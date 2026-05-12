„Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný,“ napsal Brzobohatý.
„S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou,“ oznámil.
Brzobohatého převlékání se za ženu pro Písařovicovou problém není
„Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí,“ dodal hudebník, který si moderátorku Danielu (tehdy ještě) Písařovicovou vzal před třemi lety v Itálii. Daniela Brzobohatá se zatím k rozchodu veřejně nevyjádřila.
Brzobohatému se tak rozpadlo už třetí manželství. V letech 2008-2013 byl ženatý s Johanou Indrákovou.
Jeho druhou manželkou byla v letech 2016-2022 světová královna krásy Taťána Kuchařová, s níž od rozvodu vedl až do ledna letošního roku spor a vysoudil od ní odškodné ve výši 250 tisíc korun a omluvu za nepravdivá tvrzení, která o něm v rámci rozvodového řízení uvedla v církevní žalobě. Konkrétně že je sexuálně nevyhraněný, není schopen počít dítě přirozenou cestou a že po ní požadoval sexuální praktiky „jako žena“.