preferenci než heterosexuální.

Jeho první žena Johana nyní poslala soudu písemné prohlášení. S ohledem na citlivost dokumentu soudce ve středu na provedení mimo jiné tohoto důkazu vyloučil veřejnost. V průběhu této části jednání, které se konalo neveřejně, Brzobohatý najednou opustil jednací síň.

„Šílený pocit jako z každého jednání, ale věřím v objektivitu a spravedlnost soudu, to je asi všechno, co na to můžu říct. Je to ale absurdní, kam se to dostává. Víc k tomu nemůžu říct,“ řekl stručně médiím a ze soudní budovy před koncem středečního jednání odešel.

Kuchařová zatím k žádnému ze soudních jednání nepřišla. Vysvětluje to tím, že je pro ni projednávaná záležitost moc citlivá a osobní. Loni v prosinci navrhla ve whatsappové komunikaci Brzobohatému, aby spor ukončili. Hudebník to podmínil tím, že ona stáhne církevní žalobu. Kuchařová odmítla, proto k mimosoudní dohodě nedošlo.

Soudce avizoval, že u dalšího – březnového – jednání vyslechne muzikantovu sexuoložku Hanu Fifkovou a předvolá jeho první manželku. Kuchařová nabídla jako svědky své důvěrníky, kterým se prý o detailech manželství v jeho průběhu svěřovala. Protistrana hodnotu takového svědectví zpochybňuje.