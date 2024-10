Jen jsem se nechtěl nechat zničit, řekl Brzobohatý o žalobě na Kuchařovou

Podrobnosti z církevní žaloby včetně toho, že Ondřej Brzobohatý není údajně „sexuálně vyhraněn“, má mít zálibu v nošení dámských šatů a ve vztahu s Kuchařovou prý požadoval – v roli ženy – sexuální praktiky, kterým se ona nedobrovolně podvolila, zveřejnil deník Blesk loni na jaře.

Muzikant trvá na tom, že ho tímto způsobem v návaznosti na rozvod pošpinila zhrzená exmanželka Taťána Kuchařová. Ta tvrdí, že médiím informace neposkytla.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se vzali 30. června 2016.

„Ještě nikdy jsem nikoho veřejně nepoškodila a Ondřej není výjimkou. S tímto bulvárním zveřejněním nemám nic společného. Naopak jsem mediálně během rozvodu ani po něm nikdy nic nezveřejnila a tím ho celou dobu chránila. Kdybych mu chtěla ublížit, už jsem to mohla dávno udělat,“ prohlásila v minulosti.

Brzobohatý ve středu před soudem uvedl, že církevní žalobu, kterou se Kuchařová domáhala zneplatnění jejich manželství před Bohem, bral jako formalitu. Exmanželce chtěl vyhovět. Když však dostal dokument do ruky, zjistil, že jde o snůšku lží a pomluv.

„Když jsem jí dal v létě 2021 na stůl rozvodové papíry, řekla, že pokud se s ní rozvedu, tak mě zničí. To mi nebránilo se s ní rozvést. Když jsem četl tu církevní žalobu, hned jsem si to spojil. Od té chvíle jsem se bál, aby to náhodou nedošlo až právě sem. Už jsem ji znal. Věděl jsem, jak fungují její myšlenkové pochody, jak dokáže být mstivá,“ řekl hudebník v jednací síni.

Kuchařová podle něj měla kontaktovat i jeho první ženu Johanu a „tahat z ní informace včetně intimních“. „Chtěla mě zdiskreditovat na veřejnosti. Pokládal jsem to za jistý druh její pomsty – za to, že jsem si dovolil jí oznámit, že bych s ní rád už nežil,“ pokračoval Brzobohatý.

Údajně lživé znění církevní žaloby řešil se svým právním zástupcem. Od protistrany žádal úpravy v textu, exmanželka však odmítla ustoupit. Pak se prý nic dlouho nedělo. Čekal na církevní soud, kde se mělo vše vyřešit.

Ondřej Gregor Brzobohatý jako Tiffany Richbitch a Roman Tomeš v show Hedwig a její Angry Inch (27. února 2024)

Loni na jaře Brzobohatého kontaktoval redaktor Blesku s tím, že zná intimní detaily ze zmíněné žaloby a žádal ho o vyjádření. Muzikant si vzal zhruba dva týdny na rozmyšlenou. V té době zjistil, že totožnými informacemi disponují další média a je jen otázkou času, kdy o církevní žalobě některé noviny napíší. Proto nakonec Blesku na rozhovor kývl a rozhodl se vysvětlit, jak se věci mají.

„O své sexualitě jsem nikdy nepochyboval. Má orientace je a vždy byla heterosexuální... Vyrostl jsem ve světě kostýmů, líčidel, paruk a jeviště. Jako děcko jsem se často převlékal za různé postavy z filmů a chodil se pak předvádět rodičům do obýváku. Zkrátka mě tyhle transformace bavily a baví doteď. Jsem velkým fanouškem i Drag Queen. Může to někomu připadat zvláštní nebo divné, ale já se u toho skvěle bavím a náramně odreaguju. Rozhodně to ale nemá vliv na mé duševní zdraví nebo moji sexuální orientaci,“ citoval ho deník v květnu 2023.

„Pořád si dost lidí myslí, že jsem deviant...“

Brzobohatého zároveň zajímalo, odkud se do Blesku znění žaloby dostalo. Redaktor mu zdroj neprozradil, na schůzce mu však ukázal dvě fotky, na kterých je muzikant převlečený za ženu. Ten měl hned jasno. „Věděl jsem, že to nemohl být nikdo jiný než Taťána. Ty fotky měla jen ona,“ uvedl.

Když v tisku rozhovor včetně jeho vyjádření k detailům z žaloby vyšel, čekal na reakci bývalé ženy. „Doufal jsem v záblesk jejího svědomí, kdy přizná, že byla chyba, že poskytla redaktorovi Blesku citlivý dokument s difamačním (pomlouvačným, pozn. red.) obsahem. Ona to neudělala, ba naopak celou tu věc hodila na mě. Začala říkat, že jsem to byl já, kdo to zveřejnil. A že nebýt mě a toho rozhovoru, tak se to nikdy nikdo nedozví. To je ta největší lež,“ dodal Brzobohatý.

Poté, co se celý „skandál“ rozjel, zrušili mu podle jeho vyjádření někteří organizátoři rozjednaná vystoupení. „Řada pořadatelů s tím nechtěla mít nic společného, protože jsem byl vystaven velmi negativnímu úhlu pohledu mnoha lidí. A doteď jsem. Doteď si řada lidí myslí to, co říká Taťána – že jsem deviant, úchylák a já nevím, co všechno, protože tomu zkrátka věřit chtějí. Ono je to vždycky tak nějak snazší,“ míní Brzobohatý.

Ve chvíli, kdy ho celá záležitost začala poškozovat v pracovní sféře, podal na Kuchařovou žalobu pro pomluvu. „Jen jsem se nechtěl nechat zničit,“ vysvětloval. Poprvé také začal brát prášky na uklidnění. „Musel jsem projít několika terapiemi, abych tady teď před vámi mohl stát vzpřímeně,“ prohlásil v jednací síni.

Z dosavadního dokazování vyplývá, že Kuchařová poskytla v roce 2022 církevní žalobu svému „PR manažerovi“ Luboši Procházkovi, který je zároveň novinářem a pracuje pro deník Blesk. Podle bývalé miss byl vázaný mlčenlivostí a detaily z žaloby měl vynést do médií na vlastní pěst, bez jejího vědomí. Procházka naopak tvrdí, že to udělal s jejím souhlasem a že na něj v této věci opakovaně naléhala, aby se to už někde veřejně objevilo.

Ve středu svědčila u soudu také šéfredaktorka společenské rubriky z televize Prima. I ona uvedla, že v redakci cítili opakovaný tlak od Kuchařové na zveřejnění dehonestujících informací o Brzobohatém, ale rozhodli se tématu nevěnovat.

„Čím dál víc si připadám jako divák, který si nedobrovolně koupil lístek na až příliš dlouho trvající film, na který se už nedá dívat a pod který se režisér styděl podepsat,“ řekl Brzobohatý novinářům při odchodu ze soudní síně, kde dnes strávil zhruba pět hodin.

Soud řeší spor mezi bývalými manželi od letošního června a blíží se k závěru. Samosoudce Martin Trepka odročil jednání o měsíc, kdy by se měla, vůbec poprvé, dostavit i Kuchařová. Po jejím výslechu, pokud ho jako účastnice neodmítne, na což má právo, a provedení zbývajících listinných důkazů by mohl zaznít rozsudek.