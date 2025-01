Olivia Rodrigo prozradila, jakou otázku pokládá klukům na prvním rande

„Vždycky se jich ptám, jestli si myslí, že by chtěli letět do vesmíru. A když řeknou ano, nechodím s nimi. Prostě si myslím, že když chceš letět do vesmíru, tak jsi trochu moc namyšlený, přijde mi to prostě divné,“ vysvětlila Rodrigo ve videorozhovoru pro Netflix.

Přiznala také, že dát se dohromady s hercem Louisem Partridgem byl opravdu dobrý nápad.

Louis Partridge a Olivia Rodrigo v New Yorku (17. července 2024)

Rodrigo předtím v srpnu 2022 ukončila půlroční románek s DJem a producentem Zackem Biaem a ještě předtím v únoru 2022 sedmiměsíční vztah s producentem Adamem Fazeem.

Olivia Rodrigo platí za idol teenagerů po celém světě, na sociálních sítích má miliony sledujících. Herečka a zpěvačka hrála v seriálech Bizaardvark a Muzikál ze střední: Seriál. Později se proslavila písničkou Drivers License, kterou vydala v roce 2021. Hit byl prý inspirován jejím milostným trojúhelníkem s kolegy ze zmiňovaného seriálu Muzikál ze střední: Seriál, Joshuou Bassettem a Sabrinou Carpenterovou.