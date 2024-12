Olga nafotila pornofotky, seznamovací show Bachelor teď opouští kvůli dceři

Po odchodu Denisy zavládlo v sídle Bachelora napětí a neklid. Viki obdržela pozvání na další rande s Janem, což vyvolalo mezi dívkami bouřlivé reakce, protože by šlo už o její druhé soukromé setkání. Lucie, která dosud neměla příležitost strávit s Janem více času, se rozhodla využít své právo bílé růže a na rande vyrazit místo Viki.

Svůj krok zdůvodnila tím, že nechce upřít šanci jiné dívce, která ještě s Janem neměla možnost strávit více času v soukromí. Přestože se Lucie Viki za své rozhodnutí omluvila, ta situaci těžce nesla a celou situaci obrečela. Oporu jí v těžké situaci poskytla Mary.

Olga „Oli“ Bondarenko v show Bachelor Česko (2024)

Mezitím se Linda vrátila z romantické večeře s Janem. Přestože si s ním vyměnila polibek, překvapivě se vrátila bez růže, což dívky šokovalo. Linda se zároveň dozvěděla o Luciině rozhodnutí přebrat Viki rande, což emoce v sídle ještě více rozvířilo. Chris, zklamaná, že stále neobdržela pozvání na schůzku, se svěřila Lindě, která se ji snažila povzbudit. Splín dopadl i na Lucii, která se pohádala s Bobinou, a také na Oli, kterou přepadl stesk po její dceři a vyčítala si, že je špatnou matkou.

Dalšího dne se Lucie vydala na rande s Janem. Ten byl zprvu překvapený, ale přijal změnu s tím, že měl Lucii stejně v plánu později pozvat. Jejich setkání zahrnovalo nečekané výzvy, včetně záměrného zapadnutí s autem a výměny kola. Poté v restauraci Lucii čekala další prověrka – zvláštní víno, kontroverzní místní specialita a nepokrytě koketující servírka, která Janovi na závěr předala lístek se svým telefonním číslem. Lucie se svěřila, že kdyby tušila průběh rande předem, raději by jej přenechala Viki.

Zatímco Jan s Lucií byli na rande, Mary našla obálku s pozváním na další rande, tentokrát pro Chris. Daniela si rýpla, že si jej Chris „vybrečela.“ Také Oli, která stále čekala na svou šanci, dala najevo frustraci. Následně se Jan vydal na rande s Chris a později i s Oli, přičemž na obě čekaly stejné zkoušky, kterým musela čelit i Lucie. Po návratu si dívky v sídle sdělily své zážitky a nad stejným průběhem rande se společně bavily.

Atmosféru však narušil pláč Deny, která se cítila v sídle nesvá kvůli neupřímnosti ostatních dívek. Situace eskalovala do konfliktu mezi Lucií, Deny a Bobinou, během kterého Bobina vyčetla Lucii její náladovost a konfliktní povahu. Lucie prohlásila, že než setrvávat v této atmosféře, raději show opustí, a začala si balit kufry.

Olga „Oli“ Bondarenko a Jan Solfronk v show Bachelor Česko (2024)

Do sídla se následně vrátila z rande také Oli, kde se od ostatních dívek dozvěděla, že všechny tři dívky absolvovaly stejné rande. Záhy za dívkami zavítal také Jan, který se Lucii omluvil, že svou bílou růži vyplýtvala na rande plné nástrah a jako omluvu ji nabídl rudou růži, díky které bude na dalším ceremoniálu růží v bezpečí. Lucie nabídnutou růži přijala a připustila, že své rozhodnutí opustit show ještě přehodnotí, aby měla možnost Jana ještě lépe poznat. Později se ale svěřila Lindě, že ji mrzí chování Deny a Bobiny, ke kterým dosud měla v show nejblíže.

Oli, sužovaná steskem po své dceři se nakonec rozhodla růži od Jana nepřijmout, což znamená, že v show nadále pokračovat nebude. Jan její rozhodnutí přijal s respektem a společně šli oznámit zprávu o jejím konci v soutěži ostatním dívkám. Následně se s Oli rozloučil a před odjezdem ze sídla Bachelora ji popřál štěstí do dalšího života.

Hned po odvysílání prvních dílů televizní reality show seznamky Bachelor diváci zjistili, že jednu ze soutěžících, která se snažila získat srdce muže snů – Denisu Veselou – znají jako pornoherečku „Lucky Bee“ z videí pro dospělé.

Jen po pár dnech se pak objevily velmi odvážné erotické fotky další z žen. Olga „Oli“ Bondarenko se v show prezentovala jako milující matka a majitelka kosmetické firmy. Její nahé fotky kolují po internetu pod přezdívkou Olsen Bondfire.

Bondarenko se k celé kauze vyjádřila. „Obdržela jsem screenshoty nahých fotek, na kterých jsem měla být já. Prvně jsem to úplně hodila ze stolu, protože jsem nikdy v erotickém ani porno průmyslu neúčinkovala. Ale ano, jsem to já. Fotky a videa byly pořízeny před zhruba deseti lety mým tehdejším přítelem, profesionálním fotografem. Fotky a videa měly sloužit pouze pro něj a naše soukromé účely. Až doposud jsem netušila, že jsou veřejně dostupné na internetu,“ napsala Olga na Instagram.

Také bývalá pornoherečka Denisa Veselá alias Lucky Bee v show Bachelor Česko skončila.

„Jsem z toho v šoku a smutná, že to nezůstalo v našem soukromém archivu. Nicméně je tomu již tak, nic s tím neudělám a ráda bych chtěla vzkázat všem mladým ženám, ať si dávají pozor, komu věří – i když se jedná o intimní soukromé hrátky. Život jde dál. Já už teď vím své a dávno nejsem naivní,“ dodala podnikatelka.

Na dotaz iDNES.cz ohledně castingů a minulosti účastnic reality show Bachelor Česko odpověděl za TV Nova, která pořad vysílá, PR manažer Daniel Maršalík. „Proces jakéhokoliv castingu pro reality show zohledňuje několik aspektů. A to včetně případných skutečností, které by mohly být vnímány kontroverzně. Reality show Bachelor je o seznamování a vzájemném poznávání. Každá účastnice si nese vlastní příběh a je na každé z nich, jakým způsobem jej v rámci show odkryje nebo vezme do hry,“ uvedl.