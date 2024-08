Selhání novináře? Intimnosti o Brzobohatém mohl vynést spolupracovník Kuchařové

Zmíněný novinář, jehož jméno padalo i ve středu v soudní síni nejčastěji, je Luboš Procházka – někdejší šéfredaktor zpravodajství rádia Frekvence 1, nyní redaktor Blesku. S touto redakcí spolupracoval i v době, kdy dělal vedle novinářské práce také PR manažera bývalé Miss World Taťáně Kuchařové.

Jak vyplývá z dosavadního dokazování u soudu, Kuchařová po rozluce s manželem Ondřejem Brzobohatým intenzivně řešila s Procházkou, jak dostat do médií informace, že hudebník jezdí do zahraničních gay klubů, že nemá vyjasněnou sexuální identitu a že se obléká do ženských šatů.

Ondřej Gregor Brzobohatý jako Tiffany RichBitch v show Hedwig a její Angry Inch (27. února 2024)

„Můj ex tají svoji nevyhraněnou, nevyřešenou orientaci a to, že má vážné transsexuální problémy, a potýká se léta i s dalšími závislostmi. Neřekla jsem opravdu ještě nic a až to praskne, budou za pitomce oni (část médií, která ho podle Kuchařové kryje, pozn. red.),“ psala například Procházkovi v říjnu 2022.

„Na rozdíl od něj nic neskrývám, ani netahám lidi za nos. Mnoho věcí mi během manželství zatajoval, proto trvám na anulaci církevního svazku. Z jeho strany to byl kalkul a podvod,“ pokračovala s tím, že nechápe, proč mu média pořád tak straní.

Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý se ve Washingtonu zúčastnili i odhalení busty Václava Havla.

„Mají ho za hodného chlapa, co přece pořád maká a tvoří. Tohle bychom se měli pokusit zbořit. Chce to fakt dobře promyslet,“ napsal jí novinář.

Začátkem prosince 2022 poslala Kuchařová Procházkovi návrh církevní žaloby na Brzobohatého včetně intimních detailů, proč chce po již proběhlém úředním rozvodu anulovat i jejich církevní sňatek. Soubor PDF měl označení „Kuchařová – žaloba – popis vztahů – final“. Žaloba byla již v té době podaná u Metropolitního církevního soudu v Praze.

Stojím při tobě, ujišťoval Kuchařovou novinář

V dalších měsících Kuchařová s Procházkou řešila, jak dostat do médií fotky, na kterých měl být Brzobohatý zachycený v homosexuálním klubu v Berlíně. „Ona (novinářka z gay magazínu LUI, pozn. red.) by to nenaťukla? Že tahá (Brzobohatý) slušný holky za nos?“ sondovala bývalá miss u Procházky.

„Je to varianta. Promyslím to,“ odpověděl jí. „Řekla bych jim, že dřív nebo později je někdo předběhne. A, prosím, opakujte všem, že já, byť jsem mohla, jsem to na něj veřejně nikdy neřekla. Je to prasárna, která se už nedá skrývat,“ zdůrazňovala Kuchařová.

Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 25. dubna 2023)

Média se však ke zveřejnění fotografií neměla, což ji – podle komunikace, kterou soudce četl v jednací síni před týdnem – rozčilovalo. Proto s Procházkou debatovala o tom, že by fotky mohly uniknout na internet a že by se pak tohoto tématu už někdo musel chopit. „Jsem připraven pomoci to dostat ven. Stojím při tobě a musí to jít ven,“ psal Kuchařové Procházka.

Ve stejné době už měl novinář založenou chatovací skupinu s názvem Tiffany – tak si jako drag queen říká Brzobohatý – ve které komunikoval s kolegy z Blesku včetně toho, že jim přeposílal soukromou komunikaci s Kuchařovou, aniž o tom dotyčná podle svých slov věděla.

Modelka si novináře nahrála

Loni v květnu se detaily z církevní žaloby ohledně Ondřeje Brzobohatého dostaly na veřejnost. Třaskavé téma jako první otevřel Blesk, který zveřejnil i muzikantovu reakci. „O své sexualitě jsem nikdy nepochyboval. Má orientace je a vždy byla heterosexuální,“ uvedl Brzobohatý. Dodal, že zálibu v převlékání do ženského oblečení v něm zřejmě podnítilo to, že vyrůstal v umělecké rodině.

Na sociální síti pak ze zveřejnění těchto důvěrných informací obvinil svou exmanželku. „Je mi velmi trapně z toho, že zhrzenost a z ní pramenící pomstychtivost mé bývalé ženy, Taťány Kuchařové, došla až do tohoto bodu, kdy Taťána poskytla Blesku kompletní znění církevní žaloby, jejíž obsah měl původně zůstat za zavřenými dveřmi Metropolitního církevního soudu,“ oznámil na Instagramu Brzobohatý. Později dodal, že podává trestní oznámení a na exmanželku také civilní žalobu na ochranu osobnosti.

Kuchařová odmítá, že by informace vynesla. Blesk opakovaně žádala, aby napsal, že detaily z církevní žaloby nemá od ní. Redakce to však odmítla. Argumentovala tím, že bývalou miss nikdy jako svůj zdroj neuvedla.

Taťána Kuchařová na StarDance XII (Praha, 21. října 2023)

Krátce poté si Kuchařová s dvěma advokáty vyžádala schůzku s Procházkou, kterou si – patrně bez jeho vědomí – nahráli. Soud více než hodinový zvukový záznam z této schůzky ve středu v jednací síni přehrál.

Zazněla na ní zásadní informace, a sice, že v podobě, v jaké se vytištěná církevní žaloba nakonec dostala do rukou bulvárním novinářům, ji nemohl mít Brzobohatý – takže zdrojem nemůže být on – ale pouze čtveřice lidí přítomná na schůzce, tedy Kuchařová, oba advokáti a Procházka.

Novinář na nahrávce připustil, že část informací bez svolení Kuchařové Blesku poskytl a omlouval se za to. „Můj jediný cíl byl, aby se do bulváru dostala pravda. Omlouvám se, že jsem jako člen komunity (kolem Kuchařové) chtěl, aby informace vyšly na povrch a věřil jsem šéfredaktorovi Blesku,“ hájil se.

Zároveň odmítl, že by s církevní žalobou, kterou mu Kuchařová poslala, obcházel redakce a za úplatu by jim ji nabízel.

Soudu poslal upravený důkaz

Procházka na schůzce opakovaně uvedl, že s Bleskem „kvůli střetu zájmů“ ukončí spolupráci a bude dál pomáhat Kuchařové. Jeden z advokátů mu to rozmlouval a žádal ho, aby se raději pokusil sehnat církevní žalobu v podobě, v jaké se dostala do médií.

Procházkovo jednání dnes odsoudila advokátka, která u soudu zastupuje Kuchařovou. „Neexistoval žádný písemný ani ústní pokyn žalované, aby svědek Procházka s žalobou jakkoliv nakládal, aby ji kamkoliv posílal. Neexistoval žádný pokyn, aby jakkoliv nakládal s jakýmikoliv fotografiemi, se soukromou komunikací mezi ním a žalovanou, a dokonce se soukromou komunikací mezi žalobcem (Brzobohatým) a žalovanou. Svědek Procházka tak činil z vlastní iniciativy bez jakéhokoliv vědomí a pokynu žalované. Byl vázán mlčenlivostí, měl řádně podepsanou smlouvu s žalovanou a nebyl oprávněn jednat za jejími zády tak, jak činil,“ uvedla právní zástupkyně Kuchařové Adriana Füleová.

Procházka už v minulosti u soudu vypovídal. Je přesvědčen, že na něj chce modelka všechno svalit. „Paní Kuchařová požadovala, aby nebyla uvedena jako zdroj, ale od ní šly informace, s kým měl mít poměr, s kým jezdil do Berlína a co si obléká. Ano, celou dobu jsem s ní spolupracoval a chtěl jsem ji jako zdroj chránit, ale ona se pak rozhodla, že celou kauzu o úniku soukromých informací a o zdroji úniku hodí na mě,“ prohlásil podle serveru Expres.cz novinář.

U středečního jednání vyšlo také najevo, že Procházka dodal soudu komunikaci z chatovací skupiny nazvané Anulace s Kuchařovou a oběma advokáty, kterou však až z poloviny promazal. Kuchařová ji dodala kompletní, takže soud rozdíly v poskytnutém důkazu odhalil.

Podle její advokátky novinář selhal. „Všechny strany (v internetové komunikaci, tzn. Kuchařovou, její advokáty i své kolegy z Blesku, pozn. red.) uvádí v omyl, uvádí nepravdivé informace, protichůdné informace... svým jednáním zpochybňuje sám sebe. Je patrné, že překročil své oprávnění jakožto PR manažer, překročil pravděpodobně i – pokud existuje – nějaký kodex novináře, a poskytoval informace, ke kterým nebyl oprávněn a nikdy k nim neobdržel žádný pokyn,“ míní Füleová.

Advokát Ondřeje Brzobohatého Robert Vladyka ve středu zdůraznil, že z nahrávky vyplývá, že Kuchařová Procházkovi církevní žalobu poskytla. „A dále, že to znění žaloby se ocitlo mezi veřejností v takovém podání, jak na té nahrávce zaznělo, které nemohl mít k dispozici žalobce (Brzobohatý) ani já. Měly to jenom čtyři osoby – byl to pan doktor (Ronald) Němec, pan doktor (Tomáš) Kotrlík, byla to žalovaná a byl to Luboš Procházka. Od nich se ta žaloba musela dostat někam dál než jenom do médií Blesku,“ podotkl.

Soud má pokračovat v říjnu. Jako svědky chce soudce Martin Trepka znovu předvolat a vyslechnout Procházku nebo šéfredaktora vydavatelství Czech News Center, kam patří deník Blesk.