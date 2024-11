Chovala se nedbale, řekl soudce o Kuchařové ve sporu s Brzobohatým

Novináři ve středu očekávali, zda se k soudu vůbec poprvé dostaví žalovaná Taťána Kuchařová, jejíž výslech žádal bývalý manžel Ondřej Gregor Brzobohatý. Kuchařová však nepřišla. Soudu napsala, že se svým výslechem nesouhlasí, je to pro ni citlivá záležitost a vypovídat nechce, na což má právo.

Ve sporu jde o to, kdo vynesl do médií citlivé a údajně nepravdivé informace z církevní žaloby, kterou má být po úředním rozvodu anulován jejich sňatek i před Bohem. Kuchařová do žaloby podané k církevnímu soudu napsala, že Brzobohatý je sexuálně nevyhraněný, není schopen počít dítě přirozenou cestou a měl po ní požadovat sexuální praktiky jako žena.

Pracovní verzi této žaloby poskytla svému PR manažerovi a zároveň novináři Luboši Procházkovi, který spolupracoval mimo jiné s Bleskem. Od něj deník získal podrobnosti ze žaloby, s nimiž následně konfrontoval Brzobohatého. Když se muzikant po několika týdnech Blesku k obsahu církevní žaloby vyjádřil, deník pak vše publikoval.

Brzobohatý následně obvinil Kuchařovou, že o něm do žaloby napsala smyšlené intimnosti a pak je prostřednictvím tohoto dokumentu vynesla do médií, aby ho ze msty poškodila. Bývalá miss to odmítá.

Po několikaměsíčním dokazování soudce Martin Trepka ve středu případ shrnul a nastínil stranám svůj předběžný pohled na věc.

„Soud hodnotí postup žalované (Kuchařové) jako minimálně nedbalý, když při vědomí toho, kdo je pan Procházka, mu poskytla text církevní žaloby, i když nedala výslovný pokyn ke zveřejnění, nebo netlačila na to, aby zveřejnil, co napsala o panu žalobci (Brzobohatém) do církevní žaloby. V tom, že se žaloba přes pana Procházku dostala do Blesku, lze podle názoru soudu přičíst žalované minimálně nedbalostní zavinění,“ konstatoval soudce.

Novinář Procházka je nevěrohodný, míní soud

Zdůraznil, že se zatím neprokázalo, že Kuchařová chtěla, aby se obsah žaloby dostal do médií. Měla však tlačit na to, aby Blesk zveřejnil citlivé informace o Brzobohatém, které měl mít z jiných zdrojů – šlo například o jeho foto z berlínského gay klubu.

„Přisazovala si k tomu, že je to všechno pravda a že všechny tyto informace by měl svět o panu žalobci vědět. Eventuálně chtěla, aby se to dostalo nějak anonymně na sociální sítě, když to Blesk nechce vydat. Bylo prokázáno, že toto činila s cílem pana žalobce poškodit a že s tím nechtěla být nějak spojována,“ uvedl Trepka.

23. října 2024

Novináři Procházkovi, který v případu svědčil a například prohlásil, že Kuchařová chtěla, aby se detaily z církevní žaloby dostaly do médií, soudce neuvěřil. Podle Trepky to „hrál“ novinář v komunikaci s bývalou miss a kolegy z Blesku na víc stran.

„V rámci své svědecké výpovědi minimálně zčásti uváděl nepravdu a soud jej jako svědka hodnotí jako nevěrohodného. Z jeho svědecké výpovědi nehodlá nijak vycházet,“ podotkl soudce.

Připomněl, že ke zveřejnění obsahu církevní žaloby došlo až se souhlasem Brzobohatého, protože – jak vyplynulo v průběhu dokazování – deník Blesk by detaily z této žaloby bez jeho vyjádření nezveřejnil.

Kuchařová nyní musí prokázat, že to, co do církevní žaloby napsala o bývalém manželovi například ohledně jeho nevyhraněné sexuality nebo neplodnosti, je pravda.

Právní zástupce Ondřeje Brzobohatého předložil soudu zprávu sexuoložky Hany Fifkové, podle které je muzikant čistě heterosexuální a netrpí žádnou sexuální úchylkou. Další lékaři uvedli, že má průměrnou kvalitu spermií a je schopen počít dítě přirozenou cestou.

Brzobohatý naopak vedle omluvy a finančního odškodnění žádá, aby se Kuchařová musela do budoucna zdržet vynášení nebo zveřejňování intimních informací, které se ho týkají. Nyní musí muzikant na výzvu soudu prokázat, že se bývalá miss takového jednání dopouští, což Kuchařová opakovaně popírá. Další jednání nařídil soudce na konec ledna.