Olivia Colmanová si připadá nebinární, s manželem však vychází skvěle

Autor:
  15:20
Britská herečka Sarah Caroline Sinclairová (52), známá především pod pseudonymem Olivia Colmanová, je držitelkou mnoha předních filmových ocenění včetně jednoho Oscara. V nedávném rozhovoru promluvila o svém postoji k genderovým rolím i o vztahu se svým manželem.
Ed Sinclair a Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)

Ed Sinclair a Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023) | foto: AP

Nominovaná herečka Olivia Colmanová ve stříbrných plisovaných šatech
Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)
Olivia Colmanová (Londýn, 27. listopadu 2023)
Olivia Colmanová s cenou Emmy za hlavní roli v seriálu Koruna
34 fotografií

Rozhovor poskytla Colmanová v rámci propagace svého nového queer filmu Jimpa, kde hraje matku nebinárního dítěte. Jako nebinární si prý do jisté míry připadá už dlouho. „Celý život lidem říkám, že si připadám tak trochu nebinární. Nikdy jsem si jako žena nepřipadala nějak zvlášť feminní. Vůči manželovi jsem se popsala jako gay muž,“ říká.

Ed Sinclair, jehož manželkou je už pětadvacet let, jí v tom podle všeho rozumí. „Chápe mě, takže si doma můžu připadat v klidu.“

Nesnáším natáčení sexuálních scén a předstírání orgasmu, říká Olivia Colmanová

Jako nebinarita se v psychologii označuje stav, kdy si jedinec nepřipadá jako muž ani jako žena.

„Netrávím ani mnoho času s lidmi, kteří jsou zapřísáhle heterosexuální. Muži v mém životě bývají v kontaktu se všemi aspekty sebe sama. S manželem se například střídáme v tom, kdo je zrovna tím silnějším a kdo potřebuje trochu jemnější zacházení. Myslím, že tak to v sobě má každý, takže si nepřipadám binární. I díky novému filmu vím, že s tímto náhledem nejsem jediná,“ vysvětluje herečka, která v poslední době proslula například rolí Alžběty II. v seriálu Koruna.

Olivia Colmanová a Ed Sinclair se vzali v roce 2001 a dnes spolu mají tři děti. Potkali se během zkoušek na hru Table Manners od Alana Ayckbourna. Vyučovala tehdy pedagogiku na fakultě Homerton v Cambridgi, zatímco Ed Sinclar se živil jako herec a později se stal také scénáristou a filmovým producentem.

Ed Sinclair a Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)
Nominovaná herečka Olivia Colmanová ve stříbrných plisovaných šatech
Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)
Olivia Colmanová (Londýn, 27. listopadu 2023)
34 fotografií

„Na prvních dvou zkouškách jsem nepotkala nikoho, kdo by mě zvlášť zaujal. Až jednou jsem přišla a z profilu uviděla [Eda], jak tam s nohama křížem pokuřuje cigáro a na nose má ten svůj roztomilý hrbolek. Okamžitě mi bylo jasné, že tohohle chlapa si chci vzít, říkala jsem si: To je on!“ směje se Olivia. „Jen on to tehdy chudák ještě nevěděl.“

Ani po pětadvaceti letech se prý nehádají a jsou jeden druhému nejlepšími přáteli. „Ani jeden nejsme nijak zvlášť průbojní, což podle všeho ani není zdravé. Za ta léta jsme se naučili, že když někomu něco vadí, měl by tomu nejprve dát čas,“ prozrazuje herečka.

„Jistě, určitě by to nefungovalo každému, ale nám svědčí řešit problémy až s odstupem, v klidu. A kdykoliv mám pocit, že jsem něco nezvládla úplně dobře, vím, že Ed mě podrží.“

Než se vzali, chodili spolu rovných sedm let. Ed mezitím změnil práci z herce na scénáristu, což je prý ve výsledku lepší i pro jejich manželské soužití.

„Už ze začátku jsme si vyjasnili, že on píše, já hraju, a tím je vše vyřešeno,“ vtipkuje Colmanová. „O práci se spolu zkrátka nebavíme, a je to tak mnohem snazší.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Olivia Colman, herec

Nejčtenější

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

Jak dnes vypadá blondýnka Eva z Discopříběhu? Patnáctiletá modelka zaujala diváky

Snímek z roku 1987: Patnáctiletá Mariana Slováková a šestnáctiletý Rudolf...

Když se řekne Discopříběh, většina diváků si vybaví písničky Michala Davida, plzeňské prostředí, paneláky a příběh na pozadí diskotékové horečky konce osmdesátek. Vedle hlavních představitelů jako...

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Podnikatelka a trojnásobná maminka Ornella Koktová (33), o které se v posledních dnech mluví hlavně v souvislosti s rozvodem s Josefem Koktou (68), je nově majitelkou nemovitosti v Praze. Polovinu...

Vytrhané zuby, ponižování. Omlouvám se, vzkázala Banksová modelkám ze své show

Supermodelka Tyra Banksová při focení pro značku Victoria &#769;s Secret

Topmodelka Tyra Banksová (52) udělala se svou reality show Amerika hledá topmodelku před lety díru do světa. Pořad měl jeden čas sledovanost 100 milionů diváků a vysílal se ve 180 zemích. V dokumentu...

Olivia Colmanová si připadá nebinární, s manželem však vychází skvěle

Ed Sinclair a Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)

Britská herečka Sarah Caroline Sinclairová (52), známá především pod pseudonymem Olivia Colmanová, je držitelkou mnoha předních filmových ocenění včetně jednoho Oscara. V nedávném rozhovoru...

22. února 2026  15:20

Miluju svoje jizvy po mastektomii. Jsou symbolem síly, říká Angelina Jolie

Angelina Jolie v Torontu (7. září 2025)

Angelina Jolie (50) se v nové upřímné zpovědi podělila o to, jak dnes vnímá své tělo a jizvy, které jí zůstaly po odstranění obou prsou. Herečka, která operaci podstoupila v roce 2013, řekla, že ji...

22. února 2026  12:02

Móda z Českého plesu: Zazářily vítězky Bacherola, Kynychová a Janků šláply vedle

Móda z Českého plesu

V Praze se uskutečnil další Český ples. Své nové přítelkyně vyvedli oba Bacheloři, přišly i bývalé účastnice soutěže Miss spolu s její ředitelkou a další celebrity. Jejich róby ohodnotil pro iDNES.cz...

22. února 2026

Úděl nás maminek je myslet dopředu, ale všeho s mírou, říká herečka Bohatová

Kateřina Bohatová v představení Smutná neděle

Herečka Kateřina Bohatová (41) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlerova Mlýna a promluvila o situaci na sjezdovkách i o obavách o malého syna. V rozhovoru pro iDNES.cz se svěřila, že ji...

22. února 2026

Ve vzteku přecházím do slovenštiny. Doma mluvím slovensky často, říká Stanková

Betka Stanková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. února 2026)

Herečka Alžběta Stanková (46) přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že těžko snáší pubertu své dcery. Ona je doma ta přísná. Sama prý byla rozmazlené dítě.

22. února 2026

Ujišťoval jsem se u faráře, zda mohou boxovat, říká Adam Vacula o roli kněze

Premium
Adam Vacula v seriálu Polabí (2025)

Skoro všechno, co s ním souvisí, se točí kolem boxu a bojových umění. Z jeho chování však vyzařuje spíše prvorepubliková galantnost a v jeho očích zahlédnete melancholii. „Mám sklon k vážnosti a...

21. února 2026

Nevěřím v posmrtný život, jsem smířený, řekl Eric Dane v posledním rozhovoru

Famous Last Words: Eric Dane

Herec Eric Dane (†53), který bojoval s nemocí ALS, věděl, že přichází konec. Stal se proto další osobností, která natočila svá poslední slova pro Netflix s vědomím, že budou vysílána až po jeho...

21. února 2026  15:19

Detoxikační procedura za milion. Gwyneth Paltrowová si nechala vyčistit krev

Gwyneth Paltrowová v Miláně (23. září 2025)

Herečka a zakladatelka wellness značky Goop Gwyneth Paltrowová (53) prozradila, že podstoupila speciální léčbu, při níž jí lékaři v Chicagu filtrovali krev a následně vraceli zpět do těla, aby z ní...

21. února 2026  13:13

Manžel má v sobě stavebnici a srůstá, říká Goščíková o zranění Janáka

Romana Goščíková a Karel Janák na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1....

Ředitelka Divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková (43) prožívá náročné období. S ansámblem muzikálu Snowboarďáci vyrazila do Špindlerova Mlýna, přičemž doma se stará o manžela Karla Janáka,...

21. února 2026  10:20

Stárnutí? Věřím v geny a péči, že nebudu vypadat blbě, směje se herečka Badinková

Michaela Badinková na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)

Herečka Michaela Badinková (47) dorazila i letos na Ples v Obecním domě a promluvila o přibývajícím věku i o tom, jak si udržuje formu. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že ji stárnutí neděsí a...

21. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Beru soukromé hodiny herectví u maminky, říká Anna Dvořáková

Barbora Munzarová, Anna Dvořáková a Martin Trnavský

Sama si na tuto reality show netroufla, ale její kamarádka Ester Švrčinová ano. „Jsem na ni pyšná,“ říká influencerka a herečka Anna Dvořáková o jedné z účastnic dobrodružné soutěže Asia Express, jež...

21. února 2026

Na Jardu mě ve Vyprávěj nejdřív nechtěli. Nebyl jsem známý, tak se báli, líčí Veselý

Premium
Ondřej Veselý

Televize opět vysílá Vyprávěj, jeden z nejúspěšnějších seriálů. Díky němu se z neznámého herce stal známým padouchem. Zahrál ho skvěle, ale cestu k němu neměl snadnou.

20. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.