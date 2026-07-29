Osobně neznám nikoho, kdo by se na MMA díval jako na násilí, říká Ondřej Novotný

Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Ve filmu Bojovník jste si vyzkoušel i menší hereckou roli. Jaká to byla zkušenost?
Neřekl bych, že šlo o nějaké velké herectví. V podstatě jsme dělali to, co děláme běžně, takže to nebylo nijak náročné. Většinu scén jsme zvládli na první dobrou, takže to bylo fajn.
Máte bohaté zkušenosti s televizními kamerami. Jak na vás působilo filmové natáčení s velkým štábem?
Příjemně. Dlouho jsem se kolem toho pohyboval a vždy mě zajímalo, jak to funguje. Když se pak ocitnete přímo na place a ještě je pro tvůrce důležitý váš názor, protože jsme u filmu měli i producentskou roli, je to zajímavá zkušenost. Člověk má možnost něco ovlivnit, a to mě bavilo.
Ve filmu hrají známé tváře včetně rapera Calina nebo MMA zápasníka Jiřího Procházky. Jak se rodilo obsazení?
Do castingu jsme příliš nezasahovali. Bylo ale jasné, že se objeví lidé, kteří mají k MMA blízko. Calin je skvělý, myslím, že by klidně mohl i zápasit. Stejně tak byl skvělý i Jiří Procházka a další. Přirozeně se tam objevila komunita lidí, kteří pomohli k tomu, že MMA i Oktagon vyrostly tam, kde jsou dnes.
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Přemýšlel jste někdy nad tím, jestli fanoušky přitahuje sportovní zážitek, nebo spíš násilí?
Myslím, že za násilím nechodí nikdo. Od začátku říkáme, že je to sport, a já osobně neznám nikoho, kdo by se na MMA díval jako na násilí. Takový pohled měli spíš lidé, kteří o tom nic nevěděli a měli předsudky. Jakmile ten sport poznali, zjistili, že se mýlili.
Bylo pro vás natáčení vykročením z komfortní zóny?
Vůbec ne. Naopak. Být před kamerou a poslouchat režiséra, který vám říká, kde přidat nebo ubrat, mě baví. Je to svět, který mě fascinuje. Samozřejmě vím, že natáčení znamená spoustu čekání a lidé si často představují, že je to jedna velká akce. Ve skutečnosti můžete dvacet hodin čekat kvůli jediné minutě záběru. Ale i tak je to pro mě vždy skvělá zkušenost.
Také letos jste vyrazil do Varů. Co je pro vás během karlovarského filmového festivalu největším extrémem? Davy lidí, nebo obrovský mediální zájem?
To je prostě součást Varů. Když se nemůžu dostat z jednoho konce města na druhý, aniž bych se pětsetkrát vyfotil, tak si vždycky řeknu: máme přesně to, co jsme chtěli. Nemůžeme si stěžovat na něco, o čem jsme celý život snili. Jasně, někdy to může být únavné, ale patří to k tomu.
Jaké filmy má Ondřej Novotný nejraději? Spíš akční, nebo kriminální?
Je to hodně podle nálady. Nedávno jsem si znovu pustil Klub rváčů a připomněl jsem si, jak skvělý film to je. Mezi moje nejoblíbenější ale patří také Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption, 1994). Mám rád i spoustu českých filmů. Nemám jeden žánr, kterému bych byl věrný.