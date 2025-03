Ondřej Brousek mohutně zapíjel. Zůstalo po nás šestnáct lahví vína, prozradil

Děj začíná rozlučkou se svobodou, která je pro každého budoucího manžela silné téma. Pro Brouska, jenž se ženil a tudíž i loučil se svobodným životem dvakrát, dokonce natolik, že si na ně nepamatuje.

„Spíš se mi vybavuje zapíjení dětí. Obzvlášť Nelinka, které bude letos jedenadvacet, byla zapitá zásadně. Dodnes na to s Matějem Ruppertem vzpomínáme. Myslím, že u toho tenkrát byl i můj švagr Dalibor Gondík,“ vzpomíná na radost z narození prvního dítěte, které na svět přivedla jeho tehdejší manželka Adéla Gondíková.

„Určitě to ale netrvalo několik nocí a dní, protože člověka druhý den čekají povinnosti. Aspoň já to tak mám. Ať je jakýkoliv večírek, další den mám vždycky nějakou práci, tak na to myslím. Ale vzpomínám si, že tenkrát tam po nás ráno zůstalo nějakých šestnáct flašek od vína. A Matěj měl dopoledne vracet vypůjčené auto…,“ usmívá se herec, hudební skladatel a zároveň člen kapely Monkey Business.

Scénická a filmová hudba je další žánr, který ho živí. K posledním jeho projektům patří hudba do inscenace Velký Gatsby v Divadle Na Vinohradech, v níž zároveň hraje. Inspiraci hledá u sebe, nejezdí po světě, jako jiní hudebníci, aby vysledoval současné trendy.

„V Americe na Broadwayi jsem byl naposledy v roce 2009, od té doby jsem se tam nedostal. Do Londýna ano, tam jsme s kapelou asi už pětkrát i hráli. A když jsem měl volno, šel jsem tam na nějaké odpolední představení, protože večer jsme měli koncert. Ale i to už je dávno. Když něco potřebuji, nechám si poradit od kluků, kteří mají čas jezdit po světě a sledovat muzikálovou tvorbu. A občas si napíšu mail s jistými orchestrátory z Broadwaye,“ říká Brousek.

„A taky jsou tu cédéčka a i z filmů je patrné, co se lidem líbí. Ale mě to tas tak nezajímá, pro mě je důležité, co mám rád já. Nicméně, muzikál je žánr, který buď miluji nebo úplně nesnáším. Občas vidím něco, co je tak podbízivého a předvídatelného… Ona začne zpívat, on tancovat…, a já u toho trpím. Ale pak zase zhlédnu něco dobrého a říkám si: Vždyť je to nejvyšší možná forma umění. To je tak krásná věc! Takže při tvorbě se snažím tento žánr milovat,“ usmívá se.

Nejlépe se mu skládá dopoledne, někdy si i pustí film, aby ho adekvátně naladil. „Ale že by to člověku pomohlo v jeho vlastní tvorbě, to ne. Nicméně řeknete si: Oni dokážou být tak vtipní! Tak mám si to vypůjčit a udělat variaci na ten vtip? U muzikálu je pro mě nejdůležitější situace a nálada, když to řeknu hodně ve zkratce. A usmívám se, když lidé do recenzí nebo komentářů neustále píšou, že když vycházeli z divadla, bohužel si nic nebroukali. Dokonce jsem to četl i od diváků, kteří odcházeli z Divotvorného hrnce, který je prvním hit muzikálem, který se k nám dostal a je v něj jedna melodie za druhou. Přesto napsali, škoda, že tam nebylo víc zapamatovatelných melodií. Tak si říkám, kde to naše ucho dneska je?“ uvažuje nahlas Brousek.

Coby otec třináctileté dcery a sedmiletého syna sleduje a pokud to jde i usměrňuje hudební vkus svých dětí. „Samozřejmě jim nemůžete nic zakazovat, protože o to raději si to pustí někde za rohem. Musíte něco tolerovat. Ony ten vkus už stejně od nás nějaký mají. A tu vytříbenost si pilují samy. Hanička často sedá ke klavíru a dokud si nezahraje melodii, kterou chce, nevstane od něj. Záleží také na partě, jakou potkáte ve škole. Pokud je tam ve vaší věkové kategorii někdo inspirativní, tak máte veliké štěstí. Ale jde to samozřejmě hodně od rodičů,“ vypráví.

Nedávno byl viděn i na televizní obrazovce. V seriálu České televize Limity přesvědčivě ztvárnil ekologického aktivistu Marka. „Jak člověk stárne, nemá už takové obavy, jak bude před kamerou vypadat,“ popisuje svoje pocity.

V televizních seriálech se přesto takřka nevyskytuje. „Spousty nabídek odmítám, protože chci mít čas na jiné věci. Ale tady to byla jasná volba. Říct ne Petru Zelenkovi, to se přece nedělá. Protože jeho věci jsou vždycky o něčem. Divák byl možná zmatený co se žánru týká, protože to neuměl zařadit, ale myslím, že nuda to nebyla. Nastavilo to nějaké otázky a za sebe jsem moc rád, že ten seriál vznikl,“ říká Brousek.

Se svojí postavou moc podobného nemá. „Na to mi už moje mozkové buňky ani čas nestačí. Ale třídím odpad a dokonce mám auto hybrid, takže zbytečně planetu neznečišťuji,“ vysvětluje. A ani včely na rozdíl od Marka v Limitech nechová. „Ale třeba náš basista v Monkey Business, Pavel Mrázek, ti v rodině včely mají. Teď si uvědomuji, že mi ale nikdy nepřinesl žádný med. Asi si o něj budu muset říct.“

Kvůli roli změnil Brousek svoji vizáž. „Zadání znělo nech se zarůst, tak jsem to udělal,“ vysvětluje. A i když s delšími vlasy a vousy vypadal dobře, už je dávno nemá. „V představení Bach a synové hraji osmnáctiletého Vilém Friedemanna Bacha a ono by se to do té doby úplně nehodilo. A kdybych hrál Nicka Carrawaye ve Velkém Gatsbym a vypadal jako v Limitech, asi by to taky nebylo to pravé,“ zdůvodňuje.