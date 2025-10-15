Neblázni! radil Ondřej Brzobohatý Daniele ohledně její účasti ve Zrádcích 2

Ivana Vaňkátová
  12:16
Druhá řada psychologické reality show Zrádci patří k nejsledovanějším hitům podzimní televizní sezóny. Jedním z taháků je moderátorka Daniela Brzobohatá, členka takzvané královské elity. Každý nový díl s velkým zájmem a hrdostí hltá i její manžel, hudebník a producent Ondřej Brzobohatý.
Ondřej Gregor Brzobohatý a Daniela Brzobohatá na premiéře třetí řady minisérie...

Ondřej Gregor Brzobohatý a Daniela Brzobohatá na premiéře třetí řady minisérie Iveta (6. května 2024) | foto: Voyo

Reality show Zrádci
Daniela Brzobohatá.
Ondřej Gregor Brzobohatý a Daniela Brzobohatá (Praha, 24. října 2023)
Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)
23 fotografií

Daniela Brzobohatá přiznala, že nabídka na účast ve Zrádcích 2 přišla poměrně narychlo. Váhala, zda do psychicky náročné hry vstoupit, zejména kvůli jiným pracovním závazkům. Její manžel ji však podpořil.

„Já bych asi odmítla, že se na to necítím, ale Ondra mi řekl, ať neblázním a jdu si to vyzkoušet, že ta příležitost už se nemusí opakovat,“ vysvětlila.

Ondřej Brzobohatý by do Zrádců nešel

Ondřej své manželce fandí z gauče. „Sleduju to, nenechám si ujít jediný díl,“ prozradil. Show ho fascinuje svou propracovaností: „Ta hra je velmi dobře, řekl bych inteligentně promyšlená. A o to víc mě na to baví koukat.“

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Zároveň však přiznává, že on sám by se na hrad nikdy nevydal. Důvodem je jeho povaha, která by v sociálně izolovaném kruhu intrikářů mohla být problematická: „Já se bojím, že má účast by neprospěla, protože já jsem kolikrát velmi upřímný ve svých názorech na druhé, a kdyby tam byl člověk, který by mi úplně neseděl, tak ne vždycky se dokážu diplomaticky ovládnout.“

Nicméně, roli zrádce by si představit dokázal. Přiznal, že ho vždy bavilo hrát roli mafiána při nevinné dětské hře na vrahouny – Městečko Palermo.

Mezimanželská smlouva o mlčenlivosti

Manželka Daniela mu sice po návratu z Křivoklátu vyzradila některé střípky a dojmy z natáčení, ale zbytek se musí dozvědět až z televize. Navíc je vázán přísnou smlouvou o mlčenlivosti.

Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

„Dala mi podepsat takovou smlouvu, že o tom nesmím mluvit, a měl jsem ji podepsat krví, takže nemůžu k tomu nic říct,“ uvedl se smíchem hudebník. Neskrývá, že je na manželku pyšný: „Jsem na ni hrdý, že to zvládla, protože si myslím, že je to jedna z nejtěžších reality show obecně.“

8. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Neblázni! radil Ondřej Brzobohatý Daniele ohledně její účasti ve Zrádcích 2

Druhá řada psychologické reality show Zrádci patří k nejsledovanějším hitům podzimní televizní sezóny. Jedním z taháků je moderátorka Daniela Brzobohatá, členka takzvané královské elity. Každý nový...

15. října 2025  12:16

Do své knížky jsem na rovinu napsal, že jsem kretén, hlásí populární lékař Šebek

Oblíbený lékař Tomáš Šebek (48) v pořadu 13. komnata popsal své dětství v toxickém, disharmonickém prostředí, z něhož si bohužel vzorce chování odnesl i do dospělosti. To ho dovedlo téměř až k...

15. října 2025  11:25

Karel Heřmánek den před sebevraždou sepsal poslední vůli. Dělil miliony

Je tomu více než rok, co proti sobě obrátil střelnou zbraň jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Karel Heřmánek (†76). Dodnes se nevědělo, co ho k tomuto zoufalému činu dovedlo, a ani to,...

15. října 2025  9:19

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

15. října 2025

Šárka Krausová si už našla porodní asistentku. Je mi oporou, říká

I když je už ve vyšším stupni těhotenství, nedalo jí to, aby se nešla podívat na křest knihy svojí kolegyně Libuše Švormové. „Měla jsem to štěstí, že jsem s Libuškou hrála v představení Pygmalion....

15. října 2025

Po mně má vzhled, po manželce astigmatismus, říká Kotek o synovi Hubertovi

Herec a moderátor Vojta Kotek přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s manželkou Radanou a prozradil, že ho samotného překvapilo, jak se jeho žena podobá jeho matce. Mají spolu tříletého syna Huberta a...

14. října 2025

Holub vyhrál Roztančené divadlo, Řandová řádila až do roztrhání šatů

Vítězem sedmého pražského ročníku Roztančeného divadla se stal herec Antonín Holub. Horké chvíle na jevišti Vinohradského divadla ale zažila i jeho kolegyně Regina Řandová. Její šaty nevydržely...

14. října 2025  12:01

Nic umělého, říká o svém mužství v nahé scéně hvězda Rodu Guinnessů

Herec Anthony Boyle (31) se stal přes noc jedním z nejdiskutovanějších mužů na internetu. A to nejen díky své roli v netflixovém seriálu o pivovarnické rodině Rod Guinnessů, který mnozí přirovnávají...

14. října 2025  10:01

Chránit pracovní místa pro české lidi? Totální nesmysl, říká Pohlreich

Premium

Fanoušci Ano, šéfe! měli dlouhá léta za to, že historii jadrné gastronomické reality show definitivně uzavřela památná epizoda z hostivařské Kačabky z roku 2018. Na sklonku léta se však nejznámější...

14. října 2025  9:26

Nikdo neví, čím jsem si musela projít, říká Jennifer Anistonová o životě bez dětí

Americká herečka Jennifer Anistonová (56) čelí celé roky kritice a spekulacím kvůli tomu, že nemá děti. Otázky o mateřství dostává téměř v každém rozhovoru a média ji označují za sobeckou. Hvězda...

14. října 2025  8:41

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Kluci nemají tak „husté“ dětství, jako jsem měla já, říká Monika Absolonová

„Vždycky jsem chtěla zpívat a jsem vděčná za to, že můžu, že si na mě lidi zvykli, chodí na mé koncerty a přijali mě za svou. Tak to teď nechci brzdit,“ říká Monika Absolonová. Počítá ale s tím, že...

14. října 2025

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.