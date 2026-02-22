Olivia Colmanová si připadá nebinární, s manželem však vychází skvěle

Rozhovor poskytla Colmanová v rámci propagace svého nového queer filmu Jimpa, kde hraje matku nebinárního dítěte. Jako nebinární si prý do jisté míry připadá už dlouho. „Celý život lidem říkám, že si připadám tak trochu nebinární. Nikdy jsem si jako žena nepřipadala nějak zvlášť feminní. Vůči manželovi jsem se popsala jako gay muž,“ říká.
Ed Sinclair, jehož manželkou je už pětadvacet let, jí v tom podle všeho rozumí. „Chápe mě, takže si doma můžu připadat v klidu.“
Jako nebinarita se v psychologii označuje stav, kdy si jedinec nepřipadá jako muž ani jako žena.
„Netrávím ani mnoho času s lidmi, kteří jsou zapřísáhle heterosexuální. Muži v mém životě bývají v kontaktu se všemi aspekty sebe sama. S manželem se například střídáme v tom, kdo je zrovna tím silnějším a kdo potřebuje trochu jemnější zacházení. Myslím, že tak to v sobě má každý, takže si nepřipadám binární. I díky novému filmu vím, že s tímto náhledem nejsem jediná,“ vysvětluje herečka, která v poslední době proslula například rolí Alžběty II. v seriálu Koruna.
Olivia Colmanová a Ed Sinclair se vzali v roce 2001 a dnes spolu mají tři děti. Potkali se během zkoušek na hru Table Manners od Alana Ayckbourna. Vyučovala tehdy pedagogiku na fakultě Homerton v Cambridgi, zatímco Ed Sinclar se živil jako herec a později se stal také scénáristou a filmovým producentem.
„Na prvních dvou zkouškách jsem nepotkala nikoho, kdo by mě zvlášť zaujal. Až jednou jsem přišla a z profilu uviděla [Eda], jak tam s nohama křížem pokuřuje cigáro a na nose má ten svůj roztomilý hrbolek. Okamžitě mi bylo jasné, že tohohle chlapa si chci vzít, říkala jsem si: To je on!“ směje se Olivia. „Jen on to tehdy chudák ještě nevěděl.“
Ani po pětadvaceti letech se prý nehádají a jsou jeden druhému nejlepšími přáteli. „Ani jeden nejsme nijak zvlášť průbojní, což podle všeho ani není zdravé. Za ta léta jsme se naučili, že když někomu něco vadí, měl by tomu nejprve dát čas,“ prozrazuje herečka.
„Jistě, určitě by to nefungovalo každému, ale nám svědčí řešit problémy až s odstupem, v klidu. A kdykoliv mám pocit, že jsem něco nezvládla úplně dobře, vím, že Ed mě podrží.“
Než se vzali, chodili spolu rovných sedm let. Ed mezitím změnil práci z herce na scénáristu, což je prý ve výsledku lepší i pro jejich manželské soužití.
„Už ze začátku jsme si vyjasnili, že on píše, já hraju, a tím je vše vyřešeno,“ vtipkuje Colmanová. „O práci se spolu zkrátka nebavíme, a je to tak mnohem snazší.“