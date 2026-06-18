Tu měnit nebudu, říká Ondřej Brzobohatý o ženě, s níž je patnáct let

V ruce měl hudební skladatel a dabér obrovskou květinu pro režisérku Adélu Laštovkovou Stodolovou, která uvedla na Kampě v minulých letech inscenace Meda, Marta, Forman a Werich.
„Muzikály mám ráda, pro mě byl nejvíc Les Misérables v Divadle na Vinohradech po revoluci. Bráchovy věci se mi taky líbí, ale kdybych měla sestavit žebříček z těch, co jsem viděla, tak bych na první místo opravdu dala českou verzi Bídníků z devadesátých let,“ netajila se hodnocením Brzobohatá.
I když byla vychovávaná v uměleckém prostředí, sama se nikdy na divadelní prkna ani před kameru nehrnula. „Jednou jsem byla na castingu do muzikálu Nine, který připravoval Jozef Bednárik. Ale bylo to strašný, fakt mi to nešlo,“ vzpomíná. „Já si myslím, že za normálních okolností zpívám hezky, ale vystupovat takhle veřejně se stydím. Musela bych mít v sobě alkohol, abych tu trému odbourala. A pít na stage by, myslím, nebylo dobrý.“
V mládí hrávala stejně jako Ondřej, kterého otec Radoslav Brzobohatý vodil navíc i do houslí, na klavír. Záhy ale bylo jasné, že z ní virtuózka nebude. „Byli jsme s bráchou v pokoji, naši si pochvalovali, jak pěkně cvičím, ale místo mě hrál na piano Ondřej,“ vzpomíná Rola na dětství, během nějž Radka vnímala jako vlastního tátu.
„Paní učitelka byla naštěstí natolik při smyslech, že našim doporučila, ať se na to vykašlou a radši mi koupí něco hezkého na sebe. Mě to nebavilo, neměla jsem na cvičení nervy ani trpělivost. Chtěla jsem jít ven a ne dřít stupnice,“ vypráví.
Nakonec zůstala v showbyznysu, ale na druhé straně. Živí se jako produkční. Spolupracuje se zahraničními štáby při natáčení reklam. Stála i po boku italského kuchaře Emanuela Ridiho, když s Matějem Ruppertem objížděl Itálii a točil svůj pořad Manu a Matěj na cestách.
Ondřej, který má za sebou spoustu muzikálových počinů zejména pro Hudební divadlo Karlín, byl před lety v pracovním jednání i s Adélou Laštovkovou Stodolovou. „Nakonec z toho projektu sešlo. Záměr a zájem je, ale ta realizace často pokulhává, protože nejsou třeba peníze. Ty je těžké dneska sehnat. Takže v tomhle směru jsem velkorysý,“ naznačuje, že jejich vztah to nepoznamenalo.
Teď spolupracuje s Vojtěchem Moravcem na jeho filmu o Olze Knoblochové, zakladatelce kosmetické značky Dermacol, dopisuje hudbu k dalším dílům Večerníčku o Ferdovi Mravenci a tvoří i nový muzikál. „Bude o slavné osobnosti československé historie, ale zatím neřeknu které, protože jsem trochu pověrčivý. To je taková nevděčná vlastnost, kterou jsem zdědil po otci,“ prozradil.
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Inspiračních zdrojů by mohl mít dost, přijde na to, jestli jeho představivost podněcují radostné nebo spíš těžší události v životě. V současné době se totiž potřetí rozvádí. Přitom si moderátorku Danielu Písařovicovou bral teprve před dvěma roky.
„Já jsem v tomhle dost racionální. Pro mě je největší inspirací termín. Když vím, že to musím napsat, tak to prostě napíšu. Ale dobrý jsem i v prokrastinaci. Když mě do hodiny nic nenapadne, tak toho nechávám. Říkám si, že hudební múzy jsou teď u někoho jiného. I tak se může stát, že něco složím, ale druhý den většinou zjistím, že je to úplná blbost. Takže já jsem vůči hudbě velmi pokorný. Za každý motiv, který ke mně přijde, pěkně poděkuji,“ dodává.
Odreagovává se tím, že chodí do hospod a vináren. „Jsem kavárenský povaleč,“ definuje svůj typ. „Je mi tam příjemně v té uvolněnosti, s přáteli... A je mi jedno, do které cenové skupiny zamířím. I ta čtvrtá může být moc fajn,“ upřesňuje. Dává si víno i pivo.
Rád zamíří i do zahraničí, aby získal nadhled. „Když cestujete, poznáváte jiné kultury, lidi a myšlení, což je daleko lepší, než tady pak usnout v nějaké vlastní bublině,“ vysvětluje. „Teď ale budu léto trávit v Čechách, protože mám dost práce.“
Za sebou má psychicky náročné období související s nařčeními, jež se vůči němu dopustila jeho druhá manželka Taťána Kuchařová. „Po posledním stání jsem řekl, že se mě to netýká a za tím si stojím. Právníci dělají práci, kterou uznají za vhodnou, občas mě o tom informují, ale já už o tom nemluvím,“ dodává.
S rozsudkem se totiž nespokojil. Ale vzhledem k těžkému období se už nechce touto kauzou veřejně zabývat. „Natáhlo mi to nervy. Jsou daleko tenčí, než byly před tím,“ shrnuje.
Stále využívá služeb psychoterapeutky. „To se nezměnilo, chodím k ní už patnáct let.“ Provedla ho jeho druhým rozvodem a připravuje na třetí. Přitom mu mohla buďto sňatek, nebo následný rozvod „rozmluvit.“ „To je možné, ale měnit ji nebudu. Je fajn,“ říká Brzobohatý, který aspoň s touto ženou má pouto, které zdá se nic a nikdo nezpřetrhá.
První manželkou Ondřeje byla Johana, která má dnes spokojený partnerský vztah a dítě. Druhou Taťána, jejich manželství zůstalo bezdětné. Třetí je Daniela, kterou oceňovala i Ondřejova matka, herečka Hana Gregorová.
Ta nakonec syna, co se partnerských vztahů týče, trumfla. Se svým druhým manželem Radkem prožila desítky láskyplných let a s o třicet dva let mladším Ondřejem Koptíkem, který nebyl jejími dětmi ani společností nikdy vnímán pozitivně, je už s malou přestávkou deset roků. Žijí spolu v Rajce v Maďarsku, která je pouhých 20 kilometrů od Bratislavy.