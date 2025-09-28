Ondřej Brzobohatý začal řídit lodě, jeho sestra Rola se bude vdávat

Autor:
Napsal pro Divadlo Lucie Bílé texty k písním muzikálu Taťkové a tak se logicky zúčastnil i jeho premiéry. Za sebou má dovolenou na vodě. Udělal si „řidičák“ na lodě a plavil se po českých řekách. Ondřej Brzobohatý se zúčastnil i několika zkoušek muzikálu, ale texty dodatečně upravovat naštěstí nemusel.
Ondřej Brzobohatý

Ondřej Brzobohatý | foto: Divadlo Lucie Bílé

Rola Brzobohatá se snoubencem (vlevo), bratrem a švagrovou na premiéře muzikálu...
Ondřej Gregor Brzobohatý a Daniela Brzobohatá (Praha, 24. října 2023)
Ondřej Gregor Brzobohatý a Taťána Kuchařová (Praha, 8. června 2021)
Ondřej Brzobohatý a Johana Brzobohatá (19. dubna 2011)
65 fotografií

„Moje výhoda je v tom, že jak jsem sám zpěvák a vystupuji s kapelou, tak už to hercům rovnou píšu tak, aby se jim to dobře zpívalo,“ prohlásil.

„Myslím, že daleko náročnější než naučit se frázovat text písniček pro ně bylo osvojit si tu muziku, protože je složitější. Ondra Brousek ji píše americky, broadwaysky, tak jak se správně psát má. A když je to takhle hudebně pestré, jak to Ondra udělal, tak pokud se to dobře naučíte, působí to lehce a hezky.“

Kdysi měl nakročeno do zahraničí. Díky úzkému vztahu s dnes už zesnulým hudebním skladatelem Milanem Kimličkou, který ho přivedl ke komponování, chtěl svůj talent zúročit za velkou louží. I kvůli tomu si kdysi měnil příjmení na Gregor Brzobohatý. S bývalou Miss České republiky Taťánou Kuchařovou je už rozvedený, byť soudní spor, v němž brání svoji čest, dále pokračuje. Touhy po zahraničním angažmá ho však neopustily.

Daniela Brzobohatá a Ondřej Brzobohatý

„Byl bych blázen, kdybych si něco takového nepřál, ale jsem nohama na zemi. Každopádně se snažím, abych to, čemu se věnuji, dělal co nejlíp, a k tomu eventuálně znal pár důležitých lidí… Jsem ale v tomto směru pověrčivý. Když člověk něco chce, tak o tom podle mě nemá moc kecat,“ říká Ondřej.

Zároveň si myslí, že na dálku nic nezmůže. „Člověk se tam musí pohybovat, nějakou dobu žít, stýkat se s lidmi z branže... Opravdu to není tak, že bych zničehonic přijel do New Yorku a celé město si sedlo na zadek,“ vysvětluje autor hudby k divadelním muzikálům Legenda jménem Holmes, Já, Francois Villon, Cyrano a Anděl páně. „Můžu sice nabízet svoji tvorbu prostřednictvím agenta, ale vždycky je dobré znát ty lidi na druhé straně osobně.“

Kromě hudby je pro něj stěžejní záležitostí cestování. „Pokud člověk má ty možnosti, vidět svět a různé kultury, tak by toho měl využít. Protože najednou vystoupí z té bubliny, co tady v Čechách máme, a pozná lidi s jinou mentalitou, jiným názorem na život,“ vysvětluje.

Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý v pořadu Inkognito (12. prosince 2024)

Nejdále byl v Japonsku, kde se mu velmi líbilo. „Oslovilo mě tam všechno. Kultura i taková až fascinující zdrženlivost Japonců, konzervativnost a slušnost, kterou v sobě mají. Pořád se trošku bojí cizinců, což je možná i díky tomu, že žili tři sta let v izolaci, ale je to nádherná země a jejich kulturní bohatství a historie jsou jednoduše úchvatné,“ zavzpomínal.

Toto léto ale strávil převážně v Čechách na Slapech. „Stal jsem se vůdcem malého plavidla, pořídil jsem si lodičku a rád se na ní plavím,“ vypráví. „Je to motorový člun ale vypadá už jako loď, ovšem bez kajuty. Dělal jsem si kvůli tomu zkoušky, protože mě naprosto fascinuje řídit ji,“ dodává. „Navíc jsme v rodině měli kapitány. Tátův táta byl kapitán na říční vodě a jeho táta, tedy tátův děda byl kapitánem na moři. A takhle to šlo několik generací, takže mám k vodě velmi blízký vztah.“

Mohl by se údajně vydat i na moře ale neplánuje to. „Myslím, že do vzdálenosti jedné míle od břehu by to vzhledem k licenci, kterou mám, šlo, ale já u moře hodně a rád piju, tak to nebudu riskovat,“ usmívá se.

Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 21. prosince 2022)

Kromě komponování hudby se věnuje už léta dabingu. „Daboval jsem už od třinácti let, ještě než mi zmutoval hlas, pak jsem na nějakou dobu přestal a kolem devatenácti se k tomu vrátil a věnoval se tomu docela dost. Dělal jsem různé animované filmy jako Kung Fu Panda, Ferdinand, Dobrodružství medvídka Padingtona... a pak i hrané snímky,“ vypráví.

Dřív si do dabingového studia chodil odpočinout. „Dabování mě baví hlavně z toho důvodu, že si při tom můžu osvěžit angličtinu. Slyšíte tam totiž herce, jak se mezi sebou běžně baví a používají při tom různé idiomy, které člověk jinak nezaslechne, takže se tím dovzděláváte. Ale teď už dabuji čím dál méně, nemám na to čas,“ prozradil.

Kdysi chtěl žít nějakou dobu v zahraničí. Ale jak je starší, tak ho tyto tužby opouštějí. „Jsem tady rád, pořád považuji Českou republiku za jednu z nejkrásnějších zemí, navíc bezpečnou, máme se tady opravdu krásně. Kdokoliv říká, že ne, je hlupák,“ vypráví.

V současné době skládá hudbu k novém večerníčku pro Českou televizi Ferda Mravenec a Brouk Pytlík, který režíruje David Súkup. Předtím vytvořil hudbu k animovanému seriálu Jezevec Chrujda.

Hana Gregorová, Radoslav Brzobohatý, Rola Brzobohatá a Ondřej Brzobohatý na cenách TýTý (Praha, 14. dubna 2012)

K tomu sleduje populární reality show Zrádci, které se zúčastnila i jeho manželka Daniela. „Je to velice hezky udělaný formát, moc pěkná televizní zábava a tam to asi začíná a končí,“ hodnotí projekt televize Prima.

„Něčím mě to baví a láká, ale při představě, že bych ztratil, pokud bych tam zůstal dlouho, čtrnáct dní svého času... A taky mám informace od Daniely, že je to velice fyzicky i psychicky náročné, tak nevím, jestli se tomu úplně potřebuji vystavovat,“ zhodnotil svoji možnou účast v příští řadě.

Navzdory trápení, jež má s bývalou manželkou, vypadá Ondřej Brzobohatý skvěle. Štíhlou postavu si udržuje pravidelným cvičením. „Čtyřikrát týdně jsem ve fitku, mám osobního trenéra, svého kamaráda,“ říká.

Na premiéře muzikálu Taťkové, jenž přibližuje rodičovské starosti z mužského pohledu, byla i Ondřejova sestra Rola. Na ruce se jí přitom třpytil zásnubní prsten! „Řekla jsem ano,“ prozradila. Svým přítelem, který ji doprovázel na premiéru, byla požádána o ruku. „Mám z toho velkou radost,“ sdílel její nadšení Ondřej. A na adresu budoucího švagra dodal: „Už teď ho mám moc rád.“

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

Ondřej Brzobohatý začal řídit lodě, jeho sestra Rola se bude vdávat

Napsal pro Divadlo Lucie Bílé texty k písním muzikálu Taťkové a tak se logicky zúčastnil i jeho premiéry. Za sebou má dovolenou na vodě. Udělal si „řidičák“ na lodě a plavil se po českých řekách....

28. září 2025

V práci se často převlékám, tak potřebuji flexibilní šperky, říká Morávková

Herečka Dana Morávková se na představení kolekce Fope svěřila, že jako malá dostávala vždy žluté zlato, jako dospělá měla radši bílé zlato a v současné době ráda kombinuje obě varianty. Vzhledem k...

28. září 2025

Vtipy o Brně v Dobrém ránu? Pražský blb je stejný jako brněnský blb, říká Jan Kolařík

Premium

Začali jsme vítáním občánků a přes dědečka Vojtěcha, baletní průpravu a infrastrukturu hospod jsme se dostali až k rozdílu mezi Pražáky a Brňáky. Což je téma Janu Kolaříkovi blízké nejen díky seriálu...

27. září 2025

Být ženou v rapu je výhoda. Jsme výraznější než kluci, říká Sara Rikas

Je jí čtyřiadvacet, má přes 650 tisíc měsíčních posluchačů na Spotify, sto tisíc sledujících na Instagramu a právě vydala debutové album Ja, Sára. Sara Rikas, první a zatím jediná žena v labelu...

27. září 2025  13:04

Mé neurodivergentní děti nesnesou jíst spolu s ostatními, říká herečka Tennantová

Herečka a producentka Georgia Tennantová, manželka hvězdy seriálu Pán času, Davida Tennanta, otevřeně promluvila o tom, jak vypadá každodenní realita v rodině, kde žijí i děti s neurodivergentními...

27. září 2025  10:36

Milované povolání mi najednou přišlo nesmyslné, říká herec Filip Čapka

Herec Filip Čapka (50) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínal na období, kdy prožíval syndrom vyhoření a skončil kvůli tomu s herectvím. Uvědomuje si, že tehdy komplikoval situaci mnoha lidem.

27. září 2025

Posttraumatický stres jsem měl už po první cestě, říká válečný zpravodaj Szántó

Jakub Szántó je válečný zpravodaj České televize. Do oblastí zasažených válkou vyjíždí už víc než dvacet let. V pořadu 13. komnata popsal, jak prožívá posttraumatický stres a proč se i přes tyto...

27. září 2025

Adamec má stejnou diagnózu jako Bruce Willis. Majetek už přepsal na syna

Režisér Jiří Adamec (77) trpí frontotemporální demencí, tedy stejným postižením jako herec Bruce Willis. Prozradila to jeho manželka Jana Adamcová (53) a promluvila i o majetku, který Adamec už před...

26. září 2025  21:48

Jak dnes vypadá hvězda Melrose Place? Daphne Zuniga ohromila přirozenou krásou

Hvězdu devadesátek, herečku Daphne Zunigu (62) fanoušci znají jako Jo Reynoldsovou z legendárního seriálu Melrose Place. Američanka si nepotrpí na kosmetické úpravy a ukazuje se stále ve své...

26. září 2025  12:40

Petr Nárožný stále trpí bolestmi. Přesto se snažil lidi pobavit

Dlouho se nikde neobjevil až najednou přišel slavnostně otevřít světelný zábavní park Wonderland v pražských Letňanech. Doprovodila ho manželka, dcera a obě vnučky. Petr Nárožný, který má za sebou...

26. září 2025  11:01

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...

26. září 2025  9:45

Levínská hvězdou Playboye. Nechybí retro pokojíček, stodola ani žigulík

Tváří říjnového vydání Playboye i jeho kampaně se stala podnikatelka a influencerka Štěpánka Levínská. Před objektivem zapózovala v prostředí východočeské vesnice Myštěves a na snímcích nechybí retro...

26. září 2025  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.