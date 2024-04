Největší trauma mi způsobila matka, říká syn Goldie Hawnové Oliver Hudson

„Zajímavé je, že největší trauma jsem měl z matky,“ popsal Hudson v podcastu Sibling Rivalry překvapivý výsledek kurzu osobního rozvoje na Hoffmanově institutu, který pomáhá lidem poznat své vlastní já, odhalit traumata z dětství a osvobodit se od nich.

„Měla mě v péči a já byl neustále s ní, takže jsem se někdy cítil nechráněný,“ svěřil se Hudson.

„Pracovala. Měla nové partnery, které jsem neměl moc rád. Žila svůj život,“ dodal s tím, že i přesto ji vždy měl a bude mít za úžasnou matku.

„Takhle jsem to vnímal já jako dítě, které nemělo tátu a potřebovalo ji mít u sebe. A ona tam prostě někdy nebyla a to se projevilo mnohem víc, než že tam nebyl můj táta,“ říká Hudson, který je prvním dítětem Goldie Hawnové a Billa Hudsona. Rok po narození jeho sestry Kate Hudsonové otec rodinu opustil a Goldie Hawnová dostala obě děti do péče.

Svého současného partnera Kurta Russella poznala, když bylo Oliverovi Hudsonovi sedm let a zůstala s ním doteď. S biologickým otcem se pak děti nestýkaly, ale Oliver Hudson tvrdí, že mu kurz pomohl pochopit oba rodiče.

„Odpuštění a soucit, který k nim na konci tohoto procesu cítíte, je neuvěřitelný, protože si pak uvědomíte, že jen opakují to, čím si prošli se svými rodiči,’ vysvětlil ve svém podcastu.

„Odpustil jsem svému otci, protože jeho táta opustil, když mu bylo pět let. Uprostřed noci zmizel. Můj táta neudělal přesně totéž, ale v podstatě se vypařil. Takže vždycky při výchově přemýšlím o tom, co svým dětem vtiskuji,“ říká Hudson, který se oženil v roce 2006 s herečkou Erinn Bartlettovou a má s ní šestnáctiletého syna Wildera, třináctiletého syna Bodhiho a desetiletou dceru Rio.

Bill Hudson s dcerou Kate a synem Oliverem

Jeho otec Bill Hudson měl po odchodu od Goldie Hawnové další tři děti a tvrdil, že herečka poštvala Olivera a Kate proti němu, když se dala dohromady s Kurtem Russellem, aby děti přijímaly víc jako otce jeho.

„Když jsme se rozešli, neřekla o mně křivé slovo. Ale jakmile Kurt přišel na scénu, změnilo se to. Stal jsem se velkým, zlým vlkem,“ popsal Bill Hudson v rozhovoru v roce 2011.