Neblázni! radil Ondřej Brzobohatý Daniele ohledně její účasti ve Zrádcích 2

Daniela Brzobohatá přiznala, že nabídka na účast ve Zrádcích 2 přišla poměrně narychlo. Váhala, zda do psychicky náročné hry vstoupit, zejména kvůli jiným pracovním závazkům. Její manžel ji však podpořil.
„Já bych asi odmítla, že se na to necítím, ale Ondra mi řekl, ať neblázním a jdu si to vyzkoušet, že ta příležitost už se nemusí opakovat,“ vysvětlila.
Ondřej Brzobohatý by do Zrádců nešel
Ondřej své manželce fandí z gauče. „Sleduju to, nenechám si ujít jediný díl,“ prozradil. Show ho fascinuje svou propracovaností: „Ta hra je velmi dobře, řekl bych inteligentně promyšlená. A o to víc mě na to baví koukat.“
Zároveň však přiznává, že on sám by se na hrad nikdy nevydal. Důvodem je jeho povaha, která by v sociálně izolovaném kruhu intrikářů mohla být problematická: „Já se bojím, že má účast by neprospěla, protože já jsem kolikrát velmi upřímný ve svých názorech na druhé, a kdyby tam byl člověk, který by mi úplně neseděl, tak ne vždycky se dokážu diplomaticky ovládnout.“
Nicméně, roli zrádce by si představit dokázal. Přiznal, že ho vždy bavilo hrát roli mafiána při nevinné dětské hře na vrahouny – Městečko Palermo.
Mezimanželská smlouva o mlčenlivosti
Manželka Daniela mu sice po návratu z Křivoklátu vyzradila některé střípky a dojmy z natáčení, ale zbytek se musí dozvědět až z televize. Navíc je vázán přísnou smlouvou o mlčenlivosti.
„Dala mi podepsat takovou smlouvu, že o tom nesmím mluvit, a měl jsem ji podepsat krví, takže nemůžu k tomu nic říct,“ uvedl se smíchem hudebník. Neskrývá, že je na manželku pyšný: „Jsem na ni hrdý, že to zvládla, protože si myslím, že je to jedna z nejtěžších reality show obecně.“
