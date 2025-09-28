Ondřej Brzobohatý začal řídit lodě, jeho sestra Rola se bude vdávat

„Moje výhoda je v tom, že jak jsem sám zpěvák a vystupuji s kapelou, tak už to hercům rovnou píšu tak, aby se jim to dobře zpívalo,“ prohlásil.
„Myslím, že daleko náročnější než naučit se frázovat text písniček pro ně bylo osvojit si tu muziku, protože je složitější. Ondra Brousek ji píše americky, broadwaysky, tak jak se správně psát má. A když je to takhle hudebně pestré, jak to Ondra udělal, tak pokud se to dobře naučíte, působí to lehce a hezky.“
Kdysi měl nakročeno do zahraničí. Díky úzkému vztahu s dnes už zesnulým hudebním skladatelem Milanem Kimličkou, který ho přivedl ke komponování, chtěl svůj talent zúročit za velkou louží. I kvůli tomu si kdysi měnil příjmení na Gregor Brzobohatý. S bývalou Miss České republiky Taťánou Kuchařovou je už rozvedený, byť soudní spor, v němž brání svoji čest, dále pokračuje. Touhy po zahraničním angažmá ho však neopustily.
„Byl bych blázen, kdybych si něco takového nepřál, ale jsem nohama na zemi. Každopádně se snažím, abych to, čemu se věnuji, dělal co nejlíp, a k tomu eventuálně znal pár důležitých lidí… Jsem ale v tomto směru pověrčivý. Když člověk něco chce, tak o tom podle mě nemá moc kecat,“ říká Ondřej.
Zároveň si myslí, že na dálku nic nezmůže. „Člověk se tam musí pohybovat, nějakou dobu žít, stýkat se s lidmi z branže... Opravdu to není tak, že bych zničehonic přijel do New Yorku a celé město si sedlo na zadek,“ vysvětluje autor hudby k divadelním muzikálům Legenda jménem Holmes, Já, Francois Villon, Cyrano a Anděl páně. „Můžu sice nabízet svoji tvorbu prostřednictvím agenta, ale vždycky je dobré znát ty lidi na druhé straně osobně.“
Kromě hudby je pro něj stěžejní záležitostí cestování. „Pokud člověk má ty možnosti, vidět svět a různé kultury, tak by toho měl využít. Protože najednou vystoupí z té bubliny, co tady v Čechách máme, a pozná lidi s jinou mentalitou, jiným názorem na život,“ vysvětluje.
Nejdále byl v Japonsku, kde se mu velmi líbilo. „Oslovilo mě tam všechno. Kultura i taková až fascinující zdrženlivost Japonců, konzervativnost a slušnost, kterou v sobě mají. Pořád se trošku bojí cizinců, což je možná i díky tomu, že žili tři sta let v izolaci, ale je to nádherná země a jejich kulturní bohatství a historie jsou jednoduše úchvatné,“ zavzpomínal.
Toto léto ale strávil převážně v Čechách na Slapech. „Stal jsem se vůdcem malého plavidla, pořídil jsem si lodičku a rád se na ní plavím,“ vypráví. „Je to motorový člun ale vypadá už jako loď, ovšem bez kajuty. Dělal jsem si kvůli tomu zkoušky, protože mě naprosto fascinuje řídit ji,“ dodává. „Navíc jsme v rodině měli kapitány. Tátův táta byl kapitán na říční vodě a jeho táta, tedy tátův děda byl kapitánem na moři. A takhle to šlo několik generací, takže mám k vodě velmi blízký vztah.“
Mohl by se údajně vydat i na moře ale neplánuje to. „Myslím, že do vzdálenosti jedné míle od břehu by to vzhledem k licenci, kterou mám, šlo, ale já u moře hodně a rád piju, tak to nebudu riskovat,“ usmívá se.
Kromě komponování hudby se věnuje už léta dabingu. „Daboval jsem už od třinácti let, ještě než mi zmutoval hlas, pak jsem na nějakou dobu přestal a kolem devatenácti se k tomu vrátil a věnoval se tomu docela dost. Dělal jsem různé animované filmy jako Kung Fu Panda, Ferdinand, Dobrodružství medvídka Padingtona... a pak i hrané snímky,“ vypráví.
Dřív si do dabingového studia chodil odpočinout. „Dabování mě baví hlavně z toho důvodu, že si při tom můžu osvěžit angličtinu. Slyšíte tam totiž herce, jak se mezi sebou běžně baví a používají při tom různé idiomy, které člověk jinak nezaslechne, takže se tím dovzděláváte. Ale teď už dabuji čím dál méně, nemám na to čas,“ prozradil.
Kdysi chtěl žít nějakou dobu v zahraničí. Ale jak je starší, tak ho tyto tužby opouštějí. „Jsem tady rád, pořád považuji Českou republiku za jednu z nejkrásnějších zemí, navíc bezpečnou, máme se tady opravdu krásně. Kdokoliv říká, že ne, je hlupák,“ vypráví.
V současné době skládá hudbu k novém večerníčku pro Českou televizi Ferda Mravenec a Brouk Pytlík, který režíruje David Súkup. Předtím vytvořil hudbu k animovanému seriálu Jezevec Chrujda.
K tomu sleduje populární reality show Zrádci, které se zúčastnila i jeho manželka Daniela. „Je to velice hezky udělaný formát, moc pěkná televizní zábava a tam to asi začíná a končí,“ hodnotí projekt televize Prima.
„Něčím mě to baví a láká, ale při představě, že bych ztratil, pokud bych tam zůstal dlouho, čtrnáct dní svého času... A taky mám informace od Daniely, že je to velice fyzicky i psychicky náročné, tak nevím, jestli se tomu úplně potřebuji vystavovat,“ zhodnotil svoji možnou účast v příští řadě.
Navzdory trápení, jež má s bývalou manželkou, vypadá Ondřej Brzobohatý skvěle. Štíhlou postavu si udržuje pravidelným cvičením. „Čtyřikrát týdně jsem ve fitku, mám osobního trenéra, svého kamaráda,“ říká.
Na premiéře muzikálu Taťkové, jenž přibližuje rodičovské starosti z mužského pohledu, byla i Ondřejova sestra Rola. Na ruce se jí přitom třpytil zásnubní prsten! „Řekla jsem ano,“ prozradila. Svým přítelem, který ji doprovázel na premiéru, byla požádána o ruku. „Mám z toho velkou radost,“ sdílel její nadšení Ondřej. A na adresu budoucího švagra dodal: „Už teď ho mám moc rád.“