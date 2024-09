Mrzí mě, co způsobilo mé vystoupení na olympiádě, říká breakdancerka Raygun

Vysokoškolská učitelka Rachael Gunnová se díky svému vystoupení na olympiádě, kde za svůj breakdance nezískala ani jeden bod, stala terčem vtipů, memů a dokonce vznikla i petice požadující její omluvu za zesměšnění australského olympijského týmu.

Gunnová byla z kritiky zdrcená a ani teď ještě není ve stavu, kdy by se mohla podívat na všechny humorné skeče, které o ní vznikly. „Velmi mě mrzí, jaký odpor komunita zažila,“ řekla v rozhovoru pro australský program Project s tím, že si od soutěží dá pauzu na dobu neurčitou.

„Šla jsem tam a užila jsem si to. Brala jsem to velmi vážně. Dřela jsem jako kůň, připravovala jsem se na olympiádu a opravdu ze sebe vydala všechno,“ říká Gunnová s tím, že ovšem nečekala, jakou vlnu nenávisti její vystoupení vzbudí.

„Raději bych se soustředila na pozitivní reakce, na radost, kterou jsem lidem přinesla,“ říká.

Na olympiádu se dostala po dvoudenním výběrovém řízení, které bylo podle australského olympijského výboru „férové a transparentní.“ Sama nečekala, že by mohla vyhrát.

„Jakmile jsem se kvalifikovala, říkala jsem si: ‚Panebože, co jsem to udělala?‘ Protože jsem věděla, že dostanu výprask. A věděla jsem, že lidé nepochopí můj styl a to, co budu dělat,“ říká breakdancerka.

Na otázku, jestli si myslí, že je v tomto sportu nejlepší v Austrálii, odpověděla: „Myslím, že mé výsledky mluví za vše.“